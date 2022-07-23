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Новости Фото Война
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На передовой продолжаются тяжелые бои, воинам нужен дрон и тепловизоры, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Волонтер Наталья Юсупова просит помощи в приобретении дронов и тепловизоров для украинских защитников, защищающих страну на Запорожском и Херсонском направлениях.

Об этом она сообщила в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Срочно нужно выкупить и отправить на фрон дрон Мавик 3-89 тыс., тепловизор - 54 тыс., и тепловизор с дальномером - 82 тыс. Очень тяжелое направление Запорожья и Херсонщина. Я понимаю, что тяжело, но наши бойцы отдают жизнь за нас всех прямо сейчас... Прошу добить, 5-20-50-100 грн, кто может больше, каждая копейка, это помощь.

оккупанты гасят артой, все горит, у нас много потерь и раненых. Пожалуйста, присоединяйтесь к помощи. За неделю купила три тепловизора, два дрона, турникеты и лекарства. Общий отчет будет, как придут все фотоотчеты с фронта", - подчеркнула волонтер.

Реквизиты для помощи:

PayPal: [email protected].

5168752017223390 ПриватБанк, Yusupova Nataliia Avhusta

4149499374344032 ПриватБанк,

4441111447002464 Монобанк

5375411504293973 Монобанк

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На передовой продолжаются тяжелые бои, воинам нужен дрон и тепловизоры, - волонтер Юсупова 01
На передовой продолжаются тяжелые бои, воинам нужен дрон и тепловизоры, - волонтер Юсупова 02
На передовой продолжаются тяжелые бои, воинам нужен дрон и тепловизоры, - волонтер Юсупова 03
На передовой продолжаются тяжелые бои, воинам нужен дрон и тепловизоры, - волонтер Юсупова 04
На передовой продолжаются тяжелые бои, воинам нужен дрон и тепловизоры, - волонтер Юсупова 05
На передовой продолжаются тяжелые бои, воинам нужен дрон и тепловизоры, - волонтер Юсупова 06

помощь (7819) волонтеры (2636) Юсупова Наталья (185)


