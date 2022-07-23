Рашисты нанесли 20 ударов по Донецкой области. 13 населенных пунктов оказались под огнем оккупантов, - Нацполиция. ФОТО

13 населенных пунктов оказались под массированным огнем оккупантов, в основном разрушению подвергся жилищный сектор – повреждены дома. Есть пострадавшие. Правоохранители задокументировали военное преступление оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции Украины.

"За прошедшие сутки российские войска ударили по таким населенным пунктам - с. Отрадное, г. Авдеевка, с. Ласточкино, пгт Северное, г. Соледар, пгт Курдюмовка, г. Бахмут, г. Славянск, г. Торецк, с. Новомихайловка, г. Северск, г. Константиновка, с. Опытное", - говорится в сообщении.

Оккупанты наносили удары с артиллерии, минометов, авиации - ракетами "НУРС", зенитного ракетного комплекса "С-300", реактивных систем залпового огня "Град", "Ураган", "Смерч".

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В результате обстрелов ранены среди мирного населения. Разрушения получили 52 гражданских объекта: 38 частных домов, детские центры, магазины, инфраструктура.

























