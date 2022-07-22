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Рашисты 28 раз за сутки обстреляли Донетчину. Зафиксированы разрушения. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция. ФОТО

Под удар оккупантов попали 17 населенных пунктов. Есть погибшие и раненые.

Как сообщает Цензор.НЕТ., об этом сообщают в Нацполиции.

Рашисты 28 раз за сутки обстреляли Донетчину. Зафиксированы разрушения. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 01

"Враг обстрелял города Авдеевка, Бахмут, Красногоровка, Марьинка, Северск, Соледар, Торецк, Константиновка, пгт Былбасовка, Южное, Северное, села Андреевка, Гришино, Дачное, Павловка, Федоровка, Ягодное. Россияне уничтожали мирное население и Ягодное. ракетами ЗРК "С-300", РСЗО "Смерч", артиллерией", - говорится в сообщении.

Разрушены и повреждены 58 гражданских объектов: 37 жилых домов, две школы, детский сад, колледж, рынок, резервуар питьевой воды, ферма, питомник, дом культуры, кафе, газораспределительная труба, электроопора, поле.

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Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Рашисты 28 раз за сутки обстреляли Донетчину. Зафиксированы разрушения. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 02
Рашисты 28 раз за сутки обстреляли Донетчину. Зафиксированы разрушения. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 03
Рашисты 28 раз за сутки обстреляли Донетчину. Зафиксированы разрушения. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 04
Рашисты 28 раз за сутки обстреляли Донетчину. Зафиксированы разрушения. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 05
Рашисты 28 раз за сутки обстреляли Донетчину. Зафиксированы разрушения. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 06
Рашисты 28 раз за сутки обстреляли Донетчину. Зафиксированы разрушения. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 07
Рашисты 28 раз за сутки обстреляли Донетчину. Зафиксированы разрушения. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 08
Рашисты 28 раз за сутки обстреляли Донетчину. Зафиксированы разрушения. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 09

Рашисты 28 раз за сутки обстреляли Донетчину. Зафиксированы разрушения. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 10
Рашисты 28 раз за сутки обстреляли Донетчину. Зафиксированы разрушения. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 11
Рашисты 28 раз за сутки обстреляли Донетчину. Зафиксированы разрушения. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 12
Рашисты 28 раз за сутки обстреляли Донетчину. Зафиксированы разрушения. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 13
Рашисты 28 раз за сутки обстреляли Донетчину. Зафиксированы разрушения. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 14

армия РФ (19238) обстрел (27165) Донецкая область (9656)


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роблят Торрічелеву пустоту -- безбашені уроди
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22.07.2022 11:12 Ответить
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22.07.2022 11:14 Ответить
А скількі разів ми обстриляли Білгородщіну?
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22.07.2022 12:49 Ответить
 
 