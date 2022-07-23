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Российского олигарха и друга Путина Абрамовича пригласили на подписание соглашения о вывозе зерна из Украины, - Ansa. ФОТОрепортаж

Российский олигарх Роман Абрамович посетил церемонию подписания соглашения по экспорту зерна из Украины во дворце Долмабахче в Стамбуле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на итальянское издание Ansa.

Отмечается, что Абрамович сидел в первых рядах кресел в зале, предназначенном для церемонии, где Россия и Украина отдельно подписали соглашение.

Российского олигарха и друга Путина Абрамовича пригласили на подписание соглашения о вывозе зерна из Украины, - Ansa 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Тель-Авивского университета получил 50 миллионов долларов за письмо в поддержку Абрамовича, которого "Слуга народа" Арахамия защищает в суде

Российского олигарха и друга Путина Абрамовича пригласили на подписание соглашения о вывозе зерна из Украины, - Ansa 02
Российского олигарха и друга Путина Абрамовича пригласили на подписание соглашения о вывозе зерна из Украины, - Ansa 03
Российского олигарха и друга Путина Абрамовича пригласили на подписание соглашения о вывозе зерна из Украины, - Ansa 04

Напомним, 22 июля Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Документом предусмотрено возобновление безопасного экспорта украинских сельскохозяйственных товаров по Черному морю из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты ударили именно туда, где было зерно, - Воздушные Силы ВСУ об обстреле порта Одессы

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, разблокирование морских портов – это вопрос на миллиарды долларов для экономики Украины.

23 июля российские оккупационные войска ударили ракетами "Калибр" по Одессе. Зафиксировано попадание в морской торговый порт.

Абрамович Роман (94) Стамбул (211)


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Топ комментарии
+72
ловите арахмидию, а то он щас за пару лямов зелени еще запишет абрамку в благодетеля и спасителя всей голодной Африки
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23.07.2022 15:02
+62
Приковать его в порту к крану,пока зерно не вывезут пусть там сидит *****.
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23.07.2022 15:02
+55
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23.07.2022 15:10
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Абрамович не только друг пу он ещё и сосед по даче великого Зе
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23.07.2022 16:01 Ответить
Хуже войны с Россией, - может быть только мир с Россией.
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23.07.2022 16:10 Ответить
Abramovic i jest sami glavni na etix peregorov,drugyje nevazno.Ego cel stob sniali s nego sankciji
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23.07.2022 16:13 Ответить
"мы не пашем, не сеем, не строим, мы гордимся построенным строем"
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23.07.2022 16:14 Ответить
НЕ НУЖНО БЫЛО НИЧЕГО ПОДПИСЫВАТЬ!!!
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23.07.2022 16:14 Ответить
Та-да-м, тепер у нас є зобов'язання по транспортуванню зерна (привіт додаткове навантаження на логістику) та ще й кацапи показали що вони в будь-який момент по тому зерну спокійно можуть ввалити ракетами і нічого. Як завжди, з виграшної в зерновому питанні позиції нам зробили програшну, зняли з кацапів купу санкцій, а тепер нам треба під обстрілами возити мільйони тон зерна. ПАДЄДА.
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23.07.2022 16:16 Ответить
Хоть у одного олигарха умное лицо.
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23.07.2022 16:27 Ответить
Думает - уже его кинуть ...
Ли еще немного подождать ?
А вопрос - архиважний
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23.07.2022 18:58 Ответить
где то посередине
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23.07.2022 16:35 Ответить
Чекаему гражданство для Абрамовича від соплемінника зеленського як вони всі кинулись його рятувати. А у бені паспопрт забрали чому канал Г+Г мовчить і телемаровонь неподобство якесь зеленоухі зачекалися
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23.07.2022 16:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=MBCUZo99v9s https://www.youtube.com/watch?v=MBCUZo99v9s

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23.07.2022 16:46 Ответить
вот так постепенно и влазят в договорняки
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23.07.2022 16:51 Ответить
Понятно что на фото абрамович, а вот что он там делал -совсем непонятно??? Неужели приезжал с кем то из украинской делегации что то по малански перетереть и каломыйше привет передать? Расклады и схемы непонятны и непрозрачны….
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23.07.2022 16:52 Ответить
Ну ваЗЕлиновская Хламидия все сделал что-бы эта Палаль там оказалась за мзду....
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23.07.2022 16:56 Ответить
Нет слов... 🤬
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23.07.2022 16:58 Ответить
Значит своих , кого не попадя, запишем в олигархии и будем нагибать

А расейский Абрамович не олигарх? Чудно.

Чудно и мутно.
Украинцы не знают что мутит нынешняя власть за их спинами
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23.07.2022 17:00 Ответить
понятно, что управдом пригласил. была инфа от управдома, что он лично приедет в Стамбул для встречи с переговорщиками, видно от Путлера, если приедет, то вручит Ромчику украинский паспорт. Святой Бенджамин уже не помешает Ромчику. Это будет подарок от московской общины татов, если будет. А такпросто член делегации от Банковой, но Агрохимии что то не видно в кадре, или он " в тени", "выводит положительное сальдо".
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23.07.2022 17:08 Ответить


Роман Абрамович выступает в качестве неофициального посредника на переговорах между Украиной и Россией в Турции сегодня, которые проходят под руководством президента Турции Эрдогана. Ранее сообщалось, что

РОССИЙСКИЙ ДИКТАТОР ПУТИН https://tsn.ua/ru/ato/putin-lichno-odobril-uchastie-abramovicha-v-peregovorah-mezhdu-rf-i-ukrainoy-financial-times-2019790.html ЛИЧНО ОДОБРИЛ УЧАСТИЕ МИЛЛИАРДЕРА https://tsn.ua/ru/ato/smi-soobschayut-chto-abramovich-priletel-k-putinu-s-zapiskoy-ot-zelenskogo-chto-v-ney-bylo-napisano-2022805.html АБРАМОВИЧА В МИРНЫХ ПЕРЕГОВОРАХ

https://tsn.ua/ru/lady/news/obschestvo/roman-abramovich-chto-izvestno-o-milliardere-priblizhennom-k-putinu-2023231.html

Пока украинцы гибнут на войне устроенной Путиным, наша власть с ним договаривается посредством его абрамовичей.
Это кощунство, если не предательство
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23.07.2022 17:26 Ответить
Це той що вивів 200500 тисяч через херсонську пустелю? Дайте йому звєзду хероя із закруткою
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23.07.2022 17:38 Ответить
ну і який толк від афєріста абрамовічя, крім прибутку агрохламідії?
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23.07.2022 17:54 Ответить
Арахамия уже написал судьям очередное письмо, какой хороший абрамович? Или ему и его внукам одного письма хватило?
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23.07.2022 18:45 Ответить
ви звернули увагу? абрамовічі,авени,вексельберги,кантори та інші рабіновічі дивним чином не несуть жодної відповідальності,таке враження що їх взагалі немає на планеті...
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23.07.2022 18:53 Ответить
Какого хрена всюду суют этого морду-ворюгу магадана и всего дальнего востока Росси во все дыры!!Вор он и в Африке вор!! Обворовал народ россии и СССР на нефти, газе ,алмазах и пушнине на сотни миллиардов долларов, поддерживал режим путина всегда и особенно материально, был ворюгой губернатором Росии на Дальнем Востоке, а теперь видите ли стал великим миротворцем и дипломатом.. А хрен ему в жопу!! Все эти эти ворюги Абрамовичи , ротенберги, Миллеры, и прочие как стали чуть беднее так и стали клянчить по всем странам , что они такие хорошие и лишь один путин хреновый !! А кто поднял своими деньгами этого Путина на вершину государственной власти в России?? Вот и наш жид зеленский так отбеливает другого жида Абрамовича!! А вы и особенно Данилов, говорите о какой -то мишиной возне, называемой борьба с олигархами!! Поймите У жидов мировая круговая порука!! Так , что жиды в очередной раз дурят нас господа!!!
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23.07.2022 21:55 Ответить
пес рудий)
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23.07.2022 22:00 Ответить
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