Последствия обстрела Николаева российскими оккупантами: Войска РФ попали в склад. ФОТОрепортаж

Войска РФ ударили 6 ракетами по Николаеву, в результате чего зафиксировано попадание в складское помещение. Также рашисты били по окрестностям города.

Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Шесть ракет С-300 запустили сегодня утром российские оккупанты по Николаеву. Попали в складское помещение - там загорелись хранившиеся на улице деревянные поддоны. Сухая трава после обстрелов горела и на открытой территории. Все пожары оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС", - говорится в сообщении.

По словам мэра, также рашисты били по окрестностям города.

"От взрывной волны и обломков повреждений получили два городских учебных заведения - у них выбиты окна и двери. Также окна вылетели в пяти многоэтажках. Сейчас все повреждения фиксируют работники администрации района и департамента ЖКХ", - подытожил Сенкевич.

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