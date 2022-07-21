Обстрел Харькова: Число жертв возросло до 3 человек, ранения получили 23 человека. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты утром осуществили обстрел двух жилых районов Харькова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковщины.
По данным следствия, 21 июля в 9:30 утра оккупанты обстреляли предварительно из реактивных систем залпового огня "Ураган" остановку общественного транспорта возле рынка в Киевском районе г. Харькова. Погибли трое гражданских, а 20 получили ранения.
Также рашисты совершили артиллерийский обстрел Салтовского района Харькова. Оккупанты попали в жилой дом. Пострадали три мирных жителя.
В прокуратуре начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) и по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, утром 21 июля российские оккупанты обстреливали один из самых густонаселенных районов Харькова.
По данным мэра Игоря Терехова, рашисты били по остановкам общественного транспорта.
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Сам живу в Харкові, і можу загинути будь-якої хвилини, тому я маю право так цинічно коментувати
Гепочка "кручу верчу - ******* хочу" та його приспішники повністю в фаворі у Харків'ян
Хоча, здавалося би, отой фальшивий мер, повинен був би вийти перед камерами на центральну площу з ножом й зробити собі харакірі зі словами
- пробачте мене, якщо зможете, ЦЕ Я вам все наробив, я багато років працював правою рукою Гепочки, й все чим я займався - це захищав Харків "від биндер", наприклад Я відповідав за девятомайскі шабаші на Меморіалі, й замість того щоб тих тварин з дідами на палках під сраку розганяти з меморіалу, САМЕ Я наказував їх охороняти, вибачте мене, якщо зможете, БО САМЕ Я відповдав за те, щоб у Харкові ЗМЕНЬШУВАЛАСЬ доля українськомовних шкіл, проте як по всій Україні іх відсоток збільшувався, вибачте мене, якщо зможете, бо все що робив Гепочка, йшло через мене, вся Гепина політика "мьі русские, нам биндер не нужно, мьі Пушкина любим, мьі самую малось, мьі ничем от россиян не отличаемся. А Шухевича и Бандеру мьі ненавидим так же как и вьі, дорогие кремляди".
все що той курвячий ніби то мер міг би зробити для харків'ян якщо би він мав хочь крихітку честі - прости вийти на площу, сказати все це, та вспороте собі свій гнілий жидовський кендюх
але ні, цього ми від тієї мразоти не дочекаємся, честі там немає ні нанограма
от наприклад у Харкові усі 30 років незалежності існував девятомайский шабаш на Меморіалі (останні роки навіть з дідами на палках)
Гепочка його навіть навіщав, а отой огризок, що зараз нібито мер - забеспечував його охорону
тобто ще раз
30 років існував загально-державний день пам'яті загиблих у 2-й світовой - восьмого мая
А В ПИКУ ЙОМУ в Харькі існував протилежний сатанінский девятомайский шабаш - "нам тут биндер не надо, мьі Пушкина любим, дивятомай и Бандеру ненавідім"
до чого тут Путін?
за 30 років люди не зрозуміли що існуть дві країни, жорстко конкуруючі одна з другою, з протилежними цілями у будь якому питанні
люди підтимували "кручу-верчу, ******* хочу" Гепочку саме за те, що він "захищав їх від биндер", тобто від українців
до чого тут Путін? Здохне він чи ні?
треба В СВОЇЙ ВЛАСНІЙ ГОЛОВІ навести порядок в першу чергу
щоб якщо побачив дівятомайску тварюку з дідом на палці, не соплями уміленія облився, а спокійно підійшов та підірвав тварюку гранатою з повним порозумінням що зробів землю хоч трошечки краше та чище
В Україні сидять високопоставлені агенти, які заважають ЗСУ завдавати ударів у відповідь, і отримувати більш потужну зброю у західних країн.