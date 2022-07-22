Войска РФ обстреляли Золочевскую громаду в Харьковской области из артиллерии и вертолета: погибла женщина, - поселковый председатель Коваленко. ФОТОрепортаж

От российских обстрелов поселка Золочев Харьковской области 22 июля погибла женщина, ранения получил 29-летний мужчина.

Об этом Суспільному рассказал Золочевский поселковый председатель Виктор Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

По его данным, погибла 74-летняя женщина, 29-летний мужчина получил ранение ног и контузию. Также от обстрела повреждены пять домов и хозяйственные постройки. Энергетики и газовики восстанавливают сети.

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Кроме того, около 08:15 российские оккупанты с вертолета нанесли удар по селу Ивашки. Российские войска попали в двухэтажное многоквартирное здание: уничтожены три квартиры, еще две повреждены. На первом этаже размещался центр выдачи гуманитарной помощи, сказал Коваленко.













