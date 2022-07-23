Российского олигарха и друга Путина Абрамовича пригласили на подписание соглашения о вывозе зерна из Украины, - Ansa. ФОТОрепортаж

Российский олигарх Роман Абрамович посетил церемонию подписания соглашения по экспорту зерна из Украины во дворце Долмабахче в Стамбуле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на итальянское издание Ansa.

Отмечается, что Абрамович сидел в первых рядах кресел в зале, предназначенном для церемонии, где Россия и Украина отдельно подписали соглашение.

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Напомним, 22 июля Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Документом предусмотрено возобновление безопасного экспорта украинских сельскохозяйственных товаров по Черному морю из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.

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По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, разблокирование морских портов – это вопрос на миллиарды долларов для экономики Украины.

23 июля российские оккупационные войска ударили ракетами "Калибр" по Одессе. Зафиксировано попадание в морской торговый порт.