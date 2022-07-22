Войска РФ обстреляли Золочевскую громаду в Харьковской области из артиллерии и вертолета: погибла женщина, - поселковый председатель Коваленко. ФОТОрепортаж
От российских обстрелов поселка Золочев Харьковской области 22 июля погибла женщина, ранения получил 29-летний мужчина.
Об этом Суспільному рассказал Золочевский поселковый председатель Виктор Коваленко, передает Цензор.НЕТ.
По его данным, погибла 74-летняя женщина, 29-летний мужчина получил ранение ног и контузию. Также от обстрела повреждены пять домов и хозяйственные постройки. Энергетики и газовики восстанавливают сети.
Кроме того, около 08:15 российские оккупанты с вертолета нанесли удар по селу Ивашки. Российские войска попали в двухэтажное многоквартирное здание: уничтожены три квартиры, еще две повреждены. На первом этаже размещался центр выдачи гуманитарной помощи, сказал Коваленко.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Анатолий К #427424
показать весь комментарий22.07.2022 18:15 Ответить Мне нравится 3
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль