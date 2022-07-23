На передовой продолжаются тяжелые бои, воинам нужен дрон и тепловизоры, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж
Волонтер Наталья Юсупова просит помощи в приобретении дронов и тепловизоров для украинских защитников, защищающих страну на Запорожском и Херсонском направлениях.
Об этом она сообщила в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Срочно нужно выкупить и отправить на фрон дрон Мавик 3-89 тыс., тепловизор - 54 тыс., и тепловизор с дальномером - 82 тыс. Очень тяжелое направление Запорожья и Херсонщина. Я понимаю, что тяжело, но наши бойцы отдают жизнь за нас всех прямо сейчас... Прошу добить, 5-20-50-100 грн, кто может больше, каждая копейка, это помощь.
оккупанты гасят артой, все горит, у нас много потерь и раненых. Пожалуйста, присоединяйтесь к помощи. За неделю купила три тепловизора, два дрона, турникеты и лекарства. Общий отчет будет, как придут все фотоотчеты с фронта", - подчеркнула волонтер.
Реквизиты для помощи:
PayPal: [email protected].
5168752017223390 ПриватБанк, Yusupova Nataliia Avhusta
4149499374344032 ПриватБанк,
4441111447002464 Монобанк
5375411504293973 Монобанк
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А техпаспорт лично проверил , точно 2022 ?
Чи вони озабочені продажем нашого зерна
Не хочете давати на свою армію - чужа все відбере...
Язиками так всі "патріоти", а як до діла то "ат вайни усталі"...
Допомагайте нашім воїнам , а не пі#діть !
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