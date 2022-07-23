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Новости Фото
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Бербок раскритиковала Эрдогана за совместное фото с Путиным и назвала это вызовом. ФОТО

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок раскритиковала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за совместную фотографию с кремлевским диктатором Владимиром Путиным во время трехстороннего ирано-российско-турецкого саммита в Тегеране.

Об этом Бербок сказала немецкой газете Bild, передает Цензор.НЕТ.

"То, что на этом фото присутствует президент Турции - это, мягко говоря, вызов", - прокомментировала Бербок совместное фото президентов Турции, Ирана и россии, которые улыбаются и держатся за руки.

Она отметила, что Турция является членом НАТО и оказывает военную поддержку Украине в ее противостоянии российской агрессии. Поэтому, по словам главы немецкого МИД, для нее эта фотография - "более чем непонятная". "Вот почему эта фотография для меня более чем неясна, особенно с точки зрения члена НАТО", - отметила Бербок.

Министр добавила, что эта встреча в Тегеране четко показывает, насколько важно, чтобы мы стояли вместе с партнерами по ценностям, которые не только верят в международные правила, но и также их отстаивают.

Бербок раскритиковала Эрдогана за совместное фото с Путиным и назвала это вызовом 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эрдоган надеется, что соглашение по экспорту зерна решит проблемы с поставкой продукции

Иран (1807) путин владимир (31309) Турция (3379) фото (1360) Эрдоган Реджеп Тайип (894) Анналена Бербок (348)


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Топ комментарии
+39
Мерзкое фото. Наравне с фотографиями совместных нацистско-советских парадов, или подписания пакта риббентропа-молотова.
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23.07.2022 13:00
+36
Та ні, незрозуміло інше: що дикунська Турція робить в НАТО
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23.07.2022 12:59
+33
Эрдоган - это своеобразный Лукашенко в НАТО....
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23.07.2022 13:00
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Та ні, незрозуміло інше: що дикунська Турція робить в НАТО
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23.07.2022 12:59 Ответить
Одно слово-Босфор.
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23.07.2022 13:23 Ответить
ПОГОВОРКА УКРАИНСКАЯ РЕАЛЬНАЯ..
КТО РУЧОНКУ ***** ПОЖМЕТ-- ТОТ СКОРО ПОМРЕТ....
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23.07.2022 13:44 Ответить
Зранку ракетами по одеському зерносховищу в порту х-ло підтерлося Ердогоном. Ердоган не злопамятний, але це діло престижу Турції і НАТО. Чекаємо відповіді, може це буде не сьогодні, але це обов'язково буде. Бо з поцами треба тільки так.
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23.07.2022 14:34 Ответить
Таїп кардіган плазмоган Ердоган думає, що всіх таїпав...
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23.07.2022 12:59 Ответить
пыня доволен что хоть кто-то еще фоткается с ним
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23.07.2022 12:59 Ответить
Эрдоган - это своеобразный Лукашенко в НАТО....
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23.07.2022 13:00 Ответить
Орбан це лукашенко-натовкього калібру. Ердоган - це взагалі якийсь треш, Індиччина там взагалі через проливи тільки, нахір не потрібні воні крім цього, Греція в небезпечці з Кіпром через цих сулейманів
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23.07.2022 13:12 Ответить
И турки в подавляющем большинстве ВАТНИКИ ДО МОЗГА КОСТЕЙ❗👎
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23.07.2022 13:52 Ответить
Це не правда. Не ******* там орків. Шукав вино в Стамбулі, звертався до перехожих українською мовою, один проклав мій курс і на прощання сказав - Слава Україні! Ми були в приємному шоці.
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23.07.2022 14:39 Ответить
Ердоган ще не ті коники може викинути. У трьох є багато спільного-хворі на одну бацилу, бацилу імперскості.
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23.07.2022 13:00 Ответить
Мерзкое фото. Наравне с фотографиями совместных нацистско-советских парадов, или подписания пакта риббентропа-молотова.
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23.07.2022 13:00 Ответить
Дуже схоже.
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23.07.2022 13:10 Ответить
В Одессе горит зерно.
***** ятаганом поводив Ердогану по губам і на кутні. Бо заставив ждати..
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23.07.2022 13:00 Ответить
интересно а как Турция и оон хотят обеспечить вывоз и вопрос на засыпкуи А дороги уже разминировали?-по старой доброй ермаковской традиции
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23.07.2022 13:03 Ответить
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23.07.2022 13:04 Ответить
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23.07.2022 13:03 Ответить
Кто дедушку танцует тот его и ..
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23.07.2022 13:26 Ответить
***** щасливе, бо побачило вилетівшу пташку!
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23.07.2022 14:06 Ответить
Путлер сегодня спустил все договоренности с Эрдом в унитаз. Там в Одесском порту догорают гарантии Эрда и импотентного ООН. Вы еще не поняли,что договариваться с шозой могут только психиатры.
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23.07.2022 13:03 Ответить
и зэ-идиоты
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23.07.2022 13:05 Ответить
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23.07.2022 14:35 Ответить
вся европейская пресса трубит что зерновой договор ставит под угрозу Украину, даже в Европе поняли что это подстава - ссылка на немецкую волну с обзором прессы (на польском языке - с гугл переводчиком).
Получается вся украинская пресса уже под диктатом - только европейцы могут правду написать об этой поскудной сделке.
ссылка
https://www.dw.com/pl/niemiecka-prasa-o-porozumieniu-ws-zbo%C5%BCa-ukraina-ryzykuje-najwi%C4%99cej/a-62569612
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23.07.2022 13:04 Ответить
поляки уже купили танки у корейцев. все они понимают за западных соседей.
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23.07.2022 13:12 Ответить
Горит одесский порт с зерном, цены на хлеб сильно выросли, рашисты сжигают поля в пшеницей,идет страшная война на выживание целой нации, кто в такое время продает зерно ?
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23.07.2022 13:10 Ответить
Хто хто , представники інших національностей ...
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23.07.2022 13:22 Ответить
Владельцы зерна продают. Потому что им надо куда складывать зерно нового урожая. Так что никакой зрады нет. Даже наоборот.
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23.07.2022 13:45 Ответить
Хватит зраду разгонять. Никто последнее не продает. Украина выращивает намного больше, чем нужно для собственных нужд. На одном зерне тоже не проживешь. Нужно много других вещей, а для них нужна валюта.
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23.07.2022 14:11 Ответить
Вже не продають, заспокойтеся
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23.07.2022 15:03 Ответить
Какое отвратительное ***** у *****.
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23.07.2022 13:10 Ответить
Кремль подтвердил информацию: Министр обороны Сергей Шойгу в пятницу, 22 июля, отправился в Турцию для подписания соглашения по зерновому вопросу. Зеленые с ним видимо опять в каком-то сортире тайно встречались.
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23.07.2022 13:10 Ответить
Дотепно, але помітьте тільки у хуула головного болю немає , всі виконують накази справно і вчасно від прибиральниці до міністра оборони та своієї агентури по усьому саітові
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23.07.2022 13:24 Ответить
Ви помиляєтесь, друзі. Всі хто прокоментував негативно Єрдогана. Й дуринда Бурбок помиляється.
Немає більшого ворога для Параші, ніж Єрдоган. Вій й нам не друг, він з задоволення й Крим підбере собі, але для Параші - це найбільший можливий ворог.

