Бывшему командиру корвета "Тернополь" Емельяненко, который в 2014 году перешел на сторону врага, сообщили о подозрении, - ГБР. ФОТО
ГБР сообщило о подозрении предателю, который в 2014 году перешел на сторону врага и сегодня воюет против Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ГБР.
"После захвата оккупантами его части в Севастополе и корвета "Тернополь", капитан ІІІ ранга единственный из экипажа присягнул на верность агрессору. Сейчас предатель воюет против Украины в составе вооруженных сил России на сторожевом корабле "Ладный" в должности помощника командира", - сказано в сообщении.
Следователи ГБР совместно с киберполицией собрали достаточно доказательств и заочно сообщили предателю о подозрении в государственной измене. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.
Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура по военной и оборонной сфере Южного региона. Напомним, что ранее ГБР уже сообщило о подозрении капитану российского крейсера "Адмирал Макаров" и командиру ракетного катера "Вышний Волочёк". Офицеры также изменили Украине в 2014 году.
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мені цей цирк за мої податки вже набрид...