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Новости Фото Война
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Зеленский поблагодарил Конгресс США за HIMARS, снаряды и беспилотники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки во главе с главой Комитета по вооруженным силам Адамом Смитом.

Глава Украины отметил важность этого визита, являющегося весомым сигналом поддержки Украины, ее суверенитета и территориальной целостности, сообщает пресс-служба ОП, передает Цензор.НЕТ.

"Ценим помощь Соединенных Штатов в защите нашей территории, нашей земли и украинского народа. Я хотел бы поблагодарить за лидерскую позицию Соединенных Штатов Америки президента Байдена и Конгресс США, где мы имеем важную двухпалатную и двухпартийную поддержку", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент отдельно поблагодарил за теплый прием, который во время визита в Соединенные Штаты получила первая леди Украины Елена Зеленская, за предоставленную ей возможность выступить в Конгрессе и донести важные сообщения от украинского народа.

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Глава государства отметил важность поддержки безопасности Украины со стороны Соединенных Штатов, последний пакет которой, содержащий крайне необходимые артиллерийские системы HIMARS, снаряды и беспилотные летательные аппараты, был объявлен накануне.

В ходе встречи Владимир Зеленский также проинформировал представителей Конгресса Соединенных Штатов о работе по послевоенному восстановлению Украины, первым этапом которой является реализация Fast Recovery plan – плана быстрого восстановления разрушенной жилищной, образовательной, медицинской инфраструктуры.

"Обращаемся к нашим партнерам, в том числе Соединенным Штатам, с предложением уже сейчас принять активное участие в выполнении этого амбициозного, но крайне важного проекта", – сказал Президент.

Владимир Зеленский отдельно поблагодарил за высказанную конгрессменами, в частности председателем Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США Адамом Смитом, настроенность продолжать поддерживать наше государство, помогать ему защищать свою независимость и территориальную целостность.

Зеленский поблагодарил Конгресс США за HIMARS, снаряды и беспилотники 01

Зеленский поблагодарил Конгресс США за HIMARS, снаряды и беспилотники 02
Зеленский поблагодарил Конгресс США за HIMARS, снаряды и беспилотники 03
Зеленский поблагодарил Конгресс США за HIMARS, снаряды и беспилотники 04
Зеленский поблагодарил Конгресс США за HIMARS, снаряды и беспилотники 05
Зеленский поблагодарил Конгресс США за HIMARS, снаряды и беспилотники 06
Зеленский поблагодарил Конгресс США за HIMARS, снаряды и беспилотники 07
Зеленский поблагодарил Конгресс США за HIMARS, снаряды и беспилотники 08
Зеленский поблагодарил Конгресс США за HIMARS, снаряды и беспилотники 09
Зеленский поблагодарил Конгресс США за HIMARS, снаряды и беспилотники 10
Зеленский поблагодарил Конгресс США за HIMARS, снаряды и беспилотники 11
Зеленский поблагодарил Конгресс США за HIMARS, снаряды и беспилотники 12
Зеленский поблагодарил Конгресс США за HIMARS, снаряды и беспилотники 13
Зеленский поблагодарил Конгресс США за HIMARS, снаряды и беспилотники 14

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) Конгресс США (1236) США (26827)


