Российский пропагандист Романов: Вся молодежь в Лисичанске – за Украину. Местные ненавидят, матерят оккупантов, показывают им непристойные жесты и помогают украинским ДРГ
Захваченный российскими войсками полуразрушенный Лисичанск в Луганской области ненавидит оккупантов.
Об этом говорится в телеграм-канале российского пропагандиста "Романов Лайт", сообщает Цензор.НЕТ.
По словам военного корреспондента-пропагандиста Романова, вся молодежь в Лисичанске - за Украину. Многие молодые люди были в терробороне и помогали ВСУ, а после захвата города уехали из Лисичанска. Город опустел. Оставшиеся жители ненавидят оккупантов, "кричат им вслед мат и показывают непристойные жесты".
Также пропагандист констатирует, что в Лисичанске действуют партизанские отряды, которые "по ночам минусуют посты" захватчиков.
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+54 Тульман Шупельпельц
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+53 Ksenia VB
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+47 Людмила терещенко #501456
показать весь комментарий22.07.2022 12:03
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Бывал часто в Лисичанске и там много знакомых. Любителей русского мира там очень немало.
Но после 24 февраля россияне зачем-то стали упорно и настойчиво отучать население этих регионов от пылкой любви к себе.
Разрушение всего и вся и массовые убийства мирных любителей России и их детей мало способствуют сохранению сентиментальных чувств к России-матушке и её обитателям.
Вчити рідну мову ніколи не пізно! Звісно, якщо ви її такою вважаєте.
А щодо "порятунку російськомовних" - ви справді в це вірите? росія напала б на нас навіть тоді, якби тут не було жодної людини, яка б спілкувалась російською... просто тому, що вони - бісова орда, яка не здатна до самостійного існування інакше ніж через пограбоване під час нападів на сусідів. 21 сторіччя, а живуть з мізками 11 ...
**ще цікаве спостереження - українці (навіть найменш освічена категорія) спілкується російською набагато краще, ніж переважна більшість самих росіян (я вже мовчу про правопис і граматику)
Три ознаки кацапізму:
1) кацапи завжди і всім брешуть;
2) кацапи всіх міряють по собі;
3) кацапи ніколи й нічому не вчаться.
Ваші 99%, думаю, це емоційна оцінка, за антиукраїські сили, за януковичів, на Донбасі було до 70% населення, а решта була або аполітичними, або проукраїнськими
Погоджусь, що з 30%, тих що були проукраїнськими нараховувалося менше ніж "болота", яке не голосувало.
Але річ не про це, до речі, з тих що вважали, що політика їх не стосується, більшість, мабуть нині прозріла. Неправильно зараз проштовхувати думку, що всі там зрадники, навпаки, тих що родом звідти, треба всіляко заохочувати тих, які нині за Україну, були такими, чи вже прозріли, як таких, хто поділяє наш опір вторгненню, хоч і не забувати у що Московщина перетворила цей регіон після багатьох десятиліть зомбування, і що серед "біженців-переселенців" вистачає московської агентури.
а цей каже какая же прічіна ненависті?
яке воно кончене