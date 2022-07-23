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Россияне обещают "капитальный ремонт" восстановленной до оккупации больницы в городе Счастье, - Луганская ОГА. ФОТОрепортаж

Пропагандисты распространяют сообщения, что в городе Счастье якобы капитально отремонтируют городскую больницу. Это учреждение украинские власти отремонтировали до российской оккупации.

Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Луганской областной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты уверяют, что 10 февраля этого года корпуса больницы якобы были обстреляны ВСУ из "Градов", и поэтому они нуждаются в капитальном ремонте. Представьте, что это правда. А потом вспомните, что уже 11 февраля Счастье посетила премьер-министр Литовской Республики Ингрида Шимоните. Несколько часов была в городе и никаких разрушений не заметила, потому что их не было", - говорится в сообщении.

Россияне обещают капитальный ремонт восстановленной до оккупации больницы в городе Счастье, - Луганская ОГА 01

Отмечается, что служба безопасности политиков такого ранга отрабатывает места рабочих визитов заранее. Поэтому любое нарушение безопасности 10 февраля свело бы ее путешествие насмарку. Но чиновник приехала, выразила поддержку суверенитету Украины. В тот день ее сопровождали многие представители СМИ, в том числе и зарубежные, которые тоже увидели бы последствия обстрелов. Если бы эти последствия были, добавили в облгосадминистрации.

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Там отметили, что россияне начали обстреливать Счастье позже: 21 февраля они открыли огонь по Луганской ТЭС, которая затем остановилась, на следующий день - по городу, а 24 февраля утром обстрелы приобрели массированный характер.

"Что касается "ремонта" оккупантами недавно восстановленных объектов - это не первый раз. Они не обещают реконструировать то, что действительно нуждается в капитальных вложениях.

Напротив, "ремонтируют" отремонтированное не так давно. Как вот дорогу в Милово, гимназию в Новоайдаре и вот теперь больницу в Счастье.

Россияне обещают капитальный ремонт восстановленной до оккупации больницы в городе Счастье, - Луганская ОГА 02
Россияне обещают капитальный ремонт восстановленной до оккупации больницы в городе Счастье, - Луганская ОГА 03

Кстати, капитальный ремонт в нем начали в 2021 году. Успели восстановить детское отделение. Были близки к завершению работ в административном корпусе, где заменили окна, пол, водоснабжение, водоотвод и отопление.

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Также в 2021 году местные власти подписали договор с международной организацией НЕФКО, которая пообещала выделить около 10 миллионов гривен на термомодернизацию здания больницы", - отмечается в сообщении.

обман (67) ОГА (2392) оккупация (10166) ремонт (1180) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+10
Невже відновлять аж до рівня російських???

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23.07.2022 12:00
+6
Понти кацапське всьо.
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23.07.2022 12:09
+2
Кацапам для початку необхідно зробити "капітальний ремонт" у власних головах!!! Ремонтники знайшлися,*****!
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23.07.2022 12:02
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Невже відновлять аж до рівня російських???

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23.07.2022 12:00 Ответить
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23.07.2022 12:30 Ответить
Кацапам для початку необхідно зробити "капітальний ремонт" у власних головах!!! Ремонтники знайшлися,*****!
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23.07.2022 12:02 Ответить
такие кровати ещё при совке были
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23.07.2022 12:12 Ответить
Ремонту не подлежит, "горбатых" могила исправит!
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23.07.2022 16:22 Ответить
Понти кацапське всьо.
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23.07.2022 12:09 Ответить
Эх мечты мои, мечты -- какая же радость ! Улетели все мечты, осталася гадость...
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23.07.2022 12:10 Ответить
Бач яке хороше велике будівництво було. Скільки грошей кацапам зекономили...
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23.07.2022 12:15 Ответить
ну обещать эти ребята вообще мастера, ***** своим 20 лет обещает что еще вот вот и лет через 10 все будет ок))))
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23.07.2022 12:18 Ответить
Мариуполь до сих пор черпает воду из луж и сидит без света. Какой ремонт, что они несут?
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23.07.2022 12:44 Ответить
Ну нехай відновлять, але вони ж погано це зроблять. Краще репарації.
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23.07.2022 13:56 Ответить
да, на бомбасі орки багато зробили «капітальних» ремонтів?

ці зомбі вміють тільки руйнувати і засирати все, ну ще й мародерити,
оце все що вони роблять
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23.07.2022 17:28 Ответить
 
 