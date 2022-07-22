Завершен разбор завалов здания школы в Краматорске, обнаружены тела трех человек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Сегодня в 09:10 завершены аварийно-спасательные и поисковые работы в разрушенном в результате обстрела здании школы в городе Краматорск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, проведена расчистка и разбор около 205 т. разрушенных элементов здания, обнаружены и изъяты из завалов тела трех мужчин.

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