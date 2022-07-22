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Новости Фото Война
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Мы воюем сегодня, чтобы наши последующие поколения имели будущее, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Наше поколение не имеет права сдаться в войне против РФ.

Об этом написал в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы воюем сегодня, чтобы отстоять, освободить и восстановить. Чтобы наши последующие поколения имели будущее, наше поколение не имеет права сдаться", - отметил он.

Мы воюем сегодня, чтобы наши последующие поколения имели будущее, - Зеленский 01
Мы воюем сегодня, чтобы наши последующие поколения имели будущее, - Зеленский 02
Мы воюем сегодня, чтобы наши последующие поколения имели будущее, - Зеленский 03
Мы воюем сегодня, чтобы наши последующие поколения имели будущее, - Зеленский 04
Мы воюем сегодня, чтобы наши последующие поколения имели будущее, - Зеленский 05
Мы воюем сегодня, чтобы наши последующие поколения имели будущее, - Зеленский 06
Мы воюем сегодня, чтобы наши последующие поколения имели будущее, - Зеленский 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевские патрульные Олег Волошин и Василий Павельев погибли во время выполнения боевого задания

дети (6493) Зеленский Владимир (20365)


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Топ комментарии
+25
Найвеличніший ваіватель всєя Галактики.
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22.07.2022 12:44
+22
Так не мають права, що вже на 2ий день війни був повний список капітуляції, при чому всі пункти пропоновані тобой. гніда гнусава, твоїми людьми. що вони його за 1 день придумали? ні **** це ти їх 3 роки розроблював, тварь. тебе викреслять з історії України, НАЗАВЖДИ. навіть януковоща залишать, а тебе як ганьбу якої ще не було в історіЇ, назавжди забудуть
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22.07.2022 12:46
+21
ПИТАННЯ - КУДИ ЗА ТРИ РОКИ Зе ПРИВІВ УКРАЇНУ.
ДОСЯГЕННЯ Зе ЗА ТРИ РОКИ ПРЕЗИДЕНТСВА ?
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22.07.2022 12:51
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Під Херсоном до 2000 орків оточені та приречені. Запросили "зелений коридор".
___________________________________________
Russians are surrounded in Vysokopillya, Kherson region.
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22.07.2022 12:43 Ответить
За непідтвердженими даними, у Високопіллі добили більшу частину російських сил - залишилися лише спецпризначенці та ВДВ.
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22.07.2022 12:45 Ответить
Дай Бог чтобі єто біла правда!!!!
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22.07.2022 12:48 Ответить
30 червня українські захисники звільнили Потьомкине, а 5 липня контролювали Ольгине.
Рашисти не вивели гарнізон із Високопілля і не змогли його підсилити.
Тепер вони приречені.
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22.07.2022 12:49 Ответить
В плен, чтобы было кого менять на азовцев!
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22.07.2022 13:11 Ответить
В тлен! Азовцев кацапы все равно не отдадут.
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24.07.2022 11:09 Ответить
Випалити все кацапсяче отродьє нах!
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22.07.2022 13:30 Ответить
А приречені вони на гарантований зелений коридор "со знаменами, конно і оружно". Бо"хлєбноє пєрєміріє".
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22.07.2022 13:42 Ответить
Химка, вогню!
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22.07.2022 12:46 Ответить
Химка (HIMARS)))) вогню!!!
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22.07.2022 12:53 Ответить
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22.07.2022 13:51 Ответить
То влаштуйте їм коридор,як вони нам у Іловайську.
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22.07.2022 12:52 Ответить
из Азвостали "коридоров" не было, так что пусть орки сосут
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22.07.2022 12:55 Ответить
Так би мовити поработають удобрєнієм на благо зЯмлі...
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22.07.2022 13:32 Ответить
Найвеличніший ваіватель всєя Галактики.
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22.07.2022 12:44 Ответить
Закрий пащу... Воює воно...
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22.07.2022 12:44 Ответить
а єрмак завтра їде кудись домовлятись....за чиє майбутнеє ?
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22.07.2022 12:45 Ответить
воно за своє поки що домовляється - пригрібаючи до клєшенок все і всіх... (на боневтіка надії мало, тре самому за свою дупу думати)
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22.07.2022 12:55 Ответить
Так не мають права, що вже на 2ий день війни був повний список капітуляції, при чому всі пункти пропоновані тобой. гніда гнусава, твоїми людьми. що вони його за 1 день придумали? ні **** це ти їх 3 роки розроблював, тварь. тебе викреслять з історії України, НАЗАВЖДИ. навіть януковоща залишать, а тебе як ганьбу якої ще не було в історіЇ, назавжди забудуть
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22.07.2022 12:46 Ответить
не ви воюєте, а ЗСУ! ви тільки не мішки ворочаєте.
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22.07.2022 12:46 Ответить
Та плювати нашій владі на украхнців. Їх цікавить тільки власне збагачення. І майбутне їх дітей. За цими пафосними виступами, яка здебіль пишуть для них спічрайтери, і грамма щирості немає.
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22.07.2022 12:48 Ответить
А ще хто б не прийшов би до влади, прикриваются наступними поколіннями. Тим самим кажучи, ви кращого житя не чекайте, а ось ваші дути може будуть жити у кращій країні. Тільки нас вже при владі давно не будет. Ми до того часу накрадем, що нашим правнукм залишиться.
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22.07.2022 12:51 Ответить
Четырежды воин, бл.
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22.07.2022 12:50 Ответить
ПИТАННЯ - КУДИ ЗА ТРИ РОКИ Зе ПРИВІВ УКРАЇНУ.
ДОСЯГЕННЯ Зе ЗА ТРИ РОКИ ПРЕЗИДЕНТСВА ?
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22.07.2022 12:51 Ответить
Завтра елдак поедет подписывать поставки зерна.
Як наступать и освобождать Херсон, если они сразу закроют поставки зерна.
Или москали согласились за красивые глаза.
Что им обещано за поставки зерна в Африку???
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22.07.2022 12:52 Ответить
"Прізнать географічєскиє рєаліі".
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22.07.2022 13:46 Ответить
Не має на «найвеличнішого» Бориса Джонсона, він йому швиденько все роз'яснив.
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22.07.2022 13:53 Ответить
Збирається приїхати.
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25.07.2022 01:38 Ответить
Аніка-воїн...
В житті не повірю, що воно само цей текст змогло б написати.
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22.07.2022 12:53 Ответить
Здохни
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22.07.2022 12:53 Ответить
Вова, разговаривай нормально. Распорядись, чтобы твои писатели поменьше пафоса в твои речи загружали.
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22.07.2022 12:53 Ответить
вова, а за кого воюють дєрьмак, татаров, агрохламідія?
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22.07.2022 12:55 Ответить
МИ воюєм...
(мы пахали я и трактор)
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22.07.2022 12:57 Ответить
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22.07.2022 13:06 Ответить
"Ми крали вчора, щоб ви воювали сьогодні, щоб мої діточки добре жили завтра"
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22.07.2022 13:01 Ответить
о нова порція професійних фоток щоб не забували ні на годину про найвеличного навіть радіо зламав учора щоб відосік запостити що з батьком націїї все ок і він живий
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22.07.2022 13:02 Ответить
Коридор до пекла потрібен, як і було обіцяно перед вторгненням.
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22.07.2022 13:03 Ответить
Alexandr Solzenicin pisal pro kacapov sleducije.V etom mire netu bolse podonka i degrada kak kacapi.Etot degrad rozdioni nacistkoj strane,vdaxnavlioni nacistkoj propogandoj nikogda ne stanet celovekom.U nego netu druzej,on mozet tolko ugrozat drugim,ubivat vsex.Kacap dlia etogo gotov otdat svojiu,svojix detej i roditelej zyzn.Kacap eto zyvotnoje
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22.07.2022 13:04 Ответить
Неможливо дивитись його блєяніє тупе і дебільне, косар.
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22.07.2022 13:04 Ответить
А народу подобається.
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25.07.2022 01:40 Ответить
Воюєш не ти. Ви з Єрмаком тільки здаєте в окупацію рашистам сотні тисяч українців і українські території.

