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Бывшему командиру корвета "Тернополь" Емельяненко, который в 2014 году перешел на сторону врага, сообщили о подозрении, - ГБР. ФОТО

ГБР сообщило о подозрении предателю, который в 2014 году перешел на сторону врага и сегодня воюет против Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ГБР.

Бывшему командиру корвета Тернополь Емельяненко, который в 2014 году перешел на сторону врага, сообщили о подозрении, - ГБР 01

"После захвата оккупантами его части в Севастополе и корвета "Тернополь", капитан ІІІ ранга единственный из экипажа присягнул на верность агрессору. Сейчас предатель воюет против Украины в составе вооруженных сил России на сторожевом корабле "Ладный" в должности помощника командира", - сказано в сообщении.

Следователи ГБР совместно с киберполицией собрали достаточно доказательств и заочно сообщили предателю о подозрении в государственной измене. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура по военной и оборонной сфере Южного региона. Напомним, что ранее ГБР уже сообщило о подозрении капитану российского крейсера "Адмирал Макаров" и командиру ракетного катера "Вышний Волочёк". Офицеры также изменили Украине в 2014 году.

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Бывшему командиру корвета Тернополь Емельяненко, который в 2014 году перешел на сторону врага, сообщили о подозрении, - ГБР 02
Бывшему командиру корвета Тернополь Емельяненко, который в 2014 году перешел на сторону врага, сообщили о подозрении, - ГБР 03
Бывшему командиру корвета Тернополь Емельяненко, который в 2014 году перешел на сторону врага, сообщили о подозрении, - ГБР 04
Бывшему командиру корвета Тернополь Емельяненко, который в 2014 году перешел на сторону врага, сообщили о подозрении, - ГБР 05

Автор: 

корвет (32) государственная измена (1540) ГБР (2990)


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Топ комментарии
+10
Подозреваю,что предателю насрать. Да и кому не насрать на эту гопоту из ДБР?
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22.07.2022 15:11
+8
як то зарано..можна б було ще зачекати
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22.07.2022 15:14
+3
8 лет , такая *****
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22.07.2022 15:22
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Подозреваю,что предателю насрать. Да и кому не насрать на эту гопоту из ДБР?
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22.07.2022 15:11 Ответить
зніміть йому скальп і утопіть
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22.07.2022 15:11 Ответить
як то зарано..можна б було ще зачекати
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22.07.2022 15:14 Ответить
головне що дуже стримко та своечастно
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22.07.2022 15:15 Ответить
8 лет , такая *****
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22.07.2022 15:22 Ответить
Це часом не той гімнюк, що спочатку кричав рашистам "рускіє нє сдаюцца", ігноруючи наказ командування ВМС України на прорив в Одесу, і поиім особисто здав ворогу новенький корвет "Тернопіль" ?
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22.07.2022 15:23 Ответить
Имитация , хоть какой-то деятельности , для разнообразия , не за Порошенко гоняться
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22.07.2022 15:26 Ответить
"Имитация , хоть какой-то деятельности" с 2014 года.
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22.07.2022 16:01 Ответить
Если бы у нас был Моссад а не сбу он смеялся бы не долго!
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22.07.2022 15:26 Ответить
Дуже вчасно: через 8 років
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22.07.2022 15:51 Ответить
оперативно, ****!
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22.07.2022 16:12 Ответить
коли це Де?БеРи! розгонять нафіг?
мені цей цирк за мої податки вже набрид...
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22.07.2022 16:19 Ответить
Как ему ещё корабль доверили? Ведь предатель, он и в Африке предатель! Ничего пойдёт курсом крейсера мацквы - прямо на дно вместе со своей лоханкой
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22.07.2022 16:39 Ответить
Не поторопились?Зато документы уничтожили раньше.
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22.07.2022 16:55 Ответить
Подозрение на до отправить Гарпуном.
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22.07.2022 16:59 Ответить
Молоросійський хохол це заготовка для виготовлення кацапа бо йому "какая разніца".
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22.07.2022 17:07 Ответить
Швидкі, як блискавка. Той тільки перейшов на бік ворога, тільки сьомий рік пішов, а ДБР йому бах підозру.
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22.07.2022 17:27 Ответить
Якого біса ви за мої податки виробляєте таку фігню?? Нахєр звільняйтеся виродки!
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22.07.2022 23:09 Ответить
 
 