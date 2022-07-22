Украинские военные отбили атаку врага со стороны Лисичанского НПЗ, - Гайдай. ФОТОрепортаж
Украинские военные отразили атаку врага со стороны нефтеперерабатывающего завода. Россияне давят почти с каждого захваченного ими населенного пункта в Луганской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил в телеграмме.
"В течение 21 июля ими нанесены два ракетных и два авиаудара, совершены пять артобстрелов и еще два – с применением минометов.
Постоянным огневым влиянием они хотят сдвинуть наших бойцов из укреплений и одновременно психологически давят на местное население. Участились авиационные удары по селам, расположенным на самой админгранице Луганщины и Донетчины. Кое-где оккупантам удается приблизиться к позициям ВСУ настолько, чтобы была возможность применить танковый резерв. Как вот вблизи Верхнекаменки.
Около этого населенного пункта региона постоянно идут бои – россияне пытаются выйти на админграницу нашей области", - говорится в сообщении.
Вчера ВСУ удалось остановить штурмовые действия оккупантов, которые атаковали с территории Лисичанского НПЗ - враг понес потери и отступил.
"Россияне бросают в бой все резервы, идут в разведку боем, не жалеют беспилотников. Осознают ли они, за какую именно "семью" воюют: за "лнр", "днр" или Россию? Возможно за новенькую "ладу" для родителей?" , – написал Гайдай.
Кроме того, отмечается, что за минувшие сутки из ствольной и реактивной артиллерии обстреляна почти каждая деревня и город, куда вражеское вооружение может достать.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тому і не бояться здохнути за кремлівського вилупка !!
А кацапи за сина - придбають машину 😠
а ваша - лише зрадників, колаборантів та дезертирів?
Наприклад, депутата-зрадника поки не знайшлося навіть в одіозній і забороненій ОПЗЖ, а у вас є… і не один ?!😡
Порохоботи на передовій , тому зтули пельку і не відсвічуй 😠