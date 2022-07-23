Вследствие обстрела села Довжик на Харьковщине разрушено учебное учреждение, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты ударили по учебному учреждению на Харьковщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковщины.

В часности, 23 июля около 4 часов утра войска РФ обстреляли с. Довжик Золочевской ОТГ Богодуховского района.

Вследствие обстрела было разрушено учебное учреждение.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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