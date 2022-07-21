12 тыс. дол. за непригодность к военной службе - в Одесской области разоблачена схема продажи документов, - прокуратура. ФОТО
В Одесской области правоохранителями разоблачена группа лиц, организовавших схему оформления документов о непригодности к военной службе для военнообязанных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Спецпрокуратуру в военной и оборонной сфере Южного региона.
По данным следствия, группа лиц, в состав которой входили два гражданских и должностных лица Болградского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Одесской области, предложили военнообязанному гражданину Украины за неправомерную выгоду в размере 12 000 долларов США выдать ему документы о непригодности к военной службе и снятие с военного учета, необходимое для выезда за границу во время действия военного положения в государстве.
20 июля, во время непосредственного получения денежных средств, которое происходило под контролем правоохранителей, один из участников группы, житель Одесской области, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Устанавливаются все участники преступной группы, включая военных должностных лиц и работников медицинских учреждений.
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З.І. За знайомим бізнес дві неділі по п'ятах бігали , біля автівок чатували , а потім хух .. а в нього вже давно "білий білет" , трохи не всралися від розпачу : - "..так шо ж ти нас розводив ..."