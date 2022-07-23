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СБУ задержали хакера, который похищал базы данных украинских банков и продавал их спецслужбам РФ и разоблачили российского агента в Донецкой области. ФОТО

С начала полномасштабной агрессии РФ Служба безопасности нейтрализовала более 1,2 тыс. киберинцидентов и кибератак на информационные системы органов государственной власти и критической инфраструктуры Украины. Среди них – объекты Укрзализныци, Укрэнерго, финансовые и телекоммуникационные компании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе СБУ.СБУ задержали хакера, который похищал базы данных украинских банков и продавал их спецслужбам РФ и разоблачили российского агента в Донецкой области 01

"В Киеве сотрудники кибердепартамента СБУ задержали хакера, специализировавшегося на похищении информации с ограниченным доступом, циркулирующей в электронных системах отечественных и иностранных компаний и банков. Для получения несанкционированного доступа к компьютерным сетям он создавал специализированное вредоносное программное обеспечение. Затем целенаправленно распространял его по электронной почте банков и предприятий, и таким образом получал удаленный доступ к их цифровым системам. Эти сведения хакер "сливал" в анонимные интернет-платформы, которые администрировали с территории РФ представители российских спецслужб", - говорится в сообщении.

Во время обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили компьютерную технику, банковские карты и мобильные телефоны с поличным. По материалам СБУ злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 361-1 Уголовного кодекса Украины.

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В Донецкой области киберспециалисты Службы безопасности разоблачили российского агента, который организовал трансляцию прокремлевского контента на временно оккупированной территории региона.

СБУ задержали хакера, который похищал базы данных украинских банков и продавал их спецслужбам РФ и разоблачили российского агента в Донецкой области 02

"Им оказался местный житель, который был привлечен спецслужбами России к проведению взрывной деятельности против нашего государства. Он использовал разработанное собственноручно мобильное приложение для операционных систем Android, Apple и телевизоров с поддержкой технологии Smart TV. Соответствующие "эфиры" пророссийские агитаторы использовали для распространения лозунгов в поддержку захватчиков и оправдывание их преступлений, в том числе на востоке Украины", – добавляют в СБУ.

Вражеского агента удалось вывести на подконтрольную Украине территорию, где его и задержали сотрудники СБУ. Мужчине объявлено о подозрении по статье 436 Уголовного кодекса Украины (пропаганда войны).

Отмечается, что в Черкасской области задержан еще один прокремлевский пропагандист. Злоумышленник популяризировал оккупационные группировки и поддерживал их преступные действия по убийству украинцев, в том числе во время вражеских ракетных ударов по гражданской инфраструктуре. Деструктивный контент обнародовал в виде агитационных сообщений и репоста на персональной странице российской соцсети "Одноклассники".

задержание (6679) Киев (25572) СБУ (19924) хакер (1184) Донецкая область (9734) Черниговская область (1139)


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дерьмак
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23.07.2022 13:13 Ответить
який єрмак бл. таких єрмаків четверть країни за копійку продадуть піда.....ри.
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23.07.2022 13:18 Ответить
Табакеркой ***!!!!
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23.07.2022 13:10 Ответить
Почему вы рожи этих тварей прячете ?
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23.07.2022 13:11 Ответить
потому что донецкие твари они
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23.07.2022 13:39 Ответить
прізвище, ім'я то фотку
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23.07.2022 13:17 Ответить
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23.07.2022 13:20 Ответить
 
 