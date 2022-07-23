Харьков должен стать местом для трибунала над российскими военными преступниками, - Резников. ФОТО
Харьков – одно из самых масштабных мест преступлений российских оккупантов.
Об этом в Facebook сообщил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
"Салтовка в Харькове – самый большой жилой массив Украины, по количеству населения равен Мариуполю. Сейчас это одно из самых масштабных мест преступлений российских оккупантов. Харьков является первым форпостом цивилизации на границе с мордором. После победы это было бы правильным местом для трибунала над российскими военными преступниками ", - подчеркнул глава Минобороны.
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+12 Прощай немытая раССея
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+7 Влад Olsen
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«Здесь [ Изюм, Харьковская обл. ] два дня назад было наступление. 25 пацанов - "двухсотые". Мы вытаскивали их, полный фарш. И то, что тебе говорят по новостям, не верь этому. Здесь полная задница. Убитых дох..я, танков разь...банных дох…я, всего дох…я. Я тебе серьезно говорю»
https://t.me/prankota_ch/16252
Там кожному місту, селу, кожній громаді вистачить кого судити...
Вішать будемо у Бучі, Ірпіні, Гостомелі і т.д.