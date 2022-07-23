Бербок раскритиковала Эрдогана за совместное фото с Путиным и назвала это вызовом. ФОТО
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок раскритиковала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за совместную фотографию с кремлевским диктатором Владимиром Путиным во время трехстороннего ирано-российско-турецкого саммита в Тегеране.
Об этом Бербок сказала немецкой газете Bild, передает Цензор.НЕТ.
"То, что на этом фото присутствует президент Турции - это, мягко говоря, вызов", - прокомментировала Бербок совместное фото президентов Турции, Ирана и россии, которые улыбаются и держатся за руки.
Она отметила, что Турция является членом НАТО и оказывает военную поддержку Украине в ее противостоянии российской агрессии. Поэтому, по словам главы немецкого МИД, для нее эта фотография - "более чем непонятная". "Вот почему эта фотография для меня более чем неясна, особенно с точки зрения члена НАТО", - отметила Бербок.
Министр добавила, что эта встреча в Тегеране четко показывает, насколько важно, чтобы мы стояли вместе с партнерами по ценностям, которые не только верят в международные правила, но и также их отстаивают.
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КТО РУЧОНКУ ***** ПОЖМЕТ-- ТОТ СКОРО ПОМРЕТ....
кардіган плазмоганЕрдоган думає, що всіх таїпав...
***** ятаганом поводив Ердогану по губам і на кутні. Бо заставив ждати..
Получается вся украинская пресса уже под диктатом - только европейцы могут правду написать об этой поскудной сделке.
ссылка
https://www.dw.com/pl/niemiecka-prasa-o-porozumieniu-ws-zbo%C5%BCa-ukraina-ryzykuje-najwi%C4%99cej/a-62569612
Немає більшого ворога для Параші, ніж Єрдоган. Вій й нам не друг, він з задоволення й Крим підбере собі, але для Параші - це найбільший можливий ворог.
А те що він ручкається, фоткається, либиться - курва - це не означає що ворогом він становиться хоч трохи меньше. Він й взасос Путіна поцілує, не блеване від цього, але потім відіжме російскі війска від свого кордону, закриє Босфор, перекриє Росії нафту у Європу, продасть нам Байрактари - й поцілує Путіна ще раз, другий раз може навіть у жопу, перед тим як його війска винесуть ***** війска Путіна із Арменії.
именно турции, а не алиеву.
по сути они слили армян в обмен на дальнейшую поддержку и закрывание глаз по Украине.
это мы сейчас и наблюдаем.
нельзя вести дела с эрдоганом.
он блефует в пользу *****.
те кто это делает (и с той и с другой стороны) ведут грязную игру, направленную против национальных интересов Украини.
само пыня никуди не вылитало . Так що :кручу-верчу ,заплутати хочу- продовжуэться. Мирни переговори,мирне фото.
Запрошувати терориста к диалогу-може лиш домогосподарка або тот,хто в Схэмэ.....___