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Харьков должен стать местом для трибунала над российскими военными преступниками, - Резников. ФОТО

Харьков – одно из самых масштабных мест преступлений российских оккупантов.

Об этом в Facebook сообщил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Салтовка в Харькове – самый большой жилой массив Украины, по количеству населения равен Мариуполю. Сейчас это одно из самых масштабных мест преступлений российских оккупантов. Харьков является первым форпостом цивилизации на границе с мордором. После победы это было бы правильным местом для трибунала над российскими военными преступниками ", - подчеркнул глава Минобороны.

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Харьков должен стать местом для трибунала над российскими военными преступниками, - Резников 01
Харьков должен стать местом для трибунала над российскими военными преступниками, - Резников 02

Харьков (7509) трибунал (270) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+12
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23.07.2022 12:49
+8
Ні, не так - "росіяни прикидуются слов'янами".
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23.07.2022 12:56
+7
Уже с 10 городов претендуют на эту роль Резников,не пиарься а езжай на Запад и выбивай оружие,займись своими прямыми обязанностями!
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23.07.2022 12:58
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23.07.2022 12:49 Ответить
Ні, не так - "росіяни прикидуются слов'янами".
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23.07.2022 12:56 Ответить
а в Маріку на центральній площі - шибениці...
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23.07.2022 12:55 Ответить
Ага. Выпустят щуку в реку. Харьковские сепары как раз засудят рашистов. Держите карман шире.
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23.07.2022 12:56 Ответить
Чому ти називаєш харків'ян такими образлими словами? Саме харківське ТрО одним з перших зупинила навалу орків.
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23.07.2022 15:36 Ответить
Провокатор ***** йдеш!
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23.07.2022 16:09 Ответить
В орко-ботів нова тактика: сварити українців в такий спосіб, метода 2014 року...
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24.07.2022 16:34 Ответить
А куди буде біжати зелена плеснява від народу?
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23.07.2022 12:57 Ответить
Уже с 10 городов претендуют на эту роль Резников,не пиарься а езжай на Запад и выбивай оружие,займись своими прямыми обязанностями!
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23.07.2022 12:58 Ответить
Рєзніков, ти дурень чи прикидаєшся? Ти ж начебто юрист.
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23.07.2022 13:02 Ответить
І українськими зрадниками і ***********.
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23.07.2022 13:05 Ответить
И для смешных брехливых дедушек, министров обороны, что в упор не видели признаков вторжения.
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23.07.2022 13:13 Ответить
Краще нехай це буде Гаага, бо наші вовчі суди можуть не тих засудити. А в Гаазькому суді путіністи розкажуть багато чого цікавогоі про Зєшобло.
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23.07.2022 13:19 Ответить
до переліку "російских війскових злочинців" в його порозумінні не треба включати ні Терехова за його багаторічну роботу по АНТІ-українізації Харкова, ні оте ***** недорозуміння, що на день вшиванки навіть надівало косоворотку, щоб поглумитися над українцямя, та затвердило перелік війского майна на 950 сторінок, якоби ЗАЙВОГО для ВСУ, при чому вже у листопаді 2021-го року, після візіта діректора ЦРУ до України та отримання максимально достовірного повідомлення про вторгнення
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23.07.2022 13:30 Ответить
Трибунал стосується і тебе також ЗЕлене опудало
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23.07.2022 13:47 Ответить
«Нас из роты 10 человек осталось. Было 107, осталось 10», - хрюкает в трубку свиновыродок в телефонном разговоре со своей родственницей.

«Здесь [ Изюм, Харьковская обл. ] два дня назад было наступление. 25 пацанов - "двухсотые". Мы вытаскивали их, полный фарш. И то, что тебе говорят по новостям, не верь этому. Здесь полная задница. Убитых дох..я, танков разь...банных дох…я, всего дох…я. Я тебе серьезно говорю»
https://t.me/prankota_ch/16252
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23.07.2022 13:48 Ответить
Зразу після Маріуполя!
Там кожному місту, селу, кожній громаді вистачить кого судити...
Вішать будемо у Бучі, Ірпіні, Гостомелі і т.д.
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23.07.2022 15:55 Ответить
Що міністр оборони, про Маріуполь вже забув??? Гнида зелена, ти всіх військових вже всім необхідним забезпечив???
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23.07.2022 16:10 Ответить
 
 