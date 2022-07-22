В Киеве известную сеть Военторг "ДиСи" подозревают в хищении военной амуниции и патронов для НГУ более чем на 8 млн грн, - СБУ. ФОТО
СБУ ликвидировала в Киеве схему хищения защитного снаряжения Национальной гвардии более чем на 8 млн грн.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе СБУ и ГБР.
"Организаторы сделки пытались нелегально реализовать почти 2 тыс. пластин для бронежилетов, шлемов и другой военной амуниции на общую сумму более 8 млн грн. Кроме того, у злоумышленников изъято 120 тыс. подготовленных к сбыту незарегистрированных патронов к огнестрельному оружию", - сказано в сообщении.
Правоохранители не называют имен, но, по данным источников Цензор.НЕТ, речь идет о Военторге "ДиСИ". Отмечается, что противоправную деятельность организовали руководитель специализированной сети магазинов продаж военного снаряжения и директор столичной коммерческой структуры.
Отмечается, что противоправную деятельность организовали руководитель специализированной сети магазинов продаж военного снаряжения и директор столичной коммерческой структуры.
"В апреле 2022 года предприниматели обратились в одну из столичных воинских частей с предложением привезти для них бесплатно бронепластины и защитные шлемы. Они обещали закупить их за свой счет и передать военным, как гуманитарную помощь. Для этого коммерсанты попросили предоставить предприятию сертификат на ввоз товара, что позволяло избежать прохождения таможенных формальностей и уплаты таможенных платежей в государственный бюджет. Задекларированная стоимость товара на тот момент составляла более 800 тыс. гривен. По предварительным оценкам, рыночная стоимость составляет примерно 8 млн грн", - отмечают в ГБР.
В дальнейшем вместо того, чтобы безвозмездно передать товар военным, предприниматели предложили руководству части заключить с ними договор купли-продажи и выкупить шлемы и пластины по рыночной стоимости. Когда военные отказали, предприниматели начали давить на них. Владельцу и руководителю торговой сети сообщено о подозрении в продаже товаров (предметов) безвозмездной помощи, с целью получения прибыли, совершенной в значительном размере, по предварительному сговору группой лиц, во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины). Подозреваемым грозит лишение свободы до 7 лет.
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Щоб це зараз красти у таких масштабах...
Здається хтось дозволяє.
на яку тему ? А ПО,,УЙ... Коментувати найкраще коменти... тоді можна навіть не читати тему..
Ждём очередного вброса... инфы на любой вкус...
На громадські роботи хіба що.
усе відібрать та поділить
https://upmp.news/ua-in-ukraine/futbolist-vitalij-mykolenko-povidomyv-pro-organizatsiyu-yaka-nazhyvayetsya-na-vijni/