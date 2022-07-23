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Войска РФ более 20 раз обстреливали Луганщину за прошедшие сутки, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты продолжают обстреливать Луганщину, в результате чего повреждено и разрушено жилье гражданских.

Об этом сообщает Нацполиция, передает Цензор.НЕТ.

Так, правоохранители зарегистрировали 21 факт обстрелов оккупационными войсками РФ территории Северодонецкой громады, городов Попасная, Рубежное и пгт Камышеваха.

В результате обстрелов оккупантами разрушены или повреждены частные дома и квартиры местных жителей. А также помещение и имущество предприятия в одном из населенных пунктов Северодонецкого общества.

"В полицию поступило 8 сообщений о незаконном захвате зданий и имущества органов государственной исполнительной власти, предприятий и аптек на временно оккупированной территории области. Полицейские зарегистрировали 4 сообщения граждан о незаконном завладении их транспортными средствами в г. Рубежное, Северодонецк и пгт Сиротино.

Зарегистрирована информация о 3 фактах мародерства из жилищ граждан в населенных пунктах, которые расположены на временно оккупированной территории Луганщины", - отметили правоохранители.

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Войска РФ более 20 раз обстреливали Луганщину за прошедшие сутки, - Нацполиция 01
Войска РФ более 20 раз обстреливали Луганщину за прошедшие сутки, - Нацполиция 02
Войска РФ более 20 раз обстреливали Луганщину за прошедшие сутки, - Нацполиция 03

обстрел (27327) Нацполиция (16490) Луганская область (6501)


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