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Новости Фото Война
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Вследствие обстрела села Довжик на Харьковщине разрушено учебное учреждение, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты ударили по учебному учреждению на Харьковщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковщины.

В часности, 23 июля около 4 часов утра войска РФ обстреляли с. Довжик Золочевской ОТГ Богодуховского района.

Вследствие обстрела было разрушено учебное учреждение.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Вследствие обстрела села Довжик на Харьковщине разрушено учебное учреждение, - прокуратура 01
Вследствие обстрела села Довжик на Харьковщине разрушено учебное учреждение, - прокуратура 02
Вследствие обстрела села Довжик на Харьковщине разрушено учебное учреждение, - прокуратура 03

Автор: 

обстрел (27336) прокуратура (5020) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+7
От сволота кацапська
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23.07.2022 17:58
+5
Вже скоро півроку кацапи обстрілюють Харків та обл. як із бєлгорода сраного, так і з оккупованої території. І всім *****.
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23.07.2022 18:11
+3
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23.07.2022 18:06
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От сволота кацапська
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23.07.2022 17:58 Ответить
а зебобіки кажуть - срачно все відбудовуйте...учбовий рік на носі..всім за парти
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23.07.2022 18:06 Ответить
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23.07.2022 18:06 Ответить
він ще кошенятко)) десь 3 місяця,але вже настраждалася бідна тваринка,як вижила там невідомо...
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23.07.2022 18:15 Ответить
теперь его зовут Змей..... видео с эвакуацией:
https://twitter.com/i/status/1549694912085491713
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23.07.2022 19:41 Ответить
Вже скоро півроку кацапи обстрілюють Харків та обл. як із бєлгорода сраного, так і з оккупованої території. І всім *****.
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23.07.2022 18:11 Ответить
до сих пор из пригорода Харькова никак не отгонят кцпов. почему? нет команды? зеля сдал нас кцпам? почему их не выбивают из Липцов, например? они оттуда отлично добивают до центра Харькова.
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23.07.2022 20:08 Ответить
Відповіді на ваші питання треба шукати, як я їх нещодавно назвав, у "оманських паперах"
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23.07.2022 21:27 Ответить
За такие вещи Все российские образовательные учреждения должны быть исключены из международных организаций, все бумажки России об образовании должны быть в цивилизованном мире признаны не имеющими никакой юридической силы начиная со свидетельства об окончании детских садов.
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23.07.2022 23:07 Ответить
 
 