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Топ комментарии
+15
Поки дєрьмак зливає країну дрони та тепловізори малоефективні.
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23.07.2022 15:47
+14
де мільярди допомоги ? а мери і чиновники премії і матеріалку нехилу виписують ,в той час як хтось на 3К живе
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23.07.2022 15:45
+10
Мільярди допомоги йдуть на абсолютно шкідливе функціонування ОП та депутатів.
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23.07.2022 15:48
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де мільярди допомоги ? а мери і чиновники премії і матеріалку нехилу виписують ,в той час як хтось на 3К живе
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23.07.2022 15:45 Ответить
Мільярди допомоги йдуть на абсолютно шкідливе функціонування ОП та депутатів.
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23.07.2022 15:48 Ответить
Є. Скільки тобі подоляк башляє?
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23.07.2022 15:59 Ответить
Ермак сейчас освоит и телевизором черед Зе передаст
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23.07.2022 16:07 Ответить
вчера на заправке видел куда идут лярды - BMW X6 2022 г выпуска, за рулем весь забрендированный малолетка лет 20 , военные черные номера... Пани Юсуповой к нему нужно обратиться. Я военный сбор плачу и так.
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23.07.2022 16:51 Ответить
ипать тарахтеть ты просто "херой" нашего времени -тебе за это надо ещё и доплачивать ...
А техпаспорт лично проверил , точно 2022 ?
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23.07.2022 18:32 Ответить
Поки дєрьмак зливає країну дрони та тепловізори малоефективні.
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23.07.2022 15:47 Ответить
Так, давайте виправдовувати своє жлобство Єрмаком. А захисники країні нехай сліпі на 0 сидять під вогнем ворога.
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23.07.2022 15:59 Ответить
Виплата податків в тому числі на оборону це не жлобство. Куди вони йдуть?
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23.07.2022 16:01 Ответить
Деньги перечислила. Самое ценное это жизнь наших защитников. А Зеленский жмот, пусть всю жизнь жрет скумбрию по 8 гр.
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23.07.2022 19:31 Ответить
Наше жлобство??? Чи може жлобство всієї київської центральної влади??? Ціле **** міністерство оборони на чолі з Резніковим має забезпечувати захисників і не лише на 0!!! А ти лошара і далі з власної кишені гроші віддавай, замість того щоб владу змінити! Ну хоча б на тих самих військових з 0.
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23.07.2022 16:43 Ответить
От і зміни владу, але після Перемоги...не можеш, не помагай, помолися хоч за воінів...але не гамни тут...не пора...
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23.07.2022 16:52 Ответить
Лошара?! Я так розумію, що ви, як не лошара займаєтесь зміною влади?! Успіхів вам у цій надзвичайно важливій справі. А ми, лохи, поки скинемось, хто що може, на потрібне. Бо є чітке розуміння, що нашим воїнам до одного місця, хто може закрити їхні потреби. Просто для них ці потреби є ЖИТТЯМ.
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23.07.2022 17:25 Ответить
Владу змінити?? Зараз? Звісно, незаконним шляхом, бо ж законного не існує? Ти, покидьку, кацапський, хочеш нас на внутрішню заворушку під час війни спонукати? Не вийде!
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23.07.2022 18:28 Ответить
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23.07.2022 15:49 Ответить
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23.07.2022 15:53 Ответить
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23.07.2022 15:55 Ответить
А кто видел Зеленского? Жена в Америке, дела передал ермаку, а сам появляется только в соцсетях. Может он уже у Ермака на подвале?
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23.07.2022 15:57 Ответить
А можна просто закрити рота і так помогти солдатам.
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23.07.2022 16:55 Ответить
Депутаты бедные голодают, зачем им ВСУ.главное себе зарплату поднять, бо бакс подорожал.
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23.07.2022 15:57 Ответить
А ти візьми автомат, та поідь, подивися, де дрони....посидь в окопі...От засранці, блін...може вам туда, в рашку...там краще...
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23.07.2022 16:48 Ответить
А ти ***** надонатив ? Чи всі гроші на переправу пішли ?
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23.07.2022 18:23 Ответить
+
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23.07.2022 16:03 Ответить
перекинул немного помощи! ВЕРНИТЕСЬ ЖИВИМЫИ С ПОБЕДОЙ ВОЙНЫ УКРАИНЫ!
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23.07.2022 16:10 Ответить
Дроны сбиваются,тепловизоры-ломаются,теряются.Много не бывает.Перекидываю.
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23.07.2022 16:12 Ответить
Прогнать вес офис преZeдента через через фронт.Все эти откормленные ублюдки непрерывно гавкающие с экрана,должны хотя бы пару месяцев повоевать на передовой.Доказать свой патриотизм.Вот тогда у солдат все будет и броники и тепловизоры.
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23.07.2022 16:14 Ответить
Они только медаль возить и парится умеют
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23.07.2022 16:15 Ответить
Так міністр мінціфри каже що вони вже насбирали гроші на армію дронів
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23.07.2022 16:37 Ответить
Дрони - це розхідний матеріал. Їх збивають пачками.
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23.07.2022 18:30 Ответить
Як противно читати більшість коментарів.....волонтери просять для передовоі...ваших там нема напевно. А де Зеленський, а де фінансування....як не стидно? Бідні-бідні...сидите на дивані, працює кондиціонер...от і гамните, зарази!
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23.07.2022 16:44 Ответить
Яка ж ти наївна дурепа! Це що тобі анархія? Бездержавність? Воює купка людей типу махновців чи ціла країна з бюджетом і керівниками бюрократами і іноземною багатомільярдної підтримкою?? Ти взагалі собі уявляєш американців, які збирають з миру по нитці на тепловізор американському солдату? Чи ти не хочеш, щоб українська держава була потужною? А хочеш щоб тут завжди була якась бананова республіка з групками самоозброєних вояків???? 8 років війни!!! У держави було 8 років на створення армії! На дворі не 2014рік, коли реально пусто було, і всі кидались допомогати чим можна, бо тоді це було правильно! А зараз вже ні! Кінчай це неподобство розводити вже!
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23.07.2022 16:53 Ответить
А волонтери не бажають всі свої потреби адресувати Залужному і Резнікову, в управлінні яких мільярди коштів на потреби солдатів????
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23.07.2022 16:47 Ответить
Українці останні гроші віддають. Ціни космічні. Багато хто лишився без роботи і даху над головою. А ця наволоч владна під час війни зарплатню собі підняла.
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23.07.2022 16:52 Ответить
Є ж рєзніков, є ж черпак і зеля.
Чи вони озабочені продажем нашого зерна
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23.07.2022 17:06 Ответить
+

