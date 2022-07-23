Бербок раскритиковала Эрдогана за совместное фото с Путиным и назвала это вызовом. ФОТО

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок раскритиковала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за совместную фотографию с кремлевским диктатором Владимиром Путиным во время трехстороннего ирано-российско-турецкого саммита в Тегеране.

Об этом Бербок сказала немецкой газете Bild, передает Цензор.НЕТ.

"То, что на этом фото присутствует президент Турции - это, мягко говоря, вызов", - прокомментировала Бербок совместное фото президентов Турции, Ирана и россии, которые улыбаются и держатся за руки.

Она отметила, что Турция является членом НАТО и оказывает военную поддержку Украине в ее противостоянии российской агрессии. Поэтому, по словам главы немецкого МИД, для нее эта фотография - "более чем непонятная". "Вот почему эта фотография для меня более чем неясна, особенно с точки зрения члена НАТО", - отметила Бербок.

Министр добавила, что эта встреча в Тегеране четко показывает, насколько важно, чтобы мы стояли вместе с партнерами по ценностям, которые не только верят в международные правила, но и также их отстаивают.

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