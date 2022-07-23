Российского олигарха и друга Путина Абрамовича пригласили на подписание соглашения о вывозе зерна из Украины, - Ansa. ФОТОрепортаж
Российский олигарх Роман Абрамович посетил церемонию подписания соглашения по экспорту зерна из Украины во дворце Долмабахче в Стамбуле.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на итальянское издание Ansa.
Отмечается, что Абрамович сидел в первых рядах кресел в зале, предназначенном для церемонии, где Россия и Украина отдельно подписали соглашение.
Напомним, 22 июля Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Документом предусмотрено возобновление безопасного экспорта украинских сельскохозяйственных товаров по Черному морю из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, разблокирование морских портов – это вопрос на миллиарды долларов для экономики Украины.
23 июля российские оккупационные войска ударили ракетами "Калибр" по Одессе. Зафиксировано попадание в морской торговый порт.
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А вопрос - архиважний
А расейский Абрамович не олигарх? Чудно.
Чудно и мутно.
Украинцы не знают что мутит нынешняя власть за их спинами
Роман Абрамович выступает в качестве неофициального посредника на переговорах между Украиной и Россией в Турции сегодня, которые проходят под руководством президента Турции Эрдогана. Ранее сообщалось, что
РОССИЙСКИЙ ДИКТАТОР ПУТИН https://tsn.ua/ru/ato/putin-lichno-odobril-uchastie-abramovicha-v-peregovorah-mezhdu-rf-i-ukrainoy-financial-times-2019790.html ЛИЧНО ОДОБРИЛ УЧАСТИЕ МИЛЛИАРДЕРА https://tsn.ua/ru/ato/smi-soobschayut-chto-abramovich-priletel-k-putinu-s-zapiskoy-ot-zelenskogo-chto-v-ney-bylo-napisano-2022805.html АБРАМОВИЧА В МИРНЫХ ПЕРЕГОВОРАХ
https://tsn.ua/ru/lady/news/obschestvo/roman-abramovich-chto-izvestno-o-milliardere-priblizhennom-k-putinu-2023231.html
Пока украинцы гибнут на войне устроенной Путиным, наша власть с ним договаривается посредством его абрамовичей.
Это кощунство, если не предательство