Не хочете давати на свою армію - чужа все відбере...
Язиками так всі "патріоти", а як до діла то "ат вайни усталі"...
Допомагайте нашім воїнам , а не пі#діть !
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23.07.2022 18:19 Ответить
судячи з твого п№здєжа,ти допоміг нашим воїнам на мільярди?😌
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23.07.2022 18:46 Ответить
шо 10 грн. зажав на волонтерство ? напиши свій номер картки прямо зараз - скинимось тобі на "хлєбушек" шоб ти бодай не здохла з голоду , "маленька найбідніша людинка Європи"...
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23.07.2022 20:28 Ответить
звернув давно увагу,Дніпровська бізнесвумен роками непогано підхарчовується на волонтерстві.пише сльозливо-розпачливі заклики і.....шинкує капусту! її не цікавить,сердягу,де дівається багатомільярдна допомога Заходу,чому депутати підняли собі зарплату до 49,6 тис на місяць...вона вперто виканючює гроші у маленьких українців-найбідніших людей Європи...
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23.07.2022 18:44 Ответить
Военные держат оккупантов на фронте, волонтеры и люди поддерживают нашу армию. Мир старается помочь материально и оружием. И только наши народные избранники такие бедные, не хватает им ещё 20 тысяч. Твари, пенсионерам повысили пенсию на 1,80 и кричат на весь мир, что повысили!? Полное позорище во время войны, когда люди отдают свою жизнь. Подонки

.
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23.07.2022 18:54 Ответить
Перепрошую, а лише Юсупова один волонтер на всю Україну? Чи Цензор інших не бачить? Ну і Мавік 3 при бажанні можна знайти значно дешевше, ніж 89 тис грн!
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23.07.2022 19:59 Ответить
Волонтёры!!! А вы у Зеленского денег попросите!!А то эта хитрожопая чета Зеленских, до сих пор еще ничего не купили для наших ВСУ из всего наворованного в Украине!! Хотя бы для понта купили бы сотню бронежилетов или тепловизоров!! а могли бы купить и танки и самолёты! слава богу наворовали они в Украине достаточно!!! А то бедного Порошенко задолбали шоколадной фабрикой в Липецке!! А у нашего зеленского наворовано не менбше!!Просто он всё вовремя спрятал!! У него квартира в окупированом Крыму , Квартира в Лондоне, действующий Бизнес в Росиии откуда ему платят деньги даже сегодня во время войны!! Что это всё куплены за честно заработаные деньги , А через офшоры сколько бабла Зеленский вывез не заплатив налоги в казну УКраины!! И он ещё без зазрения совести сегодня учит других как жить!! Продай Президент сначала свою квартиру в крыму и купи нашей армии Тепловизоры, каски , бронежилеты. патроны!! Ведь это ты довёл, за три года , наши ВСУ до нищеты своими долбанными дорогами и крадивныцтвом на них!!!
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23.07.2022 22:10 Ответить
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23.07.2022 23:00 Ответить
 
 