Порошенко и посол США Бринк обсудили поддержку ВСУ: "Битва Украины - больше Украины. Она обо всем коллективном Западе". ФОТОрепортаж

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Бриджит Бринк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

По словам Порошенко, с госпожой послом обсудили помощь украинской армии.

"Приятно, что говорили мы "на одном языке". Битва Украины - больше Украины. Она обо всем коллективном Западном мире и демократии, которая должна победить. Поражен преданности госпожи Бринк максимально помогать Украине не только в отпоре российскому агрессору, но и в укреплении внутреннего единства и продолжении демократических реформ, борьбе с коррупцией, обеспечении верховенства права, свободы СМИ", - подчеркнул пятый президент.

Лидер "ЕС" отметил, что с Бринк успели обсудить многие вопросы.

"Зафиксировали схожесть оценок и подходов. Договорились о дальнейшем сотрудничестве и коммуникации в интересах укрепления двустороннего диалога и мощной поддержки Украины со стороны Вашингтона", - подытожил Порошенко.

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