А те що він ручкається, фоткається, либиться - курва - це не означає що ворогом він становиться хоч трохи меньше. Він й взасос Путіна поцілує, не блеване від цього, але потім відіжме російскі війска від свого кордону, закриє Босфор, перекриє Росії нафту у Європу, продасть нам Байрактари - й поцілує Путіна ще раз, другий раз може навіть у жопу, перед тим як його війска винесуть ***** війска Путіна із Арменії.
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23.07.2022 13:24 Ответить
Ну так наратив про дурного божевільного Ердогана поширює зелена психіатрична лікарня , номальним людям то все зрозуміло
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23.07.2022 13:26 Ответить
Дай то бог, але поки що виглядає як бажання всидіти на обох стільцях! Бо навіть організував для кацапів можливість розрахунку ******* в Туреччині - це взагалі як? Отакі от санкції.
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23.07.2022 13:31 Ответить
Турецкий султан беспринципный человек. Если выгодно, то и с чертом лысым будет лобызаться.
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23.07.2022 13:33 Ответить
***** сдал турции нагорный карабах.
именно турции, а не алиеву.
по сути они слили армян в обмен на дальнейшую поддержку и закрывание глаз по Украине.
это мы сейчас и наблюдаем.
нельзя вести дела с эрдоганом.
он блефует в пользу *****.
те кто это делает (и с той и с другой стороны) ведут грязную игру, направленную против национальных интересов Украини.
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23.07.2022 13:34 Ответить
оба они похожи, и султан и царь. Запомните навсегда, султан не друг Украины. У него свои амбиции. Просто это сделка делает как будь то султана важным. Спросите у Султана чей Крым?
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23.07.2022 13:42 Ответить
во время войны никакие договоры не подписывают, если они зависят от оккупанта.
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23.07.2022 13:46 Ответить
__це троЮродивий брат пыни .
само пыня никуди не вылитало . Так що :кручу-верчу ,заплутати хочу- продовжуэться. Мирни переговори,мирне фото.
Запрошувати терориста к диалогу-може лиш домогосподарка або тот,хто в Схэмэ.....___
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23.07.2022 13:47 Ответить
"Лямур де труа", кажуть, зараз модно
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23.07.2022 15:07 Ответить
Три педика...
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23.07.2022 16:03 Ответить
Ердоган - диктатор! Ердогану вигідно знищення України, особливо портової інфраструктури і всього, що пов'язане з чорним морем! А ці імпотенти західні то путлєра 'не помічали', то ердогана не помічають. Дібіли ***!
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23.07.2022 16:13 Ответить
Да, к тому же еще накануне очередной русско-турецкой войны (потомки Эрдогану это еще припомнят)!
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23.07.2022 16:16 Ответить
ще б поцілував цього рашистського гітлера
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23.07.2022 17:13 Ответить
а чим твій шмольц кращий?
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24.07.2022 09:03 Ответить
 
 