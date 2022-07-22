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Мой папа служит в ВСУ и сейчас находится в горячей точке. Ему и его товарищам очень нужен тепловизор, - украинцев просят о помощи воинам. ФОТО

Украинцев просят помочь с покупкой тепловизора для украинских защитников.

Соответствующую просьбу на своей странице в фейсбуке разместила Анастасия Счастливая, которая собирает средства на тепловизор для подразделения ВСУ, в котором служит ее отец, передает Цензор.НЕТ.

"Мой папа сейчас служит в ВСУ.

И сейчас находится в горячей точке, в месте боевых действий.

Ему и его товарищам очень нужен тепловизор.

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Очень прошу всех небезразличных помочь. Может есть какая-то информация где лучше его купить. Или как-то финансово

Реквизиты: Приват Банк. Грядун Анастасия

5168 7422 3763 8311

Все будет Украина!", - обратилась она к украинцам с просьбой о помощи.

Мой папа служит в ВСУ и сейчас находится в горячей точке. Ему и его товарищам очень нужен тепловизор, - украинцев просят о помощи воинам 01

помощь (7803) волонтеры (2634) ВСУ (6587) тепловизор (18)


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Топ комментарии
+9
Невже це можливо через півроку війни та при мільярдних вливаннях заходу?!
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22.07.2022 19:47
+7
Українці самі виростили на своєму горбі цих каламойських, ахметових та інших фірташів.
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22.07.2022 19:50
+6
А слабо в Минобороны официальный запрос дать? Пусть официально на бумаге ответят, что тепловизоров НЕТ и куда девается канадская помощь(300 штук приборов), а если не хватает, так дайте запрос в Канаду.Все кому не лень на тепловизор собирают, который продает некто Остап Сулейман Арутюнян, с неизвестными ТТХ.При том что для преимущества в бою требуется гонка вооружений, поэтому подходят только американские аппараты, превышающие по ТТХ Беларусь и кацапию, а купить их частным образом нереально - на них наложен штамп ITAR.
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22.07.2022 20:14
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Такое в суд нужно - что бы Коломойский и Ахметов спонсировал...
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22.07.2022 19:40 Ответить
Українці самі виростили на своєму горбі цих каламойських, ахметових та інших фірташів.
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22.07.2022 19:50 Ответить
При всій повазі - переводити гроші краще відомим волонтерським фондам, які знають де купити те, на що вони збирають кошти.
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22.07.2022 19:40 Ответить
Бутусовці перевіряють.
+
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22.07.2022 21:30 Ответить
Я не писав, що ця дівчина - шахрай чи щось такого. Я цього не знаю. Скоріше за все нормальна чесна дівчина. Але переводити їй гроші на якусь разову покупку - просто неефективно. Найкраще за все для неї було б зв'язатися з якимось відомим волонтерським фондом, що має можливість закупати такі речі, закупає їх десятками і має налагоджені канали закупок, перевести на цей фонд всі зібрані гроші і дати координати підрозділу батька.
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23.07.2022 14:00 Ответить
Невже це можливо через півроку війни та при мільярдних вливаннях заходу?!
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22.07.2022 19:47 Ответить
Дерьмак и Ко.
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22.07.2022 19:50 Ответить
Вливання на папері тільки. Ті гроші, які налсилають, ідуть на підтримку соціальних виплат. Пенсій, наприклад.
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22.07.2022 19:50 Ответить
ось куди ті кошти йдуть
Рішення підтримали усі фракції: Нардепи підвищили собі оклади за рахунок допомоги, яку надають Україні міжнародні партнери(с)
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22.07.2022 21:12 Ответить
Можливо! "Зеленій секті одного актора" тільки й треба, щоб українці та ЗСУ не чинили опір кацапам.
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22.07.2022 19:57 Ответить
+
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22.07.2022 19:50 Ответить
Звичайно,що це супер ,але..А влада не може ці потреби задовільняти з грошей ,котрі мільярдами надають союзники?
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22.07.2022 20:08 Ответить
А слабо в Минобороны официальный запрос дать? Пусть официально на бумаге ответят, что тепловизоров НЕТ и куда девается канадская помощь(300 штук приборов), а если не хватает, так дайте запрос в Канаду.Все кому не лень на тепловизор собирают, который продает некто Остап Сулейман Арутюнян, с неизвестными ТТХ.При том что для преимущества в бою требуется гонка вооружений, поэтому подходят только американские аппараты, превышающие по ТТХ Беларусь и кацапию, а купить их частным образом нереально - на них наложен штамп ITAR.
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22.07.2022 20:14 Ответить
300 штук - это на самом деле ниачем, хотя, разумеется, мы очень благодарны Канаде на помощь. Просто необходимо их раз в 50 больше.
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22.07.2022 21:13 Ответить
А слабо взять и перечислить хотя бы 500 грн. на эту карту ?
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22.07.2022 22:21 Ответить
Слабо. Именно на эту.
На "Певернись Живим", фонд Притулы, фонд Порошенко - не слабо, регулярно каждую неделю перевожу. А вот тут - реально слабо. Ибо это глупый и неэффективный расход денег. Она не знает, где можно это купить. она не знает, сколько это реально стоит, она не знает ничего, но уже собирает деньги.
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23.07.2022 14:03 Ответить
Є такий собі персонаж Притула. Для нього зібрати кілька мільйонів за кілька годин (правда за його ж словами) не проблема!
Так навіщо нам утримувати уряд, який не здатен утримувати армію?
Навіщо витрачати кошти на утримання офісу президента?
Чи не вкрали гроші депутати, які підвищили собі зарплату у такий скрутний час?
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22.07.2022 20:21 Ответить
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23.07.2022 10:39 Ответить
Можно пойти ещё дальше - оставить детей в покое, а напрячь Арестовича, у него аудитория 500К ежедневно, если он попросит раз в неделю скинуться по гривне каждого, это 3 тепловизора.Давайте вместе его попросим, Алексей! Ребенку и его папе нужен тепловизор!
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22.07.2022 20:21 Ответить
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Та шо ви тут распіzdілися "13-і воїни диванів" ! Або допомогайте або мовчіть ! У вас не "жиди" і не "міноборони" і не " Арестович" млять просить , а Людина , яка заради нас і України готова покласти своє життя ! А ви тут полєміку розводите ...
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22.07.2022 22:15 Ответить
В Коломойського і суддів попросіть, які йому 4,5 млрд боргу списали!
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22.07.2022 22:16 Ответить
Зеленский. продай трусы пианинные на ****
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22.07.2022 22:32 Ответить
Фу, ненавиджу тих, хто використовує дітей в своїх дорослих цілях! Маніпуляторша свіноматка у бідної дитини, а не мати! І пора вже всім 'волонтерам' усвідомити, що для забезпечення армії існує ціле міністерство оборони! А ще є Залужний, який напряму посилає в бій людей! То пишіть офіційні звернення туди! А ще є купа мужиків зі зброєю, які могли б за 8 років проблеми недопостачання армії усунути, ліквідувавши конкретних винуватців! Ганьбище коротше і ведмежа послуга державі займатися самозабезпеченням і попрохайством!
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23.07.2022 00:36 Ответить
+
Вот тут можно взять тепляки по вполне доступным ценам:
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23.07.2022 12:21 Ответить
 
 