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Порошенко и посол США Бринк обсудили поддержку ВСУ: "Битва Украины - больше Украины. Она обо всем коллективном Западе". ФОТОрепортаж

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Бриджит Бринк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

По словам Порошенко, с госпожой послом обсудили помощь украинской армии.

"Приятно, что говорили мы "на одном языке". Битва Украины - больше Украины. Она обо всем коллективном Западном мире и демократии, которая должна победить. Поражен преданности госпожи Бринк максимально помогать Украине не только в отпоре российскому агрессору, но и в укреплении внутреннего единства и продолжении демократических реформ, борьбе с коррупцией, обеспечении верховенства права, свободы СМИ", - подчеркнул пятый президент.

Лидер "ЕС" отметил, что с Бринк успели обсудить многие вопросы.

"Зафиксировали схожесть оценок и подходов. Договорились о дальнейшем сотрудничестве и коммуникации в интересах укрепления двустороннего диалога и мощной поддержки Украины со стороны Вашингтона", - подытожил Порошенко.

Читайте также: США вместе с Украиной, пока Украина не победит, - госпожа посол Бринк в ответ на удар РФ по Виннице

Порошенко и посол США Бринк обсудили поддержку ВСУ: Битва Украины - больше Украины. Она обо всем коллективном Западе 01
Порошенко и посол США Бринк обсудили поддержку ВСУ: Битва Украины - больше Украины. Она обо всем коллективном Западе 02
Порошенко и посол США Бринк обсудили поддержку ВСУ: Битва Украины - больше Украины. Она обо всем коллективном Западе 03
Порошенко и посол США Бринк обсудили поддержку ВСУ: Битва Украины - больше Украины. Она обо всем коллективном Западе 04

Автор: 

Порошенко Петр (19602) Бринк Бриджит (186)


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Топ комментарии
+38
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21.07.2022 14:39
+36
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21.07.2022 14:45
+21
Зеленского нам подарил наше мудрое население с зомбоящиком вместо мозгов в пустых головах. Гримасы неокрепшей демократии.

