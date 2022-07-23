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Рашисты нанесли 20 ударов по Донецкой области. 13 населенных пунктов оказались под огнем оккупантов, - Нацполиция. ФОТО

13 населенных пунктов оказались под массированным огнем оккупантов, в основном разрушению подвергся жилищный сектор – повреждены дома. Есть пострадавшие. Правоохранители задокументировали военное преступление оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции Украины.

Рашисты нанесли 20 ударов по Донецкой области. 13 населенных пунктов оказались под огнем оккупантов, - Нацполиция 01

"За прошедшие сутки российские войска ударили по таким населенным пунктам - с. Отрадное, г. Авдеевка, с. Ласточкино, пгт Северное, г. Соледар, пгт Курдюмовка, г. Бахмут, г. Славянск, г. Торецк, с. Новомихайловка, г. Северск, г. Константиновка, с. Опытное", - говорится в сообщении.

Оккупанты наносили удары с артиллерии, минометов, авиации - ракетами "НУРС", зенитного ракетного комплекса "С-300", реактивных систем залпового огня "Град", "Ураган", "Смерч".

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В результате обстрелов ранены среди мирного населения. Разрушения получили 52 гражданских объекта: 38 частных домов, детские центры, магазины, инфраструктура.


Рашисты нанесли 20 ударов по Донецкой области. 13 населенных пунктов оказались под огнем оккупантов, - Нацполиция 02
Рашисты нанесли 20 ударов по Донецкой области. 13 населенных пунктов оказались под огнем оккупантов, - Нацполиция 03
Рашисты нанесли 20 ударов по Донецкой области. 13 населенных пунктов оказались под огнем оккупантов, - Нацполиция 04
Рашисты нанесли 20 ударов по Донецкой области. 13 населенных пунктов оказались под огнем оккупантов, - Нацполиция 05
Рашисты нанесли 20 ударов по Донецкой области. 13 населенных пунктов оказались под огнем оккупантов, - Нацполиция 06
Рашисты нанесли 20 ударов по Донецкой области. 13 населенных пунктов оказались под огнем оккупантов, - Нацполиция 07
Рашисты нанесли 20 ударов по Донецкой области. 13 населенных пунктов оказались под огнем оккупантов, - Нацполиция 08
Рашисты нанесли 20 ударов по Донецкой области. 13 населенных пунктов оказались под огнем оккупантов, - Нацполиция 09
Рашисты нанесли 20 ударов по Донецкой области. 13 населенных пунктов оказались под огнем оккупантов, - Нацполиция 10
Рашисты нанесли 20 ударов по Донецкой области. 13 населенных пунктов оказались под огнем оккупантов, - Нацполиция 11
Рашисты нанесли 20 ударов по Донецкой области. 13 населенных пунктов оказались под огнем оккупантов, - Нацполиция 12
Рашисты нанесли 20 ударов по Донецкой области. 13 населенных пунктов оказались под огнем оккупантов, - Нацполиция 13

обстрел (27312) Нацполиция (16487) Донецкая область (9729)


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Топ комментарии
+2
Мразота кацапська
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23.07.2022 11:11
+1
***** такое зерновое !а если разминируем подходы то вообще попрут ***** !между они хотят жрять или мы хотим жить -выбот в сторону жизни
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23.07.2022 11:30
+1
Здесь в другом - петрушка . Нужно валить всем миром по логову муйла. Тогда будет и жизнь , и свобода, и никто не будет с голоду помирать.
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23.07.2022 11:32
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Мразота кацапська
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23.07.2022 11:11 Ответить
в Одессе полный ***** такого давно не было
есть два прилёта и сбития
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23.07.2022 11:23 Ответить
Tримаймося. NO PASARAN.
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23.07.2022 11:27 Ответить
***** такое зерновое !а если разминируем подходы то вообще попрут ***** !между они хотят жрять или мы хотим жить -выбот в сторону жизни
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23.07.2022 11:30 Ответить
Здесь в другом - петрушка . Нужно валить всем миром по логову муйла. Тогда будет и жизнь , и свобода, и никто не будет с голоду помирать.
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23.07.2022 11:32 Ответить
❗️Прямо сейчас в небе над Одессой и областью идет воздушный бой.

Не исключено, что это самая мощная ракетная атака после первого дня войны.

Немедленно пройдите в любое безопасное место - в подвал, в паркинг, соблюдайте "правило двух стен"!❗️

СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
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23.07.2022 11:34 Ответить
отбой
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23.07.2022 11:35 Ответить
сообщают о пожаре в одесском порту
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23.07.2022 11:37 Ответить
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23.07.2022 11:42 Ответить
а вскоре опять был небольшой, но продолжительный вой сирены
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23.07.2022 11:53 Ответить
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23.07.2022 11:39 Ответить
Да, именно эту картину я видел, после пролета сигары на север. Даже сфотал, но облака ветром уже отнесло , а один конверсионный след уже развеяло.
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23.07.2022 11:51 Ответить
Минуты четыре назад - несколько взрывовов на удалении. В небе минимум 3 облака и след от работы нашей ПВО. Но тут же пролетела сигара с моря вдоль порта... Похоже, эта ракета улетела куда-то дальше на север от Одессы... Одесса держится . Скоро супостат закажет и десятому , что не стоит запускать ракеты.
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23.07.2022 11:25 Ответить
она уже взорвалась где то на севере
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23.07.2022 11:26 Ответить
Дай бог, что наши ее сбили, бо вели четко. Вдоль ее траектории полета - взрывы нашего ПВО.
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23.07.2022 11:29 Ответить
Гончаренко-В порту Одеси - пожежа.

Ось вам і зерновий коридор. Ці уйобки однією рукою підписують договори, а іншою направляють ракети.

Так що, нам потрібні літаки і потрібно потопити весь чорноморський флот рф. Це буде якраз найкраща домовленість по вивозу зерна.
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23.07.2022 11:28 Ответить
Апокаліпсис
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23.07.2022 12:05 Ответить
 
 