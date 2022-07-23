Войска РФ более 20 раз обстреливали Луганщину за прошедшие сутки, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты продолжают обстреливать Луганщину, в результате чего повреждено и разрушено жилье гражданских.
Об этом сообщает Нацполиция, передает Цензор.НЕТ.
Так, правоохранители зарегистрировали 21 факт обстрелов оккупационными войсками РФ территории Северодонецкой громады, городов Попасная, Рубежное и пгт Камышеваха.
В результате обстрелов оккупантами разрушены или повреждены частные дома и квартиры местных жителей. А также помещение и имущество предприятия в одном из населенных пунктов Северодонецкого общества.
"В полицию поступило 8 сообщений о незаконном захвате зданий и имущества органов государственной исполнительной власти, предприятий и аптек на временно оккупированной территории области. Полицейские зарегистрировали 4 сообщения граждан о незаконном завладении их транспортными средствами в г. Рубежное, Северодонецк и пгт Сиротино.
Зарегистрирована информация о 3 фактах мародерства из жилищ граждан в населенных пунктах, которые расположены на временно оккупированной территории Луганщины", - отметили правоохранители.
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