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Завершен разбор завалов здания школы в Краматорске, обнаружены тела трех человек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Сегодня в 09:10 завершены аварийно-спасательные и поисковые работы в разрушенном в результате обстрела здании школы в городе Краматорск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, проведена расчистка и разбор около 205 т. разрушенных элементов здания, обнаружены и изъяты из завалов тела трех мужчин.

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Завершен разбор завалов здания школы в Краматорске, обнаружены тела трех человек, - ГСЧС 01
Завершен разбор завалов здания школы в Краматорске, обнаружены тела трех человек, - ГСЧС 02
Завершен разбор завалов здания школы в Краматорске, обнаружены тела трех человек, - ГСЧС 03
Завершен разбор завалов здания школы в Краматорске, обнаружены тела трех человек, - ГСЧС 04
Завершен разбор завалов здания школы в Краматорске, обнаружены тела трех человек, - ГСЧС 05
Завершен разбор завалов здания школы в Краматорске, обнаружены тела трех человек, - ГСЧС 06

армия РФ (19238) Краматорськ (2275) обстрел (27165) школа (3015) ГСЧС (4971)


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Ось і відповідь на безпеку подвалів, шкіл та варто чи ні взагалі розпочинати навчальний рік. Живі діти наздоженуть втрачене ., мертвим освіта не потрібна
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22.07.2022 11:28 Ответить
🔢
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25.07.2022 06:45 Ответить
 
 