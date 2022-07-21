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Новости Фото Война
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С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Михайловском Златоверхом Соборе простились с украинским защитником Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Карим Гуламов родился в Обухове, потом постоянно проживал в Ирпене.

В 2018-2021 годах Карим был ведущим "Военного хит-парада" на канале М2. Также он служил в 73-м центре спецопераций и был ветераном АТО.

С первых дней полномасштабной войны он вступил в ряды ВСУ, чтобы защищать Украину от российских захватчиков. 26 июля ему должно было исполниться 35 лет.

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С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 01
С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 02
С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 03
С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 04
С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 05
С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 06
С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 07
С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 08
С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 09
С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 10
С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 11
С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 12
С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 13
С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 14
С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 15
С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 16
С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 17
С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 18
С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 19
С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 20
С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 21
С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 22
С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 23
С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 24
С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 25
С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 26
С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 27
С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 28
С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 29
С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 30
С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 31
С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 32
С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 33
С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 34
С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 35
С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 36
С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 37
С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 38
С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 39
С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 40
С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 41
С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 42
С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 43
С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 44
С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 45
С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 46
С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 47
С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 48
С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 49
С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 50
С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 51
С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 52
С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 53
С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 54
С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 55
С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 56
С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве 57
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

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