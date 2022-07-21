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12 тыс. дол. за непригодность к военной службе - в Одесской области разоблачена схема продажи документов, - прокуратура. ФОТО

В Одесской области правоохранителями разоблачена группа лиц, организовавших схему оформления документов о непригодности к военной службе для военнообязанных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Спецпрокуратуру в военной и оборонной сфере Южного региона.

12 тыс. дол. за непригодность к военной службе - в Одесской области разоблачена схема продажи документов, - прокуратура 01

По данным следствия, группа лиц, в состав которой входили два гражданских и должностных лица Болградского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Одесской области, предложили военнообязанному гражданину Украины за неправомерную выгоду в размере 12 000 долларов США выдать ему документы о непригодности к военной службе и снятие с военного учета, необходимое для выезда за границу во время действия военного положения в государстве.

20 июля, во время непосредственного получения денежных средств, которое происходило под контролем правоохранителей, один из участников группы, житель Одесской области, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

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12 тыс. дол. за непригодность к военной службе - в Одесской области разоблачена схема продажи документов, - прокуратура 02

Устанавливаются все участники преступной группы, включая военных должностных лиц и работников медицинских учреждений.

Одесская область (3595) Военная прокуратура (933) военкомат (458) мобилизация (2782)


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Топ комментарии
+7
о как цены взлетели ) не было бы спроса - было бы дешевле.
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21.07.2022 17:25
+3
Так така хрєнь по всій Україні...
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21.07.2022 17:19
+2
Живе по сусідству бицюра-бізнесмен, до війни любив хвалитися скільки заліза бере на груди в качалці, а під час війни з"ясувалося, що у нього настільки страшний вірикоз, що потрібно возити в інвалідному візку.
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21.07.2022 18:11
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Так така хрєнь по всій Україні...
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21.07.2022 17:19 Ответить
скільки ще в Україні живе сволотu , оця гидота ,яка наживається на війні.
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22.07.2022 07:46 Ответить
о как цены взлетели ) не было бы спроса - было бы дешевле.
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21.07.2022 17:25 Ответить
Свинособака, а ти скільки заплатив?
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21.07.2022 17:38 Ответить
А що не так він написав?
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21.07.2022 19:37 Ответить
Интересно кто такие посадовые особы??????
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21.07.2022 17:28 Ответить
а потім питають : - "а чого з повістками бігають за кимось , а хто хоче не беруть ?" - "Нах ви потрібні военкому , ніщеброди ! "
З.І. За знайомим бізнес дві неділі по п'ятах бігали , біля автівок чатували , а потім хух .. а в нього вже давно "білий білет" , трохи не всралися від розпачу : - "..так шо ж ти нас розводив ..."
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21.07.2022 17:54 Ответить
Живе по сусідству бицюра-бізнесмен, до війни любив хвалитися скільки заліза бере на груди в качалці, а під час війни з"ясувалося, що у нього настільки страшний вірикоз, що потрібно возити в інвалідному візку.
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21.07.2022 18:11 Ответить
Та сама історія. Повний зал качків був, а як війна, то всі "нєваєнниє". Яйця не накачаєш
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21.07.2022 22:43 Ответить
не всі можут з автомата шмаляти -- альтернатива
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21.07.2022 18:16 Ответить
Відкрийте кордони,поки ті центри палити не почали разом з здирниками ,ні які автомати не врятують.
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21.07.2022 19:42 Ответить
Якби чоловіків не взяли у заручники і дали право бути вільною людиною то ніхто б не брав участь в таких схемах.
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21.07.2022 21:09 Ответить
Та які ви ***** чоловіки. Сцикуни обісрані. Валіть вже за кордон під спідницями ховатися
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21.07.2022 22:36 Ответить
ты попутал рабов со свободными, смотри сам сколько негатива в комментах к президенту зеле и дерьмаку с татаровым, и по сути все они обоснованы, так скажи тогда кто в здравом смысле будет хотеть воевать за такое положение вещей? ктото должен гибнуть на фронте что б воры и дальше пилили бюджет? сам иди воюй за такое )))))
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21.07.2022 22:45 Ответить
Люди воюють за Україну ,за своє землю та своїх дітей ,а не за президента . Якщо вам так лячно, копайте землянку в лісі та ховайтеся там. Вuлізете з неї коли війна скінчuться. Мій син в Україні a не здрuснув в Америку хоча і мав можлuвість . Мені за нього не соромно як за всіх вас , ссuкунів.
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22.07.2022 07:56 Ответить
Може хочеш за днр воювати, там дефіцит з цим , чи може на своїх дітей скинути цей клопіт, ти мабуть не розуміеш що як не переможемо зараз то будуть діти вже воювати з іншими країнами і тебе за подібні коментарі до тюрми запроторять
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23.07.2022 13:37 Ответить
На Закарпатті кожен знає, що в перші дні війни сотні елітних іномарок набитих баблом і чоловіками призовного віку спокійно проїжджали держ кордоні і ніхто їх не затримував. Просто прикордонники з великими зірками дуже непогано прібірахлілісь.
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21.07.2022 21:54 Ответить
сколько уже говорят, откройте границы или дайте возможность на таможне купить военных облигаций на 5000 долларов и спокойно едь куда хочешь... но дурость и коррупция у нашего чиновника не знает границ
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21.07.2022 22:48 Ответить
дурість и трусість у когось в голові не знає границь.
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22.07.2022 07:59 Ответить
 
 