На передовой продолжаются тяжелые бои, воинам нужен дрон и тепловизоры, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Волонтер Наталья Юсупова просит помощи в приобретении дронов и тепловизоров для украинских защитников, защищающих страну на Запорожском и Херсонском направлениях.

Об этом она сообщила в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Срочно нужно выкупить и отправить на фрон дрон Мавик 3-89 тыс., тепловизор - 54 тыс., и тепловизор с дальномером - 82 тыс. Очень тяжелое направление Запорожья и Херсонщина. Я понимаю, что тяжело, но наши бойцы отдают жизнь за нас всех прямо сейчас... Прошу добить, 5-20-50-100 грн, кто может больше, каждая копейка, это помощь.

оккупанты гасят артой, все горит, у нас много потерь и раненых. Пожалуйста, присоединяйтесь к помощи. За неделю купила три тепловизора, два дрона, турникеты и лекарства. Общий отчет будет, как придут все фотоотчеты с фронта", - подчеркнула волонтер.

Реквизиты для помощи:

PayPal: [email protected].

5168752017223390 ПриватБанк, Yusupova Nataliia Avhusta

4149499374344032 ПриватБанк,

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5375411504293973 Монобанк

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