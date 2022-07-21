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Более 500 человек с инвалидностью эвакуировали волонтеры "Фонда Добра и Любви" из прифронтовых зон. ФОТОрепортаж

Волонтеры МБФ "Фонд Добра и Любви" эвакуировали более 500 человек с инвалидностью. Большинство людей из прифронтовых зон, среди которых Лисичанск, Славянск и Краматорск, не могли самостоятельно передвигаться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Для медицинской помощи были привлечены парамедики, которые обследовали пенсионеров и людей с инвалидностью, осуществляли лечение и, при необходимости, отвозили в ближайшие больницы.

Также волонтеры Фонда предоставили медикаменты, установили мобильные госпитали, оборудованные аппаратами ультразвуковой диагностики и электрокардиографом. В общей сложности с начала войны около 1000 пенсионеров и людей с инвалидностью получили такую ​​помощь.

Глава Попечительского совета МБФ "Фонд Добра и Любви" Александр Дубовой заявил, что помощь уязвимым слоям населения является одним из приоритетных направлений работы в течение последних 15-ти лет.

"Эти люди находятся сейчас в чрезвычайно тяжелых обстоятельствах, часто не имеют доступа к необходимым медикаментам и нуждаются в особом внимании и поддержке", - пояснил он.

С 24 февраля 2022 года гуманитарную помощь от Фонда получили более 100 тысяч человек. За 16 лет МБФ "Фонд Добра и Любви" оказал помощь 1200000 украинцам и провел 1300 благотворительных акций и проектов.

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Более 500 человек с инвалидностью эвакуировали волонтеры Фонда Добра и Любви из прифронтовых зон 01
Более 500 человек с инвалидностью эвакуировали волонтеры Фонда Добра и Любви из прифронтовых зон 02
Более 500 человек с инвалидностью эвакуировали волонтеры Фонда Добра и Любви из прифронтовых зон 03
Более 500 человек с инвалидностью эвакуировали волонтеры Фонда Добра и Любви из прифронтовых зон 04
Более 500 человек с инвалидностью эвакуировали волонтеры Фонда Добра и Любви из прифронтовых зон 05
Более 500 человек с инвалидностью эвакуировали волонтеры Фонда Добра и Любви из прифронтовых зон 06
Более 500 человек с инвалидностью эвакуировали волонтеры Фонда Добра и Любви из прифронтовых зон 07
Более 500 человек с инвалидностью эвакуировали волонтеры Фонда Добра и Любви из прифронтовых зон 08
Более 500 человек с инвалидностью эвакуировали волонтеры Фонда Добра и Любви из прифронтовых зон 09
Более 500 человек с инвалидностью эвакуировали волонтеры Фонда Добра и Любви из прифронтовых зон 10
Более 500 человек с инвалидностью эвакуировали волонтеры Фонда Добра и Любви из прифронтовых зон 11
Более 500 человек с инвалидностью эвакуировали волонтеры Фонда Добра и Любви из прифронтовых зон 12
Более 500 человек с инвалидностью эвакуировали волонтеры Фонда Добра и Любви из прифронтовых зон 13

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в мене все по негативу(( головне, щоб ще мониторили майно людей..а то прихватизатори знайдуться - я не про фонд. оточення "добрим" буває
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21.07.2022 16:34 Ответить
Таку важливу справу ці люди роблять . Дякую. Нікому ці старі хворі люди не потрібні... це справа міністерства соц політики,які і розумію нічого не робили та не роблять . Тільки зарплатню отримують велику .Скільки людей вже вбили та скільки померли. Тому що ні старі ні діти сіроти нікому не потрібні в Україні . Міністерству соц політики точно вони не потрібні. Тільки хабарі брати за всиновлення дітей вони можуть . А де ті діти ,де всі старі люди що в будинках для літніх людей?? Жахливі історії є,дуже жахливі і ніхто не відповідальний.
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21.07.2022 16:48 Ответить
 
 