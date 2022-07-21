Более 500 человек с инвалидностью эвакуировали волонтеры "Фонда Добра и Любви" из прифронтовых зон. ФОТОрепортаж

Волонтеры МБФ "Фонд Добра и Любви" эвакуировали более 500 человек с инвалидностью. Большинство людей из прифронтовых зон, среди которых Лисичанск, Славянск и Краматорск, не могли самостоятельно передвигаться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Для медицинской помощи были привлечены парамедики, которые обследовали пенсионеров и людей с инвалидностью, осуществляли лечение и, при необходимости, отвозили в ближайшие больницы.

Также волонтеры Фонда предоставили медикаменты, установили мобильные госпитали, оборудованные аппаратами ультразвуковой диагностики и электрокардиографом. В общей сложности с начала войны около 1000 пенсионеров и людей с инвалидностью получили такую ​​помощь.

Глава Попечительского совета МБФ "Фонд Добра и Любви" Александр Дубовой заявил, что помощь уязвимым слоям населения является одним из приоритетных направлений работы в течение последних 15-ти лет.

"Эти люди находятся сейчас в чрезвычайно тяжелых обстоятельствах, часто не имеют доступа к необходимым медикаментам и нуждаются в особом внимании и поддержке", - пояснил он.

С 24 февраля 2022 года гуманитарную помощь от Фонда получили более 100 тысяч человек. За 16 лет МБФ "Фонд Добра и Любви" оказал помощь 1200000 украинцам и провел 1300 благотворительных акций и проектов.

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