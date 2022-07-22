5 992 27
Мой папа служит в ВСУ и сейчас находится в горячей точке. Ему и его товарищам очень нужен тепловизор, - украинцев просят о помощи воинам. ФОТО
Украинцев просят помочь с покупкой тепловизора для украинских защитников.
Соответствующую просьбу на своей странице в фейсбуке разместила Анастасия Счастливая, которая собирает средства на тепловизор для подразделения ВСУ, в котором служит ее отец, передает Цензор.НЕТ.
"Мой папа сейчас служит в ВСУ.
И сейчас находится в горячей точке, в месте боевых действий.
Ему и его товарищам очень нужен тепловизор.
Очень прошу всех небезразличных помочь. Может есть какая-то информация где лучше его купить. Или как-то финансово
Реквизиты: Приват Банк. Грядун Анастасия
5168 7422 3763 8311
Все будет Украина!", - обратилась она к украинцам с просьбой о помощи.
Топ комментарии
+9 vigo
показать весь комментарий22.07.2022 19:47
+7 afuster25
показать весь комментарий22.07.2022 19:50
+6 Крейда Гiбсон #484632
показать весь комментарий22.07.2022 20:14
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
+
Рішення підтримали усі фракції: Нардепи підвищили собі оклади за рахунок допомоги, яку надають Україні міжнародні партнери(с)
На "Певернись Живим", фонд Притулы, фонд Порошенко - не слабо, регулярно каждую неделю перевожу. А вот тут - реально слабо. Ибо это глупый и неэффективный расход денег. Она не знает, где можно это купить. она не знает, сколько это реально стоит, она не знает ничего, но уже собирает деньги.
Так навіщо нам утримувати уряд, який не здатен утримувати армію?
Навіщо витрачати кошти на утримання офісу президента?
Чи не вкрали гроші депутати, які підвищили собі зарплату у такий скрутний час?
Та шо ви тут распіzdілися "13-і воїни диванів" ! Або допомогайте або мовчіть ! У вас не "жиди" і не "міноборони" і не " Арестович" млять просить , а Людина , яка заради нас і України готова покласти своє життя ! А ви тут полєміку розводите ...
Вот тут можно взять тепляки по вполне доступным ценам: