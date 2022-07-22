В течение 4 лет присваивали недвижимость умерших граждан: в Киеве разоблачили организованную преступную группу, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила и пресекла противоправную деятельность преступной группы, организовавшей мошенническую схему по завладению объектами недвижимого имущества умерших граждан в Киеве и Киевской области. Такое наследие подлежало переходу в собственность территориальной громады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУ СБ Украины в Киеве и Киевской области.

Установлено, что в состав группы входили пять человек, среди которых два адвоката, частный нотариус и должностные лица ГП "Национальные информационные системы".

"Противоправную схему злоумышленники спланировали в июле 2015 года. Группа действовала четыре года и имела четкое распределение функций для каждого участника. Организаторы осуществляли общее руководство деятельностью группы, организовывали и координировали деятельность участников, распределяли их обязанности и функции. Также дельцы привлекали к мошенничеству других лиц и устраняли препятствия, возникающие при реализации преступных действий. Через личные связи злоумышленники устанавливали объекты недвижимости, принадлежавшие одиноким умершим гражданам. Затем подделывали официальные документы, на основании которых формировали наследственные дела и оформляли право собственности на жилую и нежилую недвижимость, оставшуюся после их смерти", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что нотариус лично подписывал документы о принятии наследства и последующей реализации объектов недвижимости от имени несуществующих наследников.

Согласно следствию, в дальнейшем квартиры и дома мошенники присваивали и продавали. А средства от продаж распределяли между участниками группы.

Чтобы скрыть свою деятельность, участники группы прибегали к конспирации – использовали закодированные слова в переписках и телефонных переговорах. По предварительным данным, интересам территориальной громады г. Киева причинен материальный ущерб в размере свыше 3,5 млн грн, 4 физическим лицам - свыше 2,3 млн грн.







Пяти членам группы сообщено о подозрении, еще трем членам организованной преступной группы - соорганизатору и двум исполнителям сообщено о подозрении и объявлено в розыск. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей. Планируется арест имущества подозреваемых с целью его конфискации.