Украинские военные отбили атаку врага со стороны Лисичанского НПЗ, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Украинские военные отразили атаку врага со стороны нефтеперерабатывающего завода. Россияне давят почти с каждого захваченного ими населенного пункта в Луганской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил в телеграмме.

"В течение 21 июля ими нанесены два ракетных и два авиаудара, совершены пять артобстрелов и еще два – с применением минометов.

Постоянным огневым влиянием они хотят сдвинуть наших бойцов из укреплений и одновременно психологически давят на местное население. Участились авиационные удары по селам, расположенным на самой админгранице Луганщины и Донетчины. Кое-где оккупантам удается приблизиться к позициям ВСУ настолько, чтобы была возможность применить танковый резерв. Как вот вблизи Верхнекаменки.

Около этого населенного пункта региона постоянно идут бои – россияне пытаются выйти на админграницу нашей области", - говорится в сообщении.

Вчера ВСУ удалось остановить штурмовые действия оккупантов, которые атаковали с территории Лисичанского НПЗ - враг понес потери и отступил.

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"Россияне бросают в бой все резервы, идут в разведку боем, не жалеют беспилотников. Осознают ли они, за какую именно "семью" воюют: за "лнр", "днр" или Россию? Возможно за новенькую "ладу" для родителей?" , – написал Гайдай.

Кроме того, отмечается, что за минувшие сутки из ствольной и реактивной артиллерии обстреляна почти каждая деревня и город, куда вражеское вооружение может достать.

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