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Трактор подорвался на противотанковой мине в Киевской области, - ОВА. ФОТО

В Киевской области во время сельскохозяйственных работ на противотанковой мине подорвался трактор.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу областной ОВА Дмитрия Кулебу.

Трактор подорвался на противотанковой мине в Киевской области, - ОВА 01

"Недалеко от села Андреевка Бучанского района во время сельскохозяйственных работ на противотанковой мине подорвался трактор.

К счастью, жертв и пострадавших нет. Водитель трактора телесных повреждений не получил, - написал чиновник в телеграм-канале.

Трактор подорвался на противотанковой мине в Киевской области, - ОВА 02

Смотрите также: Жительница Киевщины подорвалась на противопехотной мине в лесу, - Нацполиция. ФОТО

Автор: 

взрыв (6760) Киевская область (4143) минирование (1446) Кулеба Алексей (108)


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Топ комментарии
+13
Наверное не подорвался, а выковырнул?

Долгих лет жизни трактористу.
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22.07.2022 23:16
+9
ти мабуть і корову тільки в зоопарку бачив ? трактор з дисковою бороною .
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23.07.2022 01:48
+6
Причіпне обладнання Ти ж бачиш що на тому полі з зими "кінь не валявся" - бур"яном заросло От господар і вирішив перебить землю з бур"яном культиваторами дисковими - мабуть, на зиму щось посіять збирався Міни пройшли між колесами трактора, а диски культиватора пройти не змогли Одна ціла залишилася - лише з землі вигребло, а інша - рвонула
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23.07.2022 04:34
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Наверное не подорвался, а выковырнул?

Долгих лет жизни трактористу.
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22.07.2022 23:16 Ответить
Мина целая, трактор целый. Так что подорвалось то ?
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22.07.2022 23:27 Ответить
очко у тракториста. а вообще новость ни о чем
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22.07.2022 23:32 Ответить
я запрошую тебе на збирання врожаю під Путивль . розповіси потім , якщо зможеш ...
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22.07.2022 23:38 Ответить
У вас під Путивлем міни і ППШ ще від діда Ковпака лишились?
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23.07.2022 00:27 Ответить
тільки зараз серед соняшників стирчать гради ...
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23.07.2022 01:45 Ответить
Причіпне обладнання Ти ж бачиш що на тому полі з зими "кінь не валявся" - бур"яном заросло От господар і вирішив перебить землю з бур"яном культиваторами дисковими - мабуть, на зиму щось посіять збирався Міни пройшли між колесами трактора, а диски культиватора пройти не змогли Одна ціла залишилася - лише з землі вигребло, а інша - рвонула
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23.07.2022 04:34 Ответить
Так , скоріше усього , і є ...
А коментарі - інших - то нероботяги з дивану за компом
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23.07.2022 13:43 Ответить
Рускофашисткая *********. Оставили мины везде где можно. Нет более скотской нации на земле.
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22.07.2022 23:48 Ответить
Там з міни російський прапорець стирчить? Наші, відступаючи, у перші дні навіть карти мінних полів не робили - ставили де-попало міни - аби тільки спинить навалу!
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23.07.2022 04:37 Ответить
Якщо міна ціла, то як на ній можна було підірватися? Пощастило конкретно та все ж якось незрозуміло з новини, чому саме підірвався
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23.07.2022 00:17 Ответить
Очі "роззуй"! Там дві міни стояло Одна - рвонула, а друга - вціліла!
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23.07.2022 09:32 Ответить
На фото комбайн. А це й близко не трактор.
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23.07.2022 01:24 Ответить
ти мабуть і корову тільки в зоопарку бачив ? трактор з дисковою бороною .
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23.07.2022 01:48 Ответить
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23.07.2022 04:35 Ответить
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23.07.2022 13:46 Ответить
Є міношукачі що встановлюються на ТЗ і вирішують цю проблему: https://md-koschej.com/minoshukach-na-transport-zadacha-dopomogty-vijskovym-ta-agrariyam/
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08.08.2022 14:30 Ответить
 
 