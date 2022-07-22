Мы воюем сегодня, чтобы наши последующие поколения имели будущее, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Наше поколение не имеет права сдаться в войне против РФ.

Об этом написал в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы воюем сегодня, чтобы отстоять, освободить и восстановить. Чтобы наши последующие поколения имели будущее, наше поколение не имеет права сдаться", - отметил он.















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