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Фрагмент ракеты от российского ЗРК "Панцирь" море вынесло на пляж в Болгарии. ФОТО

На побережье Болгарии между городами Поморие и Ахелой море вынесло фрагмент ракеты от российского зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С1".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Фрагмент ракеты от российского ЗРК Панцирь море вынесло на пляж в Болгарии 01

Фрагмент ракеты вынесло на пляж возле гостиницы, где ее заметили туристы и сообщили в службу чрезвычайных ситуаций.

По словам военных специалистов, это моторный отдел ракеты "Панциря-С1", который после пуска отделяется и уже не взрывоопасен.

Всего в Болгарии сообщали о около 30 находках, связанных с боевыми действиями в Украине, только одна из них оказалась взрывоопасной. В начале июля у берегов Болгарии в Черном море обезвредили замеченную с гражданского судна морскую мину. Мины находили также у Босфора и у побережья Румынии.

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Болгария (655) пляж (250) ракеты (3569)


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Топ комментарии
+34
там ще багато чого може приплисти, лапті, балалайки, погризані рибою кінцівки ваньок які зробили жест доброї молі, кокошніки
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22.07.2022 17:38
+10
шкода що на німецьке узбережжя не виносить....
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22.07.2022 17:40
+10
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22.07.2022 17:59
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там ще багато чого може приплисти, лапті, балалайки, погризані рибою кінцівки ваньок які зробили жест доброї молі, кокошніки
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22.07.2022 17:38 Ответить
.... недогризений, але розмочений кутак лаврова, в ропі з морської солі....
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22.07.2022 17:48 Ответить
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22.07.2022 17:58 Ответить
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22.07.2022 17:59 Ответить
кокошнікі нє, вони зразу тонуть
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22.07.2022 18:23 Ответить
шкода що на німецьке узбережжя не виносить....
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22.07.2022 17:40 Ответить
или на венгерское
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22.07.2022 18:15 Ответить
скоро міни припливуть...
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22.07.2022 17:45 Ответить
З чого зроблена та ракета що не тоне?
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22.07.2022 17:47 Ответить
Пластик Адже це - "одноразовий виріб"
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22.07.2022 17:49 Ответить
Тоді чому він не згорів?
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22.07.2022 18:18 Ответить
стеклотекстолит не горит
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22.07.2022 19:42 Ответить
Скоріше композит, пластик згорів би.) Хоча може якутський майстер їм ракети ліпить.)
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22.07.2022 17:52 Ответить
Це тепер замість кацапських туристів.
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22.07.2022 17:52 Ответить
Таки оно плавает, а не летает...
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22.07.2022 17:54 Ответить
Рано чи пізно якась міна наштовхнеться на цивільне судно. І ми почуємо "ТАСС уполномочєн заявіть", що 1. "ето укрофошизкая міна" і 2. "єслі би Україна нє напала, Росія чьорноє морє би нє мініровала би".
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22.07.2022 17:57 Ответить
Рашисты гадят
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22.07.2022 17:59 Ответить
Засруть кацапи Чорне море своїм непотрібом...То крейсер,то ракети,ще й портки кацапен зольдатен))))
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22.07.2022 20:28 Ответить
Говно не тонет
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22.07.2022 21:49 Ответить
 
 