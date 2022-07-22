Российский пропагандист Романов: Вся молодежь в Лисичанске – за Украину. Местные ненавидят, матерят оккупантов, показывают им непристойные жесты и помогают украинским ДРГ

Захваченный российскими войсками полуразрушенный Лисичанск в Луганской области ненавидит оккупантов.

Об этом говорится в телеграм-канале российского пропагандиста "Романов Лайт", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам военного корреспондента-пропагандиста Романова, вся молодежь в Лисичанске - за Украину. Многие молодые люди были в терробороне и помогали ВСУ, а после захвата города уехали из Лисичанска. Город опустел. Оставшиеся жители ненавидят оккупантов, "кричат им вслед мат и показывают непристойные жесты".

Также пропагандист констатирует, что в Лисичанске действуют партизанские отряды, которые "по ночам минусуют посты" захватчиков.

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