Войска РФ ночью и утром били из артиллерии по Донетчине, ситуация остается напряженной, - ОВА. ФОТОрепортаж
Российские оккупационные войска не прекращают обстрелы Донецкой области.
Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
"Ночью и ранним утром били из артиллерии по Авдеевке. Утром нанесли удар по объекту транспортной инфраструктуры в Константиновке. Около шести утра накрыли артиллерийским огнем Торецк - повредили по меньшей мере пять частных домов и убили местного жителя.
По всей территории области ситуация остается напряженной. Враг ведет войну на уничтожение – людей и инфраструктуры. Мои призывы к гражданскому населению о необходимости эвакуации остаются актуальными. Не будьте легкомысленными!" - подчеркнул Кириленко.
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Андрей Лавриненко #413115
показать весь комментарий23.07.2022 10:55 Ответить Мне нравится 1
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