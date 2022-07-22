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Российский пропагандист Романов: Вся молодежь в Лисичанске – за Украину. Местные ненавидят, матерят оккупантов, показывают им непристойные жесты и помогают украинским ДРГ

Захваченный российскими войсками полуразрушенный Лисичанск в Луганской области ненавидит оккупантов.

Об этом говорится в телеграм-канале российского пропагандиста "Романов Лайт", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам военного корреспондента-пропагандиста Романова, вся молодежь в Лисичанске - за Украину. Многие молодые люди были в терробороне и помогали ВСУ, а после захвата города уехали из Лисичанска. Город опустел. Оставшиеся жители ненавидят оккупантов, "кричат им вслед мат и показывают непристойные жесты".

Также пропагандист констатирует, что в Лисичанске действуют партизанские отряды, которые "по ночам минусуют посты" захватчиков.

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Российский пропагандист Романов: Вся молодежь в Лисичанске – за Украину. Местные ненавидят, матерят оккупантов, показывают им непристойные жесты и помогают украинским ДРГ 01

армия РФ (19238) Северодонецк (333) оккупация (10144) Луганская область (6497)


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Топ комментарии
+54
Их очень много как и других погибло от Канарских бомб, многие потеряли дома, семью, свое здоровье, многим удалось спастись и вот тут ты такой прекрасный появляешься и сразу всех в одну помойную яму без разбора. Я из Мариуполя, я никогда не был любителем руzzкого мира, а особенно с 14 года, хотя я и русскоговорящий, тут уж ничего не поделаешь, я родился в таком регионе и на этом языке говорят мои родители. Но после 24 февраля мы их с матерью ненавидим до потери сил. Но больше всего тех предателей которые с ними вась-вась. Мы хотим жить только в Украине и украинском Мариуполе. Вы о нашем городе и о нас почти ничего не знаете, а мнение имеете. Ты даже не понимаешь что врагу так даже легче, пока мы в друг друга пальцами тыкаем. Предатели должны получить свое, а остальных права называть таковыми никто не имеет. Нам довелось хлебнуть кацапской исторической справедливости сполна. Мать до сих пор плачет время от времени и у нее руки трясутся. И это мы ещё легко отделались, что живые и целые, так немногим повезло.
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22.07.2022 12:17
+53
Ага. Щоб ви знали як пхати свої ратиці на чужу землю.
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22.07.2022 11:52
+47
Так на Донбассе, как и в Харькове всегда было немало любителей русского мира и крепкой дружбы с Россией.
Но после 24 февраля россияне зачем-то стали упорно и настойчиво отучать население этих регионов от пылкой любви к себе.
Разрушение всего и вся и массовые убийства мирных любителей России и их детей мало способствуют сохранению сентиментальных чувств к России-матушке и её обитателям.
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22.07.2022 12:03
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Ага. Щоб ви знали як пхати свої ратиці на чужу землю.
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22.07.2022 11:52 Ответить
Ну тут он переборщил.
Бывал часто в Лисичанске и там много знакомых. Любителей русского мира там очень немало.
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22.07.2022 11:55 Ответить
Так на Донбассе, как и в Харькове всегда было немало любителей русского мира и крепкой дружбы с Россией.
Но после 24 февраля россияне зачем-то стали упорно и настойчиво отучать население этих регионов от пылкой любви к себе.
Разрушение всего и вся и массовые убийства мирных любителей России и их детей мало способствуют сохранению сентиментальных чувств к России-матушке и её обитателям.
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22.07.2022 12:03 Ответить
ничего подобного, все эти любители "мира" выехали в тыл Украины
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22.07.2022 12:08 Ответить
Их очень много как и других погибло от Канарских бомб, многие потеряли дома, семью, свое здоровье, многим удалось спастись и вот тут ты такой прекрасный появляешься и сразу всех в одну помойную яму без разбора. Я из Мариуполя, я никогда не был любителем руzzкого мира, а особенно с 14 года, хотя я и русскоговорящий, тут уж ничего не поделаешь, я родился в таком регионе и на этом языке говорят мои родители. Но после 24 февраля мы их с матерью ненавидим до потери сил. Но больше всего тех предателей которые с ними вась-вась. Мы хотим жить только в Украине и украинском Мариуполе. Вы о нашем городе и о нас почти ничего не знаете, а мнение имеете. Ты даже не понимаешь что врагу так даже легче, пока мы в друг друга пальцами тыкаем. Предатели должны получить свое, а остальных права называть таковыми никто не имеет. Нам довелось хлебнуть кацапской исторической справедливости сполна. Мать до сих пор плачет время от времени и у нее руки трясутся. И это мы ещё легко отделались, что живые и целые, так немногим повезло.
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22.07.2022 12:17 Ответить
Тримайтеся.
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22.07.2022 12:22 Ответить
Потурбуйся,щоб хоч твої діти вивчили мову,культуру і звичаї країни,яку ти любиш.Всі вже побачили,як її "*******" носії "русскага міра".
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22.07.2022 12:54 Ответить
"Канарские бомбы" - Т9 оговаривается по Фрейду...
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22.07.2022 13:15 Ответить
Это не оговорка, при написании включается автозамена и, если не перечитываешь, то потом видишь такие сюрпризы, он писал кацапские
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23.07.2022 14:16 Ответить
То все відмовки. Кажіть прямо, мовою не заговорю, бо не бажаю її вчити. Я теж був до певного часу рюзьгеєзичним, але з 13 року припинив нею користуватися. Нічого зі мною не сталося. І діточки мої щебечуть солов'їною. А те, що орки головною метою окупації з самого початку називали захист російськомовних відомо всім. Отже виходить так, що розмовляючи цією, пробач Боже, мовою ви самі покликали окупанта до себе додому. І вперто продовжуєте це робити, тільки цього разу вже кличете до західної України. "Ви або хрестика зніміть, або труси вдягніть"!