И не скажите теперь, что галочка в бюллетене в 2019 году не означала выбор между войной и миром, между жизнью и смертью. Интересно, есть еще среди них желающие посмеяться с лозунга "Голосуй, а то Путин нападет"? Или им уже совсем не до смеха?
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21.07.2022 14:51
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21.07.2022 14:39 Ответить
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21.07.2022 14:45 Ответить
і це непорозуміння опинилось за кермом у самий відповідальний момент
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21.07.2022 15:07 Ответить
шашличний резидент
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21.07.2022 15:25 Ответить
ти з дивану - на порядок більший,
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21.07.2022 14:48 Ответить
Порошенко та посол США...................... оце я розумію подія!!!!
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21.07.2022 15:09 Ответить
Не те що ти , кретин 😠
Бо Петро трудяга і вся його команда захищають Украіну 😕
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21.07.2022 15:30 Ответить
Молодець, що зустрівся і обговорив нагальні питання. Але, крім тієї допомоги, що вже знаємо, щось нове посол сказала? Проста відповідь, так, або ні. Без конкретики.
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21.07.2022 14:37 Ответить
А поза кадром?
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21.07.2022 14:42 Ответить
там новин особливих бути не може, все зрозуміло
всі чекають більш суттевого чого небудь:
- антоновський міст остаточно порушено
- почалися удари по складах у Белгородської області, з яких йде постачання зброї для ударів по Харькову
- який небудь великий десантний корабель парашки або підводний човен
- нарешті закінчив своє недовге життя Кримський міст
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21.07.2022 14:45 Ответить
вони, напевне, говорили не про одну оборону, і не стільки про зброю, як про Zе/д'єрмака - але поза кадром...
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21.07.2022 14:51 Ответить
Сказала! Тільке це стосувалося не твоїх вух! І не моїх! А вух Порошенка! Цього достатньо?
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21.07.2022 14:52 Ответить
Звичайний протокольний захід - зустріч і знайомство новопризначеного посла з лідером опозиції. Нічого вирішального на таких зустрічах не обговорюють, адже, опозиція рішень не приймає.
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21.07.2022 15:02 Ответить
Тільки не в нашому випадку! У нас "жОПУ" вважають окремою структурою від воюючого народу, який і представляє Порошенко
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21.07.2022 15:42 Ответить
Набір слів і заучеі фальшиві звинувачення.
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21.07.2022 15:15 Ответить
так не соромся в спам брехню відправляти!
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21.07.2022 15:31 Ответить
Прихильники Зеленського я чекаю відповіді???????
Чому Зеленський розмінував Чонгар і Перекоп!
Чому Зеленський заблокував у 10.02.22 виділення ЗСУ 50 млрд.
Чому Зеленський провалив оборонні закупівлі (зброя, шоломи, бронежилети)
Чому Зеленський знищив і дискредитував зовнішню розвідку (Вагнергейт)
Чому Зеленський закрив в 2020 році ракетну програму "Вільха" і "Гром"
Чому Зеленський Посадив до вязниці бойових генералів(Марченка, Павловського)
Чому Зеленський дав наказ на відвід військ з зони ООС на 10 км.
Чому Зеленський забрав з "передової" контрснайперські підрозділи.
Чому Зеленський заборонив в зоні ООС аеророзвідку.
Чому Зеленський і його ДБР пошкодили клістрони (ППО) в м. Київ
Чому Зеленський Ігнорував даних розвідки США і НАТО про вторгнення РФ.
Чому Зеленський за 3-и роки не збільшив грошове забеспення солдату ЗСУ.
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21.07.2022 15:15 Ответить
тільки дебіли не тямлять, чому курс нацвалюти росте (навіть по ******** подіям), як функціонує корупція в банківській сфері і чому потрібно закривати банки-помийки брудного бабла, і навіть як і чому утворилися котли під Іловайськом і Дебальцевим. Хоча ні - це такі, як та - навіть не дебіли. Скоріше - вороги
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21.07.2022 15:16 Ответить
Память у нас хорошая, а вот у вас проблемы с мозгами--их у вас НЕТ!
Вместо них у вас кремлевские фейки в изобилии)))
Иловайск--вина бени и хомчака--100%!
Дебальцево---хуйлу скажи спасибо!
"корруцийни" скандалы высосаны из пальца бени и *****!
Чистка коррупционно-олигархической банковской системы-пирамиды и превращение ее в здоровую устойчивую систему(даже горячую фазу войны выдержала!)---это признали на Западе , но бене это не понравилось-отняли доилку)))
"нічого не змінилось з 2014 року"---только для слепых))))
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21.07.2022 16:35 Ответить
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21.07.2022 16:39 Ответить
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21.07.2022 16:41 Ответить
Пані , пробачте, що під вашим коментом запитаю того дебіла , якого адміни знесли...

ТАК ПОЧІМ ЦІНА ГРИВНІ НИНІ?
Нішо нічого не нагадує?
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22.07.2022 12:19 Ответить
А чому якомусь пересічному українцю повинно бути чи стидно,чи не стидно за якогось держслужбовця?Поміняв Петюня сорочку -вишиванку на щось з тризубом-мені як?Повинно гордитися,чи стидно?Соромно-по нашому.Судячи по посмішках-поговорили про приємне.А хіба про війну-приємно?От проголосували за відставку Баканова-голови СБУ.ЄС-ноль голосів "за".Вона за Баканова?Мені гордитися,чи соромно?Но тут і нашим і вашим...
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21.07.2022 15:28 Ответить
Вона за Баканова?Мені гордитися,чи соромно?

Тобі б подумати, чи був в тому голосуванні взагалі варіант "За Баканова".

Хто насрав, тому і прибирати.

ЕС і Голос Баканова не призначали, тобто не срали, то не їм і прибирати
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21.07.2022 18:11 Ответить
І єдиний Президент , який озброював і продовжує озброювати
нашу армію,
а не розброює , як це робив , знаєте хто !!

