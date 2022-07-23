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Войска РФ ночью и утром били из артиллерии по Донетчине, ситуация остается напряженной, - ОВА. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска не прекращают обстрелы Донецкой области.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью и ранним утром били из артиллерии по Авдеевке. Утром нанесли удар по объекту транспортной инфраструктуры в Константиновке. Около шести утра накрыли артиллерийским огнем Торецк - повредили по меньшей мере пять частных домов и убили местного жителя.

По всей территории области ситуация остается напряженной. Враг ведет войну на уничтожение – людей и инфраструктуры. Мои призывы к гражданскому населению о необходимости эвакуации остаются актуальными. Не будьте легкомысленными!" - подчеркнул Кириленко.

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Войска РФ ночью и утром били из артиллерии по Донетчине, ситуация остается напряженной, - ОВА 01
Войска РФ ночью и утром били из артиллерии по Донетчине, ситуация остается напряженной, - ОВА 02
Войска РФ ночью и утром били из артиллерии по Донетчине, ситуация остается напряженной, - ОВА 03
Войска РФ ночью и утром били из артиллерии по Донетчине, ситуация остается напряженной, - ОВА 04
Войска РФ ночью и утром били из артиллерии по Донетчине, ситуация остается напряженной, - ОВА 05
Войска РФ ночью и утром били из артиллерии по Донетчине, ситуация остается напряженной, - ОВА 06

обстрел (27312) Донецкая область (9729) Кириленко Павел (638)


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23.07.2022 10:55 Ответить
 
 