Вследствие обстрела села Довжик на Харьковщине разрушено учебное учреждение, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты ударили по учебному учреждению на Харьковщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковщины.
В часности, 23 июля около 4 часов утра войска РФ обстреляли с. Довжик Золочевской ОТГ Богодуховского района.
Вследствие обстрела было разрушено учебное учреждение.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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