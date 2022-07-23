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Новости Фото Война
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Защитники Украины отразили два штурма оккупантов со стороны Лисичанска. Уничтожен вражеский склад с боеприпасами вблизи оккупированного Славяносербска, - Гайдай. ФОТО

Со стороны Лисичанска враг по очереди, а иногда и одновременно, атакует разные участки админграницы между Луганщиной и Донетчиной.

22 июля направлений атаки россиян в регионе было по меньшей мере две. Об этом заявил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Лисичанск и близлежащие оккупированные села пролегают на десятки километров вдоль линии, которую россияне мечтают достичь в течение последних месяцев. Соответствующие рапорты руководству они предоставляли много раз, но Вооруженные силы Украины имели другие планы и до сих пор не дали врагу реализовать эти намерения. Да, линия фронта на Лисичанском направлении очень велика, поэтому опасность каждый раз поступает из разных мест. Впрочем, наши защитники готовы к сопротивлению", - подчеркнул Гайдай.

Так, вчера штурмовые действия в направлении Верхнекаменского и Северского украинские защитники успешно отбили.

Врагом была применена авиация, совершены две артиллерийские атаки и четыре попытки обстрела минометами.

Он также сообщил, что не прибавляет смелости оккупантам и уничтожения еще одного склада с боеприпасами. В этот раз на Славяносербщине.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские военные отбили атаку врага со стороны Лисичанского НПЗ, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Защитники Украины отразили два штурма оккупантов со стороны Лисичанска. Уничтожен вражеский склад с боеприпасами вблизи оккупированного Славяносербска, - Гайдай 01
Защитники Украины отразили два штурма оккупантов со стороны Лисичанска. Уничтожен вражеский склад с боеприпасами вблизи оккупированного Славяносербска, - Гайдай 02
Защитники Украины отразили два штурма оккупантов со стороны Лисичанска. Уничтожен вражеский склад с боеприпасами вблизи оккупированного Славяносербска, - Гайдай 03
Защитники Украины отразили два штурма оккупантов со стороны Лисичанска. Уничтожен вражеский склад с боеприпасами вблизи оккупированного Славяносербска, - Гайдай 04
Защитники Украины отразили два штурма оккупантов со стороны Лисичанска. Уничтожен вражеский склад с боеприпасами вблизи оккупированного Славяносербска, - Гайдай 05
Защитники Украины отразили два штурма оккупантов со стороны Лисичанска. Уничтожен вражеский склад с боеприпасами вблизи оккупированного Славяносербска, - Гайдай 06

Менее уверены в своей силе россияне и в недавно захваченных городах и селах.

"Там осталось около 10-15% населения. Преимущественно, пожилые люди и так называемые "ждуны". Но и среди них оккупанты видят врагов. В Северодонецке открыт пункт выдачи пропусков для передвижения по оккупированной территории, что ограничивает свободу передвижения по региону. Только когда отстоишь в длиннейшей очереди, пройдешь дактилоскопию и проверку, тогда сможешь отправиться в больницу соседнего города, если не умрешь по дороге", - резюмирует Гайдай.

армия РФ (19340) боеприпасы (2342) обстрел (27312) склад (156) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6501)


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То навіть не "ждуни", а "вичікувачі" - "Чия візьме?" Це ті самі "діди Паньки" з "Весілля в Малинівці" - "Оп"ять власть міняється!" Це ті самі "вичікувачі", які у 2014-му на дорікання санітарів, чому не дали води пораненому солдату ЗСУ, який їх захищав, відповідали: "Да мне похер, какая власть! Лишь-бы пенсию вовремя платили!"
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23.07.2022 08:39 Ответить
Таких було і є 73% з тих 64% що прийшли на участки.
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23.07.2022 08:56 Ответить
ще один підрахуй відсотків..як же ви бісите тупорилі..ніяк до вас не дійде про фейкові вибори щ намальованими відсотками
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23.07.2022 09:25 Ответить
Притула так и не показал
где *********?
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23.07.2022 08:39 Ответить
Якби жахнути по понтонній переправі, що орки між Сєверодонецьком і Лисичанськом намостили, то в них почалися б проблеми з постачанням.
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23.07.2022 09:35 Ответить
Не на часі , це партнери.
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23.07.2022 09:51 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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23.07.2022 10:36 Ответить
 
 