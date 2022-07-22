Мы воюем сегодня, чтобы наши последующие поколения имели будущее, - Зеленский. ФОТОрепортаж
Наше поколение не имеет права сдаться в войне против РФ.
Об этом написал в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Мы воюем сегодня, чтобы отстоять, освободить и восстановить. Чтобы наши последующие поколения имели будущее, наше поколение не имеет права сдаться", - отметил он.
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+22 Paul Foxen
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+21 Garry Dron #477536
показать весь комментарий22.07.2022 12:51
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Russians are surrounded in Vysokopillya, Kherson region.
Рашисти не вивели гарнізон із Високопілля і не змогли його підсилити.
Тепер вони приречені.
ДОСЯГЕННЯ Зе ЗА ТРИ РОКИ ПРЕЗИДЕНТСВА ?
Як наступать и освобождать Херсон, если они сразу закроют поставки зерна.
Или москали согласились за красивые глаза.
Что им обещано за поставки зерна в Африку???
В житті не повірю, що воно само цей текст змогло б написати.
(мы пахали я и трактор)
Валерій Чалий:
«Під «особистим» контролем ООН та Туреччини хочуть вивезти 50 млн т. зерна.
Це - 1000 суден, тобто декілька місяців. Головні умови Росії: розмінування Одеси та «просто перестать стрелять» в Херсонській області. Угода вже погоджена».
Я пам'ятаю, як під особистим контролем та гарантіями ООН (принаймні так сказали Верещук й Подоляк) здали в полон наших азовців.
Що з ними зараз достеменно нікому не відомо.
Я правильно розумію, що Zе знайшов спосіб здати росіянам Одесу?"
Квест Андрія Єрмака
Завтра під проводом міністра оборони Туреччини ****** Акара (жоповнено: Президента Ердогана) відбудеться зустріч, мета якої підписанея мінськ-3 в чорному морі для спасіння дітей Африки.
Джерело в Анатолійській агенції підтверджує зустріч українців з росіянами і ООН, проте твердять - час і місце невідомо. Можливо навіть не Стамбул.
Джерело в групі Демірьорен ( СNN turk) підтверджують завтрашню зустріч.
Радять не намагатися відшукати.
Звичайно вірю.
Найобізнаніша частина посольства України в Анкарі: "нам нічого не повідомляють. На жаль".
Найближчі люди до Резнікова: "це не наша зустріч".
Депутат Рустем Умеров, що минулого разу був на фото і відео у військовій резиденції Календар Касри мовчить чи бере участь завтра.
Лишилося двоє, до яких не можу дотягнутися: генерал Кирило Буданов і "віце-президент" Андрій Єрмак.
Допоможіть.
Дети политиков,земельных баронов тоже будут в шоколаде.
А мы ,, моряки,, вспомним вам как вы нас решили права работать.Как наши рабочие
места заняли кацапы.
Как за каждую бумажку до войны драли в три шкуры,
Не забудем ,то как ублюдок в полицейских погонах живёт лучше любого
капитана (моряка). Становясь долларовым
миллионером и это ****, абсолютно никогда не интересно НАБУ, СБУ, ПРОКУРАТУРЕ.
де він її взяв пока не ясно
коли це підтвердиться то це буде такий психологічний удар по кацапському
війську що мама не горюй
Слава ЗСУ!!!
Слава Укаїні!!!
- Чому Україна не в НАТО? (ти не подав заявку)
- Хто віддав наказ розмінувати Чонгар та здати Південь? (ти, єрмак, верещук)
- Скільки вбили рашисти в Маріуполі? (100 000)
- Де Герої з Азовсталю?
(ти та верещук здали в полон) 😠
Стари хвороби довго лікуються. Совок - це хвороба , яка 70 років скалічівула НАЦІЮ. Тому виліковуватись Україна будеще 70 років.
Зеленський наживається на війні!!!
Барига!!!
А що може запропонувати цей - похід на шашлики?
КОНЕЙ НА ПЕРЕПРАВІ ІНОДІ МІНЯТИ МОЖНА, А ІНОДІ І НЕОБХІДНО
Пятий президент після Зе це просто Патріот і лідер нації