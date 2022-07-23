Зеленский поблагодарил Конгресс США за HIMARS, снаряды и беспилотники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки во главе с главой Комитета по вооруженным силам Адамом Смитом.
Глава Украины отметил важность этого визита, являющегося весомым сигналом поддержки Украины, ее суверенитета и территориальной целостности, сообщает пресс-служба ОП, передает Цензор.НЕТ.
"Ценим помощь Соединенных Штатов в защите нашей территории, нашей земли и украинского народа. Я хотел бы поблагодарить за лидерскую позицию Соединенных Штатов Америки президента Байдена и Конгресс США, где мы имеем важную двухпалатную и двухпартийную поддержку", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Президент отдельно поблагодарил за теплый прием, который во время визита в Соединенные Штаты получила первая леди Украины Елена Зеленская, за предоставленную ей возможность выступить в Конгрессе и донести важные сообщения от украинского народа.
Глава государства отметил важность поддержки безопасности Украины со стороны Соединенных Штатов, последний пакет которой, содержащий крайне необходимые артиллерийские системы HIMARS, снаряды и беспилотные летательные аппараты, был объявлен накануне.
В ходе встречи Владимир Зеленский также проинформировал представителей Конгресса Соединенных Штатов о работе по послевоенному восстановлению Украины, первым этапом которой является реализация Fast Recovery plan – плана быстрого восстановления разрушенной жилищной, образовательной, медицинской инфраструктуры.
"Обращаемся к нашим партнерам, в том числе Соединенным Штатам, с предложением уже сейчас принять активное участие в выполнении этого амбициозного, но крайне важного проекта", – сказал Президент.
Владимир Зеленский отдельно поблагодарил за высказанную конгрессменами, в частности председателем Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США Адамом Смитом, настроенность продолжать поддерживать наше государство, помогать ему защищать свою независимость и территориальную целостность.
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а зекоманда все це похерила, у тому числі і курс в НАТО. записаний в Конституцію з ініціативи того ж Порошенка.
також повинні закінчитися снаряди і ракети, ну і гарматне м'ясо.
тому воно десь якось повинно затухнути, а насєлєніє параші повинно тоді почати пи*дити один одного.
ловко лошат сограждан-лохов
пока арахамия в крым воду пёр
зеленский кацапам создал коридор
дерьмак разминировал юг Украины,
зачем нам Херсон ?
нам нужны русосвины,
ведь денег у русских так много, не счесть,
и с ними в омане мы сможем поесть