Вчити рідну мову ніколи не пізно! Звісно, якщо ви її такою вважаєте.
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22.07.2022 13:27 Ответить
Я почала спілкуватись українською за власним вибором. Це було моє рішення. Гадаю, ви так само самостійно прийшли до цього. Тож не варто її нав'язувати, тим паче настільки категорично. Популяризувати - так, переводити на контент (якісний!) українською - так. Збільшувати кількість україномовних шкіл на сході і півдні - так. В нас неймовірні переклади фільмів солов'їною, чудова музика, книги, комікси... люди безкоштовно займаються перекладами для того, щоб просувати українську. І це діє)
А щодо "порятунку російськомовних" - ви справді в це вірите? росія напала б на нас навіть тоді, якби тут не було жодної людини, яка б спілкувалась російською... просто тому, що вони - бісова орда, яка не здатна до самостійного існування інакше ніж через пограбоване під час нападів на сусідів. 21 сторіччя, а живуть з мізками 11 ...

**ще цікаве спостереження - українці (навіть найменш освічена категорія) спілкується російською набагато краще, ніж переважна більшість самих росіян (я вже мовчу про правопис і граматику)
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25.07.2022 10:34 Ответить
Ви не пам'ятаєте якою мовою розмовляли ваші дідусі та бабусі? Цікавлюсь, просто тому, що дуже багато вважають себе російськомовними тільки тому, що радянська влада не давала вищої освіти українською мовою та кар'єрного росту , у звязку з цим укроїномовні вважались другосортними (ненадійними націоналістами).
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22.07.2022 14:51 Ответить
Не довіряю нікому,хто розмовляє російською,особливо з таким мелодійним українським прізвищем і ім'ям!
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22.07.2022 15:30 Ответить
І не тільки в тил України. В чергах за гуманітаркою в "ближнєм зарубєжьє" їх також чимало. Збираються у купки (бачать одне одного здалеку), перешіптуються: "Нас-то за чьто? Ми ж всєґда за расію ґаласавалі, протів біндєр? Ну ладно, "с етімі" пакончілі, можна уже вазвращяцца в радной Маріуполь (Бєрдянск, Мєлітополь, Хєрсон...).
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22.07.2022 12:48 Ответить
А ось тут ви не правві. Лейтмотивом у них проходить: "Єслі би ні НАТА с біндєравцамі - нічєво би етово нєбилоби".
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22.07.2022 13:23 Ответить
А причин понять про этот мир в свете последних событий у них не было?
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22.07.2022 12:04 Ответить
А у них "панималка" атрофировалась. А у многих не (понималки) и от рождения не было.
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22.07.2022 13:18 Ответить
А в Києві їх зараз мало?
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22.07.2022 12:05 Ответить
Так коли тобі в оселю прилітає далеко не листівка про "братську любов", а щось таке що рас**ярює твоє житло к х**ям, то якось складно становиться любити сусіда не по телевізору, а наяву... Скажена українізація, так би мовити, по кацапськи.
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22.07.2022 12:15 Ответить
да, блд..он переборщил, а ты блд...прям в "точку" ********!
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22.07.2022 16:23 Ответить
сомневаюсь что это так
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22.07.2022 11:57 Ответить
То поїдь попитай на вулицях
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22.07.2022 12:00 Ответить
Чи ти ба, здивований кацап...

Три ознаки кацапізму:

1) кацапи завжди і всім брешуть;
2) кацапи всіх міряють по собі;
3) кацапи ніколи й нічому не вчаться.
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22.07.2022 11:59 Ответить
удачі нашим математикам в мінусованні, ділінні та множенню на нуль по ночам
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22.07.2022 12:01 Ответить
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22.07.2022 12:08 Ответить
До 24 лютого Лисичанськ був 99% сепарським прорашистським містом. Я поїхав звідти 24 і з того часу не був там і не спілкувався ні з ким із знайомих. Якщо Романов каже правду, то причина цього лише те, що росіяни знищили місто та позбавили місцевих роботи (звичайно, що любов чи прихильність до України тут ні до чого). Є другий варіант, можливо, це пропагандистська інформкомпанія, яка буде пояснювати, чому Лисичанськ не треба відбудовувати та чимось допомагати. Або третій варіант - просто підготовують виправдання репресій.
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22.07.2022 12:14 Ответить
давай не вякай тут на мой Лисичанск. Ладно если бы ты сказал это за рубежное я бы ещё поверил, но Лисичанск больше проукраинский город.Я бы сказал 70% за Украину.
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22.07.2022 12:49 Ответить
Знаєте, не був у Лисичанську, але був у 1978 році в Донецьку і місто справило на мене неприємне враження у плані нормальності і українськості (хоч може відтоді щось змінювалося трохи на краще у 1991-2014 рр., я не знаю), попри те що в селах під Донецьком багато людей ще розмовляли українською (погане враження виникло від "домбасян"не тому що розмовляли російською, хоч би й англійською чи польською, порозумілися б, але люди міста справляли враження моральних калік, таких собі вражених кремлівською пропанандою "гомо совєтікус")
Ваші 99%, думаю, це емоційна оцінка, за антиукраїські сили, за януковичів, на Донбасі було до 70% населення, а решта була або аполітичними, або проукраїнськими
Погоджусь, що з 30%, тих що були проукраїнськими нараховувалося менше ніж "болота", яке не голосувало.
Але річ не про це, до речі, з тих що вважали, що політика їх не стосується, більшість, мабуть нині прозріла. Неправильно зараз проштовхувати думку, що всі там зрадники, навпаки, тих що родом звідти, треба всіляко заохочувати тих, які нині за Україну, були такими, чи вже прозріли, як таких, хто поділяє наш опір вторгненню, хоч і не забувати у що Московщина перетворила цей регіон після багатьох десятиліть зомбування, і що серед "біженців-переселенців" вистачає московської агентури.
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22.07.2022 13:10 Ответить
Удивительно. Может еще найдутся путешественники в Донецк из 1964 года. Не хватает дорожных впечатлений.
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22.07.2022 17:44 Ответить
Кацапы удивлены, шо украинцы их режут по ночам?? Ну надо же. И чого украинцы так поступают? Мать в благодарность за ,,кацапский мир" не иначе
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22.07.2022 12:15 Ответить
Бачачи, яке бидло припинилось звідти до нас на захід України, шось мало віриться...
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22.07.2022 12:22 Ответить
Що таке "бачачи"? І чому бидло "припинилося"?
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22.07.2022 13:09 Ответить
100% ,скільки того бидляка і швалі понаїздило це жесть,сук не ставлять на реєстрацію в воєнкомати,мусорня вихоплює місцеву пацанву і пакує повістки а та шваль з песиками,личинками в колясочках совається по місту,так ще й массовоо перереєстровує свої авто зі свої вв.ан,ах,ха на місцеві номерні знаки. Бо вже пару пепелаців спалили раніше.
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22.07.2022 14:51 Ответить
а как без прописки номера можно поменять, пи.дун ты Андрюша.
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22.07.2022 19:11 Ответить
Слава Богу, слава Україні.
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22.07.2022 12:23 Ответить
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22.07.2022 12:24 Ответить
Слухала Гімн України з Семенівки від малюків. Так,настоящі українці для вільної України. Україна понад усе
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22.07.2022 12:46 Ответить
Кацапи , ми вас всіх знищимо на нашій землі, запам'ятайте!😡
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22.07.2022 12:57 Ответить
до тебе в хату прийшов підар з калашем щоб вбити тебе і помародерити,

а цей каже какая же прічіна ненависті?
яке воно кончене
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22.07.2022 13:20 Ответить
ХМ...странно.А Гайдай говорит ,что на луганщине очень много предателей среди населения всех возрастных категорий ,работающих корректировщиками огня по нашим войскам у орков
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22.07.2022 13:34 Ответить
куча скрінів е с ніками кричали що там одні ватники -- бистро ви перезулись - але що взяти с орків
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22.07.2022 14:13 Ответить
Давно вже треба було зрозуміти - вам 3,14зда...
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22.07.2022 14:43 Ответить
началось оправдание сепаров и коллаборантов
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22.07.2022 15:26 Ответить
Отож то! А хто вам дозволив заїхати в Україну песиголовці!
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22.07.2022 16:23 Ответить
Зрозумійте вже нарешті, тупорилі ідіоти, пропагандони рашистських норативів і просто провокатори, НЕМАЄ в Україні ватних регіонів і міст!!! А вата - дно в суспільствах є, було і буде завжди. І це дно завжди в меньшості! А ті, хто постійно натикаються на це 'дно'- поставте питання собі, може саме ви на дні? І тому всі ваші знайомі і оточення - ватне дно!
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22.07.2022 21:06 Ответить
На это обратил внимание украинский журналист Денис Казанский на ТГ-канале, отметив, что "все это пишет не Арестович, а реальный человек с той стороны, который работает на линии фронта и которому уж точно нет смысла врать в пользу Украины". Этот факт стоит принять к сведению тем, кто любит рассказывать про тотально пророссийский Донбасс. После 24 февраля страна-агрессор сама "очень многих вылечила от любви к "русскому миру"".

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23.07.2022 02:23 Ответить
 
 