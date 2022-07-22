Фрагмент ракеты от российского ЗРК "Панцирь" море вынесло на пляж в Болгарии. ФОТО
На побережье Болгарии между городами Поморие и Ахелой море вынесло фрагмент ракеты от российского зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С1".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Фрагмент ракеты вынесло на пляж возле гостиницы, где ее заметили туристы и сообщили в службу чрезвычайных ситуаций.
По словам военных специалистов, это моторный отдел ракеты "Панциря-С1", который после пуска отделяется и уже не взрывоопасен.
Всего в Болгарии сообщали о около 30 находках, связанных с боевыми действиями в Украине, только одна из них оказалась взрывоопасной. В начале июля у берегов Болгарии в Черном море обезвредили замеченную с гражданского судна морскую мину. Мины находили также у Босфора и у побережья Румынии.
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