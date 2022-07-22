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Новости Фото Война
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В Киеве известную сеть Военторг "ДиСи" подозревают в хищении военной амуниции и патронов для НГУ более чем на 8 млн грн, - СБУ. ФОТО

СБУ ликвидировала в Киеве схему хищения защитного снаряжения Национальной гвардии более чем на 8 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе СБУ и ГБР.

В Киеве известную сеть Военторг ДиСи подозревают в хищении военной амуниции и патронов для НГУ более чем на 8 млн грн, - СБУ 01

"Организаторы сделки пытались нелегально реализовать почти 2 тыс. пластин для бронежилетов, шлемов и другой военной амуниции на общую сумму более 8 млн грн. Кроме того, у злоумышленников изъято 120 тыс. подготовленных к сбыту незарегистрированных патронов к огнестрельному оружию", - сказано в сообщении.

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Правоохранители не называют имен, но, по данным источников Цензор.НЕТ, речь идет о Военторге "ДиСИ". Отмечается, что противоправную деятельность организовали руководитель специализированной сети магазинов продаж военного снаряжения и директор столичной коммерческой структуры.

В Киеве известную сеть Военторг ДиСи подозревают в хищении военной амуниции и патронов для НГУ более чем на 8 млн грн, - СБУ 02

Отмечается, что противоправную деятельность организовали руководитель специализированной сети магазинов продаж военного снаряжения и директор столичной коммерческой структуры.

В Киеве известную сеть Военторг ДиСи подозревают в хищении военной амуниции и патронов для НГУ более чем на 8 млн грн, - СБУ 03

"В апреле 2022 года предприниматели обратились в одну из столичных воинских частей с предложением привезти для них бесплатно бронепластины и защитные шлемы. Они обещали закупить их за свой счет и передать военным, как гуманитарную помощь. Для этого коммерсанты попросили предоставить предприятию сертификат на ввоз товара, что позволяло избежать прохождения таможенных формальностей и уплаты таможенных платежей в государственный бюджет. Задекларированная стоимость товара на тот момент составляла более 800 тыс. гривен. По предварительным оценкам, рыночная стоимость составляет примерно 8 млн грн", - отмечают в ГБР.

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В Киеве известную сеть Военторг ДиСи подозревают в хищении военной амуниции и патронов для НГУ более чем на 8 млн грн, - СБУ 04

В дальнейшем вместо того, чтобы безвозмездно передать товар военным, предприниматели предложили руководству части заключить с ними договор купли-продажи и выкупить шлемы и пластины по рыночной стоимости. Когда военные отказали, предприниматели начали давить на них. Владельцу и руководителю торговой сети сообщено о подозрении в продаже товаров (предметов) безвозмездной помощи, с целью получения прибыли, совершенной в значительном размере, по предварительному сговору группой лиц, во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины). Подозреваемым грозит лишение свободы до 7 лет.

В Киеве известную сеть Военторг ДиСи подозревают в хищении военной амуниции и патронов для НГУ более чем на 8 млн грн, - СБУ 05

В Киеве известную сеть Военторг ДиСи подозревают в хищении военной амуниции и патронов для НГУ более чем на 8 млн грн, - СБУ 06

Автор: 

Киев (25524) СБУ (19901) Национальная гвардия (2121) Бронежилет (131) ГБР (2990) хищения (100)


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Топ комментарии
+15
А звідки у викрадачів такий доступ до спорядження ?
Щоб це зараз красти у таких масштабах...
Здається хтось дозволяє.
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22.07.2022 10:26
+14
беріться вже за схеми розкраданні гуманітарки...все ж на олх - паритись не треба зовсім
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22.07.2022 10:28
+11
Ось таке ще знайшла. Не відомо правда чи ні.
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22.07.2022 10:27
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А звідки у викрадачів такий доступ до спорядження ?
Щоб це зараз красти у таких масштабах...
Здається хтось дозволяє.
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22.07.2022 10:26 Ответить
Читайте статтю, а не лише заголовок. Ніхто нічого не у кого не крав...
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22.07.2022 10:32 Ответить
Як мінімум, вкрали податки.
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22.07.2022 11:06 Ответить
Ось таке ще знайшла. Не відомо правда чи ні.
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22.07.2022 10:27 Ответить
всіх до штрафбату..розміновувати території
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22.07.2022 10:30 Ответить
сначала отрезать по яйцу
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22.07.2022 10:46 Ответить
беріться вже за схеми розкраданні гуманітарки...все ж на олх - паритись не треба зовсім
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22.07.2022 10:28 Ответить
Це добре але схоже що це лише нажаль крапля у морі...
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22.07.2022 10:31 Ответить
"Кому - война, а кому - мать родна!"
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22.07.2022 10:44 Ответить
В стране война, а они помощь продают. Сюр какой-то
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22.07.2022 10:52 Ответить
ви читали статтю?
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22.07.2022 10:55 Ответить
багато юзерів на цензорі приходять лише ШОБ ПОПІ,,ЄТЬ..і показати свій патріотизм..

