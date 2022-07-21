С телеведущим и военным Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами, попрощались в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Михайловском Златоверхом Соборе простились с украинским защитником Каримом Гуламовым, погибшим в бою с российскими оккупантами.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Карим Гуламов родился в Обухове, потом постоянно проживал в Ирпене.
В 2018-2021 годах Карим был ведущим "Военного хит-парада" на канале М2. Также он служил в 73-м центре спецопераций и был ветераном АТО.
С первых дней полномасштабной войны он вступил в ряды ВСУ, чтобы защищать Украину от российских захватчиков. 26 июля ему должно было исполниться 35 лет.
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