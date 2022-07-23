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"В усыпальных вагонах РЖД с кондиционерами": ОК "Південь" показало передачу РФ тел ликвидированных оккупантов. ФОТОрепортаж

Украина передала РФ тела ликвидированных российских оккупантов.

Об этом сообщило ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Так рашисты возвращаются домой с жаркого юга Украины. Без вагонов РЖД (рашистской железной дороги) никак! Очевидно, в усыпальных вагонах с кондиционерами…" - говорится в сообщении.

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В усыпальных вагонах РЖД с кондиционерами: ОК Південь показало передачу РФ тел ликвидированных оккупантов 01
В усыпальных вагонах РЖД с кондиционерами: ОК Південь показало передачу РФ тел ликвидированных оккупантов 02
В усыпальных вагонах РЖД с кондиционерами: ОК Південь показало передачу РФ тел ликвидированных оккупантов 03
В усыпальных вагонах РЖД с кондиционерами: ОК Південь показало передачу РФ тел ликвидированных оккупантов 04
В усыпальных вагонах РЖД с кондиционерами: ОК Південь показало передачу РФ тел ликвидированных оккупантов 05
В усыпальных вагонах РЖД с кондиционерами: ОК Південь показало передачу РФ тел ликвидированных оккупантов 06
В усыпальных вагонах РЖД с кондиционерами: ОК Південь показало передачу РФ тел ликвидированных оккупантов 07
В усыпальных вагонах РЖД с кондиционерами: ОК Південь показало передачу РФ тел ликвидированных оккупантов 08
В усыпальных вагонах РЖД с кондиционерами: ОК Південь показало передачу РФ тел ликвидированных оккупантов 09
В усыпальных вагонах РЖД с кондиционерами: ОК Південь показало передачу РФ тел ликвидированных оккупантов 10
В усыпальных вагонах РЖД с кондиционерами: ОК Південь показало передачу РФ тел ликвидированных оккупантов 11

Автор: 

армия РФ (19358) ликвидация (3588)


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Топ комментарии
+67
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23.07.2022 19:40
+56
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23.07.2022 19:36
+50
Ляпота! Дивився б і дивився!
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23.07.2022 19:31
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Ляпота! Дивився б і дивився!
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23.07.2022 19:31 Ответить
Красівоє...
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24.07.2022 05:46 Ответить
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24.07.2022 05:49 Ответить
Игорь Губерман?
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24.07.2022 07:45 Ответить
В *****, *****, ***** уезжает домой кацапня
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24.07.2022 07:55 Ответить
Відвоювались, із комфортом повернулись додому, на россіюшку.
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23.07.2022 19:33 Ответить
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23.07.2022 19:40 Ответить
Васточний експрес с камфортам вєзьот хароших лапатнікав дамой...
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23.07.2022 19:33 Ответить
Чотириярусні полички,оце комфорт!
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23.07.2022 20:47 Ответить
Але навiть у мертвих кацiв бачу эрархiю- хтось лежит пiд шконкою..
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23.07.2022 21:07 Ответить
Спокійні такі, врівноважені
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23.07.2022 19:33 Ответить
Хороші росіяни )))
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23.07.2022 19:40 Ответить
А який зиск має Україна від цього?
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23.07.2022 19:33 Ответить
Ніякого зиску Україна немає від цього , крім сморіду на всю округу , так як у нас літо спекотне !
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23.07.2022 22:29 Ответить
Є труп