Трактор подорвался на противотанковой мине в Киевской области, - ОВА. ФОТО

В Киевской области во время сельскохозяйственных работ на противотанковой мине подорвался трактор.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу областной ОВА Дмитрия Кулебу.

"Недалеко от села Андреевка Бучанского района во время сельскохозяйственных работ на противотанковой мине подорвался трактор.

К счастью, жертв и пострадавших нет. Водитель трактора телесных повреждений не получил, - написал чиновник в телеграм-канале.

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