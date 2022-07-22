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В течение суток в результате обстрелов Николаевщины повреждено 74 объекта собственности, - Нацполиция. ФОТО

Полиция фиксирует последствия вражеских обстрелов, собирает вещественные доказательства, опрашивает свидетелей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм канал Национальной полиции Украины.

"В течение суток 21 июля войска РФ обстреливали Николаев и громады Николаевского и Баштанского районов. Повреждения получили 74 объекта собственности - здания, сооружения, автомобили, складские помещения, объекты инфраструктуры, предприятия", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается также, что сегодня, 22 июля, около 6:30 российские войска произвели обстрел микрорайона Николаева.

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В течение суток в результате обстрелов Николаевщины повреждено 74 объекта собственности, - Нацполиция 01

В течение суток в результате обстрелов Николаевщины повреждено 74 объекта собственности, - Нацполиция 02

Николаевская область (2124) обстрел (27165) повреждение (165) Нацполиция (16468)


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Зараз дєрьмак в Турції зробить "пєреміріє".
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22.07.2022 13:40 Ответить
орки, окруженные пробитым мостом в Херсоне, запросили зеленый коридор, надо его им дать и поступить как они в Илловайске
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22.07.2022 13:43 Ответить
но сначала потребовать вернуть азовцев, а уже потом подумать...
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22.07.2022 13:50 Ответить
 
 