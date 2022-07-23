Россияне обещают "капитальный ремонт" восстановленной до оккупации больницы в городе Счастье, - Луганская ОГА. ФОТОрепортаж

Пропагандисты распространяют сообщения, что в городе Счастье якобы капитально отремонтируют городскую больницу. Это учреждение украинские власти отремонтировали до российской оккупации.

Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Луганской областной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты уверяют, что 10 февраля этого года корпуса больницы якобы были обстреляны ВСУ из "Градов", и поэтому они нуждаются в капитальном ремонте. Представьте, что это правда. А потом вспомните, что уже 11 февраля Счастье посетила премьер-министр Литовской Республики Ингрида Шимоните. Несколько часов была в городе и никаких разрушений не заметила, потому что их не было", - говорится в сообщении.

Отмечается, что служба безопасности политиков такого ранга отрабатывает места рабочих визитов заранее. Поэтому любое нарушение безопасности 10 февраля свело бы ее путешествие насмарку. Но чиновник приехала, выразила поддержку суверенитету Украины. В тот день ее сопровождали многие представители СМИ, в том числе и зарубежные, которые тоже увидели бы последствия обстрелов. Если бы эти последствия были, добавили в облгосадминистрации.

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Там отметили, что россияне начали обстреливать Счастье позже: 21 февраля они открыли огонь по Луганской ТЭС, которая затем остановилась, на следующий день - по городу, а 24 февраля утром обстрелы приобрели массированный характер.

"Что касается "ремонта" оккупантами недавно восстановленных объектов - это не первый раз. Они не обещают реконструировать то, что действительно нуждается в капитальных вложениях.

Напротив, "ремонтируют" отремонтированное не так давно. Как вот дорогу в Милово, гимназию в Новоайдаре и вот теперь больницу в Счастье.





Кстати, капитальный ремонт в нем начали в 2021 году. Успели восстановить детское отделение. Были близки к завершению работ в административном корпусе, где заменили окна, пол, водоснабжение, водоотвод и отопление.

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Также в 2021 году местные власти подписали договор с международной организацией НЕФКО, которая пообещала выделить около 10 миллионов гривен на термомодернизацию здания больницы", - отмечается в сообщении.