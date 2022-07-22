В течение суток в результате обстрелов Николаевщины повреждено 74 объекта собственности, - Нацполиция. ФОТО
Полиция фиксирует последствия вражеских обстрелов, собирает вещественные доказательства, опрашивает свидетелей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм канал Национальной полиции Украины.
"В течение суток 21 июля войска РФ обстреливали Николаев и громады Николаевского и Баштанского районов. Повреждения получили 74 объекта собственности - здания, сооружения, автомобили, складские помещения, объекты инфраструктуры, предприятия", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается также, что сегодня, 22 июля, около 6:30 российские войска произвели обстрел микрорайона Николаева.
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Garry Grant
показать весь комментарий22.07.2022 13:40 Ответить Мне нравится 1
Nov
показать весь комментарий22.07.2022 13:43 Ответить Мне нравится 1
vigo
показать весь комментарий22.07.2022 13:50 Ответить Мне нравится 1
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