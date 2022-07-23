Защитники Украины отразили два штурма оккупантов со стороны Лисичанска. Уничтожен вражеский склад с боеприпасами вблизи оккупированного Славяносербска, - Гайдай. ФОТО

Со стороны Лисичанска враг по очереди, а иногда и одновременно, атакует разные участки админграницы между Луганщиной и Донетчиной.

22 июля направлений атаки россиян в регионе было по меньшей мере две. Об этом заявил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Лисичанск и близлежащие оккупированные села пролегают на десятки километров вдоль линии, которую россияне мечтают достичь в течение последних месяцев. Соответствующие рапорты руководству они предоставляли много раз, но Вооруженные силы Украины имели другие планы и до сих пор не дали врагу реализовать эти намерения. Да, линия фронта на Лисичанском направлении очень велика, поэтому опасность каждый раз поступает из разных мест. Впрочем, наши защитники готовы к сопротивлению", - подчеркнул Гайдай.

Так, вчера штурмовые действия в направлении Верхнекаменского и Северского украинские защитники успешно отбили.

Врагом была применена авиация, совершены две артиллерийские атаки и четыре попытки обстрела минометами.

Он также сообщил, что не прибавляет смелости оккупантам и уничтожения еще одного склада с боеприпасами. В этот раз на Славяносербщине.

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Менее уверены в своей силе россияне и в недавно захваченных городах и селах.

"Там осталось около 10-15% населения. Преимущественно, пожилые люди и так называемые "ждуны". Но и среди них оккупанты видят врагов. В Северодонецке открыт пункт выдачи пропусков для передвижения по оккупированной территории, что ограничивает свободу передвижения по региону. Только когда отстоишь в длиннейшей очереди, пройдешь дактилоскопию и проверку, тогда сможешь отправиться в больницу соседнего города, если не умрешь по дороге", - резюмирует Гайдай.