на яку тему ? А ПО,,УЙ... Коментувати найкраще коменти... тоді можна навіть не читати тему..
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22.07.2022 11:03 Ответить
Новий босс набирає бали.
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22.07.2022 10:56 Ответить
Любыми способами надо отвлечь лохторат от братанов дЕермак-Татаров...
Ждём очередного вброса... инфы на любой вкус...
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22.07.2022 11:02 Ответить
на фронт *******!!!!!!!!!!!!!!
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22.07.2022 11:04 Ответить
Військові кажуть що на фронті їм єлбани не потрібні.
На громадські роботи хіба що.
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22.07.2022 11:54 Ответить
Аж до 7 років ув'язнення, капець багато. А дадуть 2, і то умовно
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22.07.2022 11:09 Ответить
отож пора нарешті розібратися, хто тут волонтерить, а хто маркітанить
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22.07.2022 11:16 Ответить
Баригі
усе відібрать та поділить
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22.07.2022 11:16 Ответить
Ещё миллитарист проверьте, где для своих продают с " подпалы", а для других ничего нет. Посмотрите на олх, где одна сплошная гуманитарка
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22.07.2022 11:17 Ответить
Тут треба розуміти які попередні домовленості були, може вони домовлялися що зроблять знижку на розмір податків для НГУ, а зараз $ зріс і вже ніякої знижки не вийде. Тому однозначно щось стверджувати важко
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22.07.2022 11:18 Ответить
Але бикувати на військових в будь якому випадку не гарно, як там не було
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22.07.2022 11:20 Ответить
Здається футболіст Миколенко мав зашквар з цією фірмою. Вони його наіпали.

https://upmp.news/ua-in-ukraine/futbolist-vitalij-mykolenko-povidomyv-pro-organizatsiyu-yaka-nazhyvayetsya-na-vijni/
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22.07.2022 11:31 Ответить
За законами військового часу-- ..... вежа.
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22.07.2022 11:36 Ответить
Це електорат Зеленського бере з нього приклад, тому треба пробачити, слугам можна та й всім решта теж)
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22.07.2022 12:05 Ответить
Что-то многовато у нас развелость барыг наживающихся волонтерализмом,гуманитаризмом,уклонением от налогов и прочими нехорошими делами во вред ВСУ..И подобных особей все увеличивается..Значит пора создать подразделение,типа штрафбата,и всех через военно-полевой суд туда..Это будет он них больше пользы,чем от простой судимости на усмотрение наших гумманых судов
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22.07.2022 13:27 Ответить
А как на счет стеночке , военное время , куй кто патрон украл бы ..
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22.07.2022 18:23 Ответить
Не понял : "...Когда военные отказали, предприниматели начали давить на них..." Это как ?
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22.07.2022 20:03 Ответить
Якось примітивно виглядає схема, не вірю. А владі і до того не вірив.
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23.07.2022 08:55 Ответить
ні розумію який ВОЕНТОРГ підчас війни,що це таке?хиба це не потрибно давати бескоштовно?Вояка забовьязани обладнати безкоштовно. Ціх котри торгують в буцигарню.
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23.07.2022 10:11 Ответить
Цей воєнторг взагалі якийсь мутний... Кілька тижнів тому бачила таке - перед одним із магазинів їхніх черга з військових, а на дверях оголошення "Вхід по одній людині у супроводі продавця". Військових як арештантів водити і затримувати їх, коли відпустка чи звільнення короткі? Ну-ну...
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23.07.2022 16:51 Ответить
 
 