Более 500 человек с инвалидностью эвакуировали волонтеры "Фонда Добра и Любви" из прифронтовых зон. ФОТОрепортаж
Волонтеры МБФ "Фонд Добра и Любви" эвакуировали более 500 человек с инвалидностью. Большинство людей из прифронтовых зон, среди которых Лисичанск, Славянск и Краматорск, не могли самостоятельно передвигаться.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Для медицинской помощи были привлечены парамедики, которые обследовали пенсионеров и людей с инвалидностью, осуществляли лечение и, при необходимости, отвозили в ближайшие больницы.
Также волонтеры Фонда предоставили медикаменты, установили мобильные госпитали, оборудованные аппаратами ультразвуковой диагностики и электрокардиографом. В общей сложности с начала войны около 1000 пенсионеров и людей с инвалидностью получили такую помощь.
Глава Попечительского совета МБФ "Фонд Добра и Любви" Александр Дубовой заявил, что помощь уязвимым слоям населения является одним из приоритетных направлений работы в течение последних 15-ти лет.
"Эти люди находятся сейчас в чрезвычайно тяжелых обстоятельствах, часто не имеют доступа к необходимым медикаментам и нуждаются в особом внимании и поддержке", - пояснил он.
С 24 февраля 2022 года гуманитарную помощь от Фонда получили более 100 тысяч человек. За 16 лет МБФ "Фонд Добра и Любви" оказал помощь 1200000 украинцам и провел 1300 благотворительных акций и проектов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль