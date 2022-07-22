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В течение 4 лет присваивали недвижимость умерших граждан: в Киеве разоблачили организованную преступную группу, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила и пресекла противоправную деятельность преступной группы, организовавшей мошенническую схему по завладению объектами недвижимого имущества умерших граждан в Киеве и Киевской области. Такое наследие подлежало переходу в собственность территориальной громады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУ СБ Украины в Киеве и Киевской области.

Установлено, что в состав группы входили пять человек, среди которых два адвоката, частный нотариус и должностные лица ГП "Национальные информационные системы".

В течение 4 лет присваивали недвижимость умерших граждан: в Киеве разоблачили организованную преступную группу, - СБУ 01

"Противоправную схему злоумышленники спланировали в июле 2015 года. Группа действовала четыре года и имела четкое распределение функций для каждого участника. Организаторы осуществляли общее руководство деятельностью группы, организовывали и координировали деятельность участников, распределяли их обязанности и функции. Также дельцы привлекали к мошенничеству других лиц и устраняли препятствия, возникающие при реализации преступных действий. Через личные связи злоумышленники устанавливали объекты недвижимости, принадлежавшие одиноким умершим гражданам. Затем подделывали официальные документы, на основании которых формировали наследственные дела и оформляли право собственности на жилую и нежилую недвижимость, оставшуюся после их смерти", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что нотариус лично подписывал документы о принятии наследства и последующей реализации объектов недвижимости от имени несуществующих наследников.

Согласно следствию, в дальнейшем квартиры и дома мошенники присваивали и продавали. А средства от продаж распределяли между участниками группы.

Чтобы скрыть свою деятельность, участники группы прибегали к конспирации – использовали закодированные слова в переписках и телефонных переговорах. По предварительным данным, интересам территориальной громады г. Киева причинен материальный ущерб в размере свыше 3,5 млн грн, 4 физическим лицам - свыше 2,3 млн грн.


В течение 4 лет присваивали недвижимость умерших граждан: в Киеве разоблачили организованную преступную группу, - СБУ 02
В течение 4 лет присваивали недвижимость умерших граждан: в Киеве разоблачили организованную преступную группу, - СБУ 03

Пяти членам группы сообщено о подозрении, еще трем членам организованной преступной группы - соорганизатору и двум исполнителям сообщено о подозрении и объявлено в розыск. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей. Планируется арест имущества подозреваемых с целью его конфискации.

Киев (25524) наследство (35) недвижимость (818) СБУ (19901) смерть (9223)


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Топ комментарии
+4
Все, що завгодно, тільки не про дерьмака
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22.07.2022 14:00
+4
Так дЄрьмак і компанія тому і прийшов що знав що в Україні прокатить ,бо дерібан та корупція впродовж 30 років незалежності продовжується.
Нічого не змінилося. Та всі думають що війна ось так з пустого місця виникла .
Все має причиново-наслідковий зв'язок.
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22.07.2022 14:08
+4
Цікаво, а коли почнуть викривати групи, які протягом десятків років привласнювали власність українців "і мертвих, і живих, і ненароджених"?
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22.07.2022 14:29
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Правила форума Совет форумчан
пліна..нас реально від якоїсь конкретної муйні відволікають..

у нас війна, а тут новини про такі оборутки..да тільки сліпоглухонимій не знав про таке...
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22.07.2022 13:56 Ответить
Все, що завгодно, тільки не про дерьмака
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22.07.2022 14:00 Ответить
Так дЄрьмак і компанія тому і прийшов що знав що в Україні прокатить ,бо дерібан та корупція впродовж 30 років незалежності продовжується.
Нічого не змінилося. Та всі думають що війна ось так з пустого місця виникла .
Все має причиново-наслідковий зв'язок.
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22.07.2022 14:08 Ответить
Так війна ж тому і є що всім було начхати на корупцію та злочини як цей . Що означає у на с війна та нас відволікають ?? Ви що не бачити зв'язку корупції великого шахрайства та війн ??
Дійсно,чому ж війна в Україні,та тому і війна що дерибан важливіше був завжди.
ну так дійсно нехай далі покидьки роблять справу та продовжують робити Україну корупційною державою де немає закону а існує тільки кооператив Озеро на чолі з Пу тісним основна ідея якого збагачення збагачення та ще раз збагачення.
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22.07.2022 14:05 Ответить
Згідний, війна така як зараз підступна , брехлива і безпричинна (на перший погляд) -то є наслідок ..
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22.07.2022 14:19 Ответить
"закодовані слова" ))) знають навіть засранці, як зараз весь базар по всьому моніториться та фільтрується ))
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22.07.2022 13:58 Ответить
аха..типу, як у фільмі

тише, тише..квартира -ето тьотя..мєтраж - возраст

https://www.youtube.com/watch?v=WPqaDfsIb7Y
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22.07.2022 14:03 Ответить
ага. тільки тоді "кантора" писала не все, як це вона робить тепер )))
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22.07.2022 14:19 Ответить
Расстрелять на ***, а зачем нам в военное время нужны такие шмуклера,которые наживаются на горе пересичных украинцев? Ведь к гадалке не ходи - откупятся и имущество откупят….. Пора в ВСУ штрафные роты создавать, пусть кровью позор смывают.
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22.07.2022 14:16 Ответить
Такі групи є мабуть в будь-якому мало-мальськи великому місті
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22.07.2022 14:25 Ответить
Жоден населений пункт не залишився поза увагою "таких груп".
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22.07.2022 14:33 Ответить
Эта организация должна ловить рашистских военных преступников и уничтожать их на территории российского улуса а не отнимать хлеб у нацполиции ловя мелких жуликов.
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22.07.2022 14:26 Ответить
Цікаво, а коли почнуть викривати групи, які протягом десятків років привласнювали власність українців "і мертвих, і живих, і ненароджених"?
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22.07.2022 14:29 Ответить
По всій Україні менти цим зайняті. Моніторять "чергові частини" у рай/міськвідділках, вишукують по повідомленням що надійшли де живуть одинокі пенсіонери, або неблагонадійний контингент, спаюють їх до повної, а після смерті, або ще гірше "раптової смерті" через нотаріусів, по різним схемам житло правласнюють.
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22.07.2022 14:43 Ответить
Это возможно работали когда у умершего не было наследников, либо из умышлено не искали, а они допустим не знали о смерти итп итд. Тут вариантов много, а лазеек еще больше. Главная беда---не знание законов, не пользоваться юристконсультами, адвокатами и конечно беспредел судей и судов. Все гребли. По стране массово и давно. Пришло от совдепии. когда жилье было государственным. Понятие частной собственности вообще отсутствовало у совков торохканных. И позже и по сей день часто. Там бабла поднято на лярды по всей стране за 30 лет. Копнуть бы БТИ!
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22.07.2022 15:09 Ответить
Нам потрібно відділити адміністративну столицю від фінансової. І не буде той Київ магнітом для злочинців всіх категорій.... ватники, зрадники, крадії і просто амбітні жлоби.
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22.07.2022 21:19 Ответить
Дуже страшно купувати https://komertsiya.com.ua/ нерухомість та обирати її самостійно.Завжди потрібно обирати перевірених фахівців,щоб не потрапити у пастку аферистів.Важливо бути впевненим у достовірності документів на комерцію та перевіряти самих же власників.Це ключові моменти без яких ніяк.
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08.08.2023 21:22 Ответить
 
 