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Последствия обстрела Николаева российскими оккупантами: Войска РФ попали в склад. ФОТОрепортаж

Войска РФ ударили 6 ракетами по Николаеву, в результате чего зафиксировано попадание в складское помещение. Также рашисты били по окрестностям города.

Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Шесть ракет С-300 запустили сегодня утром российские оккупанты по Николаеву. Попали в складское помещение - там загорелись хранившиеся на улице деревянные поддоны. Сухая трава после обстрелов горела и на открытой территории. Все пожары оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС", - говорится в сообщении.

По словам мэра, также рашисты били по окрестностям города.

"От взрывной волны и обломков повреждений получили два городских учебных заведения - у них выбиты окна и двери. Также окна вылетели в пяти многоэтажках. Сейчас все повреждения фиксируют работники администрации района и департамента ЖКХ", - подытожил Сенкевич.

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Последствия обстрела Николаева российскими оккупантами: Войска РФ попали в склад 01
Последствия обстрела Николаева российскими оккупантами: Войска РФ попали в склад 02
Последствия обстрела Николаева российскими оккупантами: Войска РФ попали в склад 03

Николаев (2153) обстрел (27312) Сенкевич Александр (188)


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Про Одессу тишина прилет в морпорт пожар похоже зерновой терминал написал Гончаренко Алеша Нуи как там с выездом зерна голодающим Африки а *** а не зерно
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23.07.2022 11:34 Ответить
Коли небудь заборонять інформацію про обстріли поширювати й висвітлювати у відкритих джерелах?
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23.07.2022 11:36 Ответить
О мегафоллн из Англии открываешь и пердолнуло...придурок вся Одесса ходуном прыгала дома скакали под 10 бабахов ракет над Одессой полно свидетелей и пролета и сбития ракет калибр ...видосиков и фотографий.. Гончаренко нардеп счел нужным выложить подробноссти.... хватит играть в военную тайну только тайны все известны врагам...как полдно увы и корректировщиков и просто ******* продающихся за бабло России.. а торгуют ими прямо с Оппы Зеленского и СБУ и прочие ******** при погонах и должностях а не простые граждане которых Украина бросила на произвол выживания... не построив ни одного убежища от прилетов.. кто бы тут мозги людям крутил ..молящимся на ПВО наше и Бога... дебил с моря пожар в порту не скроешь хлебальник закрой ятЪ пардон...сидят в Англиях и гундосят про тайну прилетов.... а ты с нами в Украине поживи ...оця ты мамина... а потом гуди паром в гудок... про тайну прилетов ...
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23.07.2022 11:46 Ответить
 
 