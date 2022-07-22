РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13540 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
3 744 9

Украинские военные отбили атаку врага со стороны Лисичанского НПЗ, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Украинские военные отразили атаку врага со стороны нефтеперерабатывающего завода. Россияне давят почти с каждого захваченного ими населенного пункта в Луганской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил в телеграмме.

"В течение 21 июля ими нанесены два ракетных и два авиаудара, совершены пять артобстрелов и еще два – с применением минометов.

Постоянным огневым влиянием они хотят сдвинуть наших бойцов из укреплений и одновременно психологически давят на местное население. Участились авиационные удары по селам, расположенным на самой админгранице Луганщины и Донетчины. Кое-где оккупантам удается приблизиться к позициям ВСУ настолько, чтобы была возможность применить танковый резерв. Как вот вблизи Верхнекаменки.

Около этого населенного пункта региона постоянно идут бои – россияне пытаются выйти на админграницу нашей области", - говорится в сообщении.

Вчера ВСУ удалось остановить штурмовые действия оккупантов, которые атаковали с территории Лисичанского НПЗ - враг понес потери и отступил.

Читайте также: После визита Безуглой полицейский участок накрыло артиллерией, - руководитель Луганской ОВА Гайдай

"Россияне бросают в бой все резервы, идут в разведку боем, не жалеют беспилотников. Осознают ли они, за какую именно "семью" воюют: за "лнр", "днр" или Россию? Возможно за новенькую "ладу" для родителей?" , – написал Гайдай.

Кроме того, отмечается, что за минувшие сутки из ствольной и реактивной артиллерии обстреляна почти каждая деревня и город, куда вражеское вооружение может достать.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Луганской области до сих пор идут бои и враг не может начать наступление на Бахмут, - Гайдай

Украинские военные отбили атаку врага со стороны Лисичанского НПЗ, - Гайдай 01

Украинские военные отбили атаку врага со стороны Лисичанского НПЗ, - Гайдай 02

Украинские военные отбили атаку врага со стороны Лисичанского НПЗ, - Гайдай 03

Украинские военные отбили атаку врага со стороны Лисичанского НПЗ, - Гайдай 04

Украинские военные отбили атаку врага со стороны Лисичанского НПЗ, - Гайдай 05

Украинские военные отбили атаку врага со стороны Лисичанского НПЗ, - Гайдай 06

Автор: 

обстрел (27165) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6497)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо вірити не Люсі,а МІ6, то ворог майже не стріляє,бо нічим. Пане,Гайдай, очі бояться,а руки тягнуться до Стугни. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
показать весь комментарий
22.07.2022 08:13 Ответить
І не тільки до Стугни. Не Стугною єдиною.
показать весь комментарий
22.07.2022 08:15 Ответить
Буба ж зарубав виробництво ракет. Чи ето другоє?
показать весь комментарий
22.07.2022 08:19 Ответить
Донецькі гобліни і русофашисти ідуть в бій або п'яні , або під наркотою,
тому і не бояться здохнути за кремлівського вилупка !!

А кацапи за сина - придбають машину 😠
показать весь комментарий
22.07.2022 09:20 Ответить
Прихильники СН, як ви поясните той факт, що партія ЄС поповнює списки добровольців та загиблих за Україну,
а ваша - лише зрадників, колаборантів та дезертирів?

Наприклад, депутата-зрадника поки не знайшлося навіть в одіозній і забороненій ОПЗЖ, а у вас є… і не один ?!😡

Порохоботи на передовій , тому зтули пельку і не відсвічуй 😠
показать весь комментарий
22.07.2022 09:14 Ответить
Божє, яке ж воно недолуге. Всі без виключення депутати ЄС взяли і автомати і щось більш важке і на фронті, і виборці Гетьмана там, а ті що не можуть волонтерять. Кличте "слуг", а то засрали Київ, а сьогодні засирають Польщу. Хай Юзік, Лисий, Тамбовський вовк і інша шушера йдуть закхищати Україну, хай йдуть ОПЗЖ, чи вони вже всі виїхали? Не реагуйте на срачі "порохоботов", реагуйте на срачі єлдаків, татарових і Боневтіків. Де так срачорозводник абдристович і подоляк? Як там безмозгла і верещалка? А Ковальов добре підслуговує ворогу? Хто здав південь?
показать весь комментарий
22.07.2022 09:29 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показать весь комментарий
22.07.2022 10:40 Ответить
 
 