Честь і шана такій людині , як Петро Олексійович і його команді !
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21.07.2022 15:36 Ответить
Я, не писав, що на практиці. Не треба перекручувати.
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21.07.2022 14:54 Ответить
это тебе Коломойский рассказал ?
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21.07.2022 14:45 Ответить
Ага. Единственный президент, который за время президентства стал беднее. Вот это специалист по воровству.
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21.07.2022 14:48 Ответить
Передивився тб,та залишки того,що вважав мозком там залишив,бідося ти бідося.
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21.07.2022 14:50 Ответить
Але деякі представники колективного Заходу нажаль вмикають дурня...
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21.07.2022 14:42 Ответить
Шольц, на фоні послідніх домислів, тепер почне протигази поставляти замість важкого озброєння.
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21.07.2022 14:47 Ответить
От з ким мають обговорювати серйозні питання наші партнери, а не вислуховувати плач скумбрії у Конгресі з приводу подальшого навчання її дітей!
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21.07.2022 14:43 Ответить
Погрібний,та після останніх голосувань ЄС і її"лідерка" по резонансним відставкам,хто з такою опозицією захоче щось вирішувати?Їм би тільки до державного "корита"дорватися...
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21.07.2022 15:32 Ответить
що не так в тих відставках? Яких відставках? Опозиція останнім часом вимагала тільки відставки колишнього міністра оборони, як такого, бездіяльність якого впливала на безпеку держави. А чого це опозиція має допомагати павукам у владі банці гризтись один з одним?
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21.07.2022 16:34 Ответить
Такі зустрічі Порошенка мають значно більший К.К.Д. ніж всі відосіки зезидента.
Але не треба забувати,що окрім безвізу,Томасу і ЗСУ Порох подарував нам і Зеленського!
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21.07.2022 14:47 Ответить
Зеленского нам подарил наше мудрое население с зомбоящиком вместо мозгов в пустых головах. Гримасы неокрепшей демократии.

И не скажите теперь, что галочка в бюллетене в 2019 году не означала выбор между войной и миром, между жизнью и смертью. Интересно, есть еще среди них желающие посмеяться с лозунга "Голосуй, а то Путин нападет"? Или им уже совсем не до смеха?
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21.07.2022 14:51 Ответить
Твоє скоро ще три роки тому згнило. А про сосать - це тобі на думку приходить те, що тобі звичніше й ближче. Спалився, голубчику!
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21.07.2022 15:09 Ответить
"Галочка в 19му" на хвору голову Пуйла б ніяк не вплинула. Чи ви реально думали, що рашисти просто так від нас відчепляться? Для них Україна - частина єдиного Рашистського Рейху. І вони готові на повне знищення українців як нації, тільки аби повернути нашу землю під свій контроль
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21.07.2022 15:02 Ответить
брешеш, зебіл.
Тому що належна підготовка до нового вторгнення ***** як мінімум (в разі вторгнення) не призвела б то таких катастрофічних наслідків як ото бої під Києвом, оточення Чернігова і Сум, розхерачені Харків, деокуповані райцентри цих областей, здані Марик, Херсон, ЗАЕС, Мелітополь, весь південь України та вся Луганська область. Вже не кажучи про людські втрати...
А, як максимум - ***** би відмовився від цього вторгнення. Як максимум - ЗСУ мало би належне озброєння, Порошенко ніколи би не відмовився його закупити (яке Байден пропонував Zе), і ніколи би воно не пропадало під дією атмосферних опадів - як !
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21.07.2022 16:57 Ответить
Невже по заявам орків ледве не з початку 2000 не було зрозуміло, що повномасштабне вторгнення відбудеться? І чи не здається вам, що ще з 2014 Донбас був бомбою сповільненої дії? Чи можливо ви не пригадуєте епізод з Грузією, де такі самі недореспубліки стали приводом для повномасштабного вторгнення? Чи спинило Гітлера те, що Польща намагалася повністю прикрити свій кордон від можливого вторгнення і навіть зробила альянс з найбільшими силами Європи - Британією та Францією?