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Топ комментарии
+26
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23.07.2022 16:37
+16
при Порошенку відновили армію, розробили ракетну програму, провели децентралізацію, розпочали важливі реформи. економіка росла, ЗВР ріс, підприємства відкривалися.
а зекоманда все це похерила, у тому числі і курс в НАТО. записаний в Конституцію з ініціативи того ж Порошенка.
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23.07.2022 16:50
+11
Я добре розумію, як пропагандою людям нав'язали, що Порошенко - антиукраїнський політик, "барига" тощо. Я з натяжкою можу зрозуміти, чому люди в це повірили. Але чого я не можу зрозуміти - як можна вірити в це досі. Це те саме, як досі вірити, що в Україні росія воює з фашизмом.
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23.07.2022 16:51
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Навпаки. Подивіться на фото. Над усім цим пильно наглядає Дермак. Якось так.
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23.07.2022 16:42 Ответить
особенно на 5й сверху фото. так на него смотрит, шо понятно, вечером у воспитанника жопа буде сыня, бо совсем от руки отбился на большое расстояние.
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23.07.2022 16:55 Ответить
седой чел рядом с елдаком -сивоха?
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23.07.2022 16:59 Ответить
точно нє. в нього штани сухі )
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23.07.2022 17:03 Ответить
не факт
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23.07.2022 17:21 Ответить
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23.07.2022 16:34 Ответить
і Єрмачелло стовбичить, як завжди. очима сочить за своїм прихвостнем. Менеджер, ***.
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23.07.2022 16:34 Ответить
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23.07.2022 16:37 Ответить
І де було від розвідки США що Єрмак агент?
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23.07.2022 17:21 Ответить
👎👎👎
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23.07.2022 17:45 Ответить
а це за кампанію
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23.07.2022 18:05 Ответить
Завгосп "чего изволите".
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23.07.2022 16:40 Ответить
Якесь знущання... Чотири (!) HIMARS-а... Якими б вони суперточними не були, з такою кількістю війну не виграти. Ці боягузи з Білого дому остаточно втратили розум. Вони сподіваються, що так вони відвернуть загрозу Третьої світової? Просто не даючи Україні перемогти? Ну ОК - допоможуть вони ***** залишитися при владі - а що далі? Ну буде він контролювати ядерну зброю і не дасть їй розповстися по федеральним округам. А що нам при цьому робити??? У нас країну повністю знищать до того часу, а населення остаточно зубожіє. І все це заради якоїсь примарної мети???
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23.07.2022 16:39 Ответить
*винуждєная мєра* нікого не хвилює наше життя, крім нас самих. ти що сподіваєшься на якогось дядю, что він врятує тебе? вони для себе визначили що для них гірше, і йдуть цим шляхом
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23.07.2022 16:44 Ответить
Це не є проблемою американців. Це проблема цього населення, яке обирає собі Порошенків та Зеленських, і отримує в результаті повністю безпорадну країну
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23.07.2022 16:44 Ответить
при Порошенку відновили армію, розробили ракетну програму, провели децентралізацію, розпочали важливі реформи. економіка росла, ЗВР ріс, підприємства відкривалися.
а зекоманда все це похерила, у тому числі і курс в НАТО. записаний в Конституцію з ініціативи того ж Порошенка.
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23.07.2022 16:50 Ответить
Завод Артема последний год на однодневке. Оружие зеленского - шашлыки с асфальтом. Зелёные цыганские попрошайки.
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23.07.2022 17:11 Ответить
Загальні фрази вичитані з методичок.
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23.07.2022 17:48 Ответить
Я добре розумію, як пропагандою людям нав'язали, що Порошенко - антиукраїнський політик, "барига" тощо. Я з натяжкою можу зрозуміти, чому люди в це повірили. Але чого я не можу зрозуміти - як можна вірити в це досі. Це те саме, як досі вірити, що в Україні росія воює з фашизмом.
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23.07.2022 16:51 Ответить
Порох наступил на хвост всем олигархам. Олигархат включил пропаганду против пороха. Выборці зе развесили уши и повторяли как попугаи "склады-завод-барыга". Лохи недалёкие ****
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23.07.2022 17:14 Ответить
Особливо Ахметкє, схемой Роттердам+. Мабуть Ахметка особливо йому насолив
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23.07.2022 17:21 Ответить
Роттердам+ отличная схема. И зелень ее похерила. При чем тут ахметов
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23.07.2022 17:50 Ответить
Я хоч і не виборець Зе, але з задоволенням послухаю захоплюючу історію про те, як "Порох наступив на хвіст олігархам". Цікаво дізнатися детальніше
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23.07.2022 17:34 Ответить
А що тобі пояснювати,коли ти неуч.
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23.07.2022 17:50 Ответить
так путлер сказав - хто завгодно, аби не порошенко (бо армія.мова.віра це саме те, що туплеру сильно не до душі). ФСБ взяло під козирьок і побігло виконувати. застосувало всі свої інструменти, всі свої технології. гроші навіть зекоманді давало (це факт). всі корисні ідіоти ізошлі на гімно. всі ботофабрики пахали 24/7. неясно тільки, як вони змовилися з коломойшею, чи просто так збіглося в часі, що коломойша якраз вз'ївся на Порошенка на Приватбанк, який Порошенко змушений був націоналізувати. але Г+Г і всі гімно-сайти поливали Порошенка і прославляли янелоха. от плєбс і повівся. барани, чо.
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23.07.2022 20:54 Ответить
нє, ну теоретично на росії повинна загнутися економіка і досить скоро (ну, відносно).
також повинні закінчитися снаряди і ракети, ну і гарматне м'ясо.
тому воно десь якось повинно затухнути, а насєлєніє параші повинно тоді почати пи*дити один одного.
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23.07.2022 16:47 Ответить
США вже передали Україні 12 систем HIMARS. Близько 200 українських військовослужбовців уже пройшли навчання для їх використання. Загалом Штати та союзники мають передати Україні понад 20 таких систем. Про це заявив генерал армії США Марк Міллі під час брифінгу, йдеться на https://www.defense.gov/News/Live-Events/#/?currentVideo=29 сайті Пентагону .
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23.07.2022 19:19 Ответить
What about Korban?
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23.07.2022 16:42 Ответить
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23.07.2022 16:54 Ответить
Медведчук, Потртнов, Шарій і "іже з ними" покаялись мабуть, не чекаючи "припинення"
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23.07.2022 17:05 Ответить
за зачем Кулебе ногу поломали???
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23.07.2022 16:43 Ответить
То він вчора у Стамбулі виплясував
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23.07.2022 16:47 Ответить
2я серия "костяная нога".
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23.07.2022 16:52 Ответить
а дерьмак к тылу пристроился и не вынимает руку из дыры с рычагами управления своего подопечного.
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23.07.2022 16:51 Ответить
над заглядывающим
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23.07.2022 17:06 Ответить
Маленький Рембо.
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23.07.2022 17:10 Ответить
Кулеба - выздоравливайте и будьте здоровы ! )))
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23.07.2022 17:12 Ответить
Ермак - фаворит Зеленского или Зеленский - фаворит Ермака? Эта современная политика такая современная.... Вот Разумовский, Алексей Григорьевич, наш казачок и генерал-фельдмаршал, был при Елизавете Петровне ночным императором. А Ермак и ночной, и дневной, и послеобеденный....
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23.07.2022 17:13 Ответить
давайте больше HIMARS ***** должен сдохнуть в конвульсия как можно быстрее...
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23.07.2022 17:18 Ответить
Руz ляльковод постійно поряд з ЗеКом, наче тінь.
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23.07.2022 17:25 Ответить
як чітко видно, що Зеленський тепер лише маріонетка Ермака.
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23.07.2022 18:31 Ответить
зеленский , татаров , дерьмак и порнов
ловко лошат сограждан-лохов
пока арахамия в крым воду пёр
зеленский кацапам создал коридор
дерьмак разминировал юг Украины,
зачем нам Херсон ?
нам нужны русосвины,
ведь денег у русских так много, не счесть,
и с ними в омане мы сможем поесть
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23.07.2022 18:34 Ответить
Шайка кровавых клоунов!
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23.07.2022 20:04 Ответить
 
 