Мой папа служит в ВСУ и сейчас находится в горячей точке. Ему и его товарищам очень нужен тепловизор, - украинцев просят о помощи воинам. ФОТО

Украинцев просят помочь с покупкой тепловизора для украинских защитников.

Соответствующую просьбу на своей странице в фейсбуке разместила Анастасия Счастливая, которая собирает средства на тепловизор для подразделения ВСУ, в котором служит ее отец, передает Цензор.НЕТ.

"Мой папа сейчас служит в ВСУ.

И сейчас находится в горячей точке, в месте боевых действий.

Ему и его товарищам очень нужен тепловизор.

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Очень прошу всех небезразличных помочь. Может есть какая-то информация где лучше его купить. Или как-то финансово

Реквизиты: Приват Банк. Грядун Анастасия

5168 7422 3763 8311

Все будет Украина!", - обратилась она к украинцам с просьбой о помощи.