Валерій Чалий:

«Під «особистим» контролем ООН та Туреччини хочуть вивезти 50 млн т. зерна.

Це - 1000 суден, тобто декілька місяців. Головні умови Росії: розмінування Одеси та «просто перестать стрелять» в Херсонській області. Угода вже погоджена».

Я пам'ятаю, як під особистим контролем та гарантіями ООН (принаймні так сказали Верещук й Подоляк) здали в полон наших азовців.

Що з ними зараз достеменно нікому не відомо.

Я правильно розумію, що Zе знайшов спосіб здати росіянам Одесу?"
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22.07.2022 13:05 Ответить
https://www.facebook.com/osman.pashayev.1?__cft__[0]=**********************-aJq4U5vk3a-******************************************************************************-ogp5L4f-XJ0UH6AcLU&__tn__=-UC%2CP-R Осман Пашаєв

Квест Андрія Єрмака

Завтра під проводом міністра оборони Туреччини ****** Акара (жоповнено: Президента Ердогана) відбудеться зустріч, мета якої підписанея мінськ-3 в чорному морі для спасіння дітей Африки.

Джерело в Анатолійській агенції підтверджує зустріч українців з росіянами і ООН, проте твердять - час і місце невідомо. Можливо навіть не Стамбул.

Джерело в групі Демірьорен ( СNN turk) підтверджують завтрашню зустріч.
Радять не намагатися відшукати.
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22.07.2022 13:08 Ответить
Джерела в МЗС Туреччини твердять, що не мають контактів в міноборони Туреччини з цього приводу.
Звичайно вірю.

Найобізнаніша частина посольства України в Анкарі: "нам нічого не повідомляють. На жаль".

Найближчі люди до Резнікова: "це не наша зустріч".

Депутат Рустем Умеров, що минулого разу був на фото і відео у військовій резиденції Календар Касри мовчить чи бере участь завтра.

Лишилося двоє, до яких не можу дотягнутися: генерал Кирило Буданов і "віце-президент" Андрій Єрмак.
Допоможіть.
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22.07.2022 13:09 Ответить
Бесхребетный Ахринявичус Зеленский мотивирует!
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22.07.2022 13:12 Ответить
Ecio interesno sto pisal Karl Marks,.Rosija neimejet nicego obcego s Kijevskoj rusej i ukrala nazvanije 18 veke ot Kijevskoj rusi kotoroje byla 800 rokov do etogo,no naxalno pretendujet na Kijevskoj rusi nasledstvo.Realno rosiji istorija jest mongolskoj Ordi istorija ,korni ix gosudarstva nado iskat tam
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22.07.2022 13:18 Ответить
Особливо зеля.. прям ліг на чонгарі та окупантів не пустив. да він Танкі гриз як барбарис.
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22.07.2022 13:20 Ответить
Точно,,,ваши,, дети будут иметь будущее.
Дети политиков,земельных баронов тоже будут в шоколаде.
А мы ,, моряки,, вспомним вам как вы нас решили права работать.Как наши рабочие
места заняли кацапы.
Как за каждую бумажку до войны драли в три шкуры,
Не забудем ,то как ублюдок в полицейских погонах живёт лучше любого

капитана (моряка). Становясь долларовым

миллионером и это ****, абсолютно никогда не интересно НАБУ, СБУ, ПРОКУРАТУРЕ.
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22.07.2022 13:25 Ответить
С таким дебилом ,как ты и твоим хозяином елдаком,у нас будущего вообще нет
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22.07.2022 13:37 Ответить
Коли вже воно разом з дермаком -здохне падло зрадливе.
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22.07.2022 13:51 Ответить
інформація про оточеня московитів вийшла від кореспондента Романа Бочкали
де він її взяв пока не ясно
коли це підтвердиться то це буде такий психологічний удар по кацапському
війську що мама не горюй
Слава ЗСУ!!!
Слава Укаїні!!!
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22.07.2022 13:56 Ответить
Кілька питань до "найвеличнішого" @ZelenskyyUa:
- Чому Україна не в НАТО? (ти не подав заявку)
- Хто віддав наказ розмінувати Чонгар та здати Південь? (ти, єрмак, верещук)
- Скільки вбили рашисти в Маріуполі? (100 000)
- Де Герої з Азовсталю?

(ти та верещук здали в полон) 😠
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22.07.2022 13:58 Ответить
Доти, доки в телевізорі стрирчатиме пихата пика Зєлупи, ніякого майбутного не буде. Зєлупа -це совкодроч, Зєлупа - це рускій_мір.
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22.07.2022 13:59 Ответить
Як же тошнить та Зе потвора. Здохни!
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22.07.2022 14:00 Ответить
Весна прийде,закатаємо Зе чмо в асфальт. Садити не будемо.Не достойне воно суда.
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22.07.2022 14:02 Ответить
ну понятно что твои дети обеспечены на всю жизнь, а наших детей убивают , твои в италии сидят в хоромах, а наши в подвалах и бомбоубежищах, ты свалишь с ермаком в свои дворцы , а нам в сараях жить , потому что твои друзья и братья по хорошим дорогам оккупировали юг моей страны за 16 часов , и стерли с лица земли города и села , тебе вова вообще ***** что будет с Украиной , ты жизнь свою положил на алтарь бабла , оно тебя и придавит, и детей твоих. и пусть меня банят.
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22.07.2022 14:19 Ответить
Вас не за что банити.Ще жодна нація так дорого не платила за асфальт та перегляд серіалу
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22.07.2022 15:16 Ответить
Так.

Стари хвороби довго лікуються. Совок - це хвороба , яка 70 років скалічівула НАЦІЮ. Тому виліковуватись Україна будеще 70 років.
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22.07.2022 15:21 Ответить
Поляки за 35 років людьми стали.
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25.07.2022 01:43 Ответить
Він не бажає закінчити війну!!!

Зеленський наживається на війні!!!

Барига!!!
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22.07.2022 15:02 Ответить
Оно-то понятно, в Израиле тесновато...
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22.07.2022 15:08 Ответить
С Зелею ніякого айбутнього у країни не буде.
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22.07.2022 15:11 Ответить
"Ми пахали.."- зеленський.
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22.07.2022 15:14 Ответить
а порти розміновуєш, зерно вивозиш і херсонщину забороняєш звільняти для кого 3,14д@рюг@ зелена?
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22.07.2022 15:21 Ответить
Коли блазнів обирають в королі, то важко говорити про якесь майбутнє!
А що може запропонувати цей - похід на шашлики?
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22.07.2022 16:08 Ответить
То ви воюєте, чи перемир'я піьписуєте і торгуєте зерном?
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22.07.2022 16:30 Ответить
Думаю у любому правилі є виключення -
КОНЕЙ НА ПЕРЕПРАВІ ІНОДІ МІНЯТИ МОЖНА, А ІНОДІ І НЕОБХІДНО
Пятий президент після Зе це просто Патріот і лідер нації
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22.07.2022 18:30 Ответить
Українці гинуть щоб його жидята мали ще краще майбутнє.
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23.07.2022 15:01 Ответить
Зеленські ще ті "воїни", з 2014 вже москві воювали)
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24.07.2022 11:38 Ответить
З Zеленським Україна була приречена з 2019 року. Він прийшов на брехні, продовжує брехати і далі буде це робити, бо визнати свої помилки - це буде катастрофа для нього особисто і крах будь-якої кар'єри , суд, вирок, ганьба, забуття. Він слабак і такий вчинок не для нього, а це як наслідок катастрофа для всієї України.
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24.07.2022 11:51 Ответить
 
 