І ще одне. Я взагалі не казав нічого про перебіг війни, тільки про те, що вона у будь-якому разі відбулася, а той хто тішить себе альтернативними реаліями - наївний ідіот. Могло бути як гірше, так і краще. Серед гіршого - Залужний би так і не зайняв посаду. І хто знає яких би помилок припустилося б наше керівництво. Підготовка справді могла бути кращою, але можливо тоді Пуйло сприйняло всі ризики і поперлося б ще більшою армією, знаючи, що Київ за 3 дні вони не візьмуть. Тому бажаю усім поціновувачам альтернативної історії, у якій обрали того кого вони хотіли усього найкращого
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21.07.2022 17:27 Ответить
ще раз: замість належної підготовки до невідворотнього (нехай так, але не факт) нового нападу ***** зеклован зі владною шоблою займався великим крадівництвом, в т.ч. на дорогах. Так зрозуміло?
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21.07.2022 18:18 Ответить
Він нам його не "дарував"! Його собі (і нам) подарували "втомлені від війни"
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21.07.2022 14:54 Ответить
Fielen Dank, Hetman.
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21.07.2022 14:48 Ответить
Vielen...
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21.07.2022 21:20 Ответить
Я, ні за одного українського політика. Довіри втратили всі. Але, якщо хтось додатково "виб'є" військову і фінансову допомогу, я, тільки ЗА.
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21.07.2022 14:57 Ответить
Навіть, якщо безмозгла "виб'є" додатковий Хімерс, я, буду їй тільки плескати руками.
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21.07.2022 15:00 Ответить
Так може думати тільки одноклітинне створіння.
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21.07.2022 15:19 Ответить
Ви двоєшнік напевне з біології. Як одноклітинне створіння може думати.
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21.07.2022 15:27 Ответить
Так як ви! Ніяк!
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21.07.2022 18:05 Ответить
Ти про цього?
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21.07.2022 15:17 Ответить
О так, того самого медведчука, телеканали якого ліпили з клоуна президента. І третина фракції "слуг" також квота кума.
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21.07.2022 15:28 Ответить
А ти з якою метою цікавишся?
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21.07.2022 15:18 Ответить
А де ти,де твоя баба і т .інш. Базарний примітив для лохів.
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21.07.2022 15:21 Ответить
Нє, ну з точки зору козломордого - Порошенко для них "вор і враг".
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21.07.2022 15:33 Ответить
Шановний Президенте, ЗЕЛЕНСЬКИЙ, наважтеся анексувати гроші у Коломойського, котрому Ваші слуги з їхніми комітетами у ВР давали законні права брати у Путіна дешеву енергію, списали йому усі борги ... Як тільки наважетесь Ви- - наважиться на щось подібне й Євросоюз . Наважтесь Єрмаку дати повноваження ,відповідні його посаді у ОПУ, наважтеся забрати усіх його ставленників від усіх важливих для країни посад (а там куча його соратників ще з часів служіння запроданцю Януковичу ) Та Ви самі знєте . А тоді щось більшого вимагайте від Європи !
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21.07.2022 15:38 Ответить
Не вірить захід зеленому, але вимушений допомогати.
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21.07.2022 17:39 Ответить
На фото поряд з Порошенко розслідувач із "Схеми" Ткач це означає що пані посла поінформували повністю, можливо підтвердили те що вона і так знає.
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21.07.2022 17:46 Ответить
Не Ткач.
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21.07.2022 18:21 Ответить
фото нечітке, але це скоріше Костянтин Єлісеєв, гугли
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21.07.2022 19:03 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/3733 Петро Порошенко : "Наші воїни на фронті дякують за Himars і просять передати ще. В інтерв'ю американському телеканалу MSNBC закликав партнерів якомога швидше надати Україні потужного озброєння".

Детальніше:
1. "https://eurosolidarity.org/2022/07/21/poroshenko-na-msnbc-nashi-******-na-fronti-dyakuyut-za-himars-i-prosyat-peredaty-shhe/ Порошенко, який днями побував на Донеччині, зазначає, що українська армія професійно та ефективно застосовує західне озброєння, і саме цього боїться росія "
2. "https://eurosolidarity.org/2022/07/21/poroshenko-na-msnbc-zaklykav-amerykanskyh-politykiv-pobuvaty-na-shodi-********-shhob-zrozumity-yakoyu-czinoyu-strymuyut-putina/ Порошенко на MSNBC закликав американських політиків побувати на сході України, щоб зрозуміти, якою ціною стримують путіна "
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21.07.2022 19:27 Ответить
 
 