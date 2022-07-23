Харьков должен стать местом для трибунала над российскими военными преступниками, - Резников. ФОТО

Харьков – одно из самых масштабных мест преступлений российских оккупантов.

Об этом в Facebook сообщил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Салтовка в Харькове – самый большой жилой массив Украины, по количеству населения равен Мариуполю. Сейчас это одно из самых масштабных мест преступлений российских оккупантов. Харьков является первым форпостом цивилизации на границе с мордором. После победы это было бы правильным местом для трибунала над российскими военными преступниками ", - подчеркнул глава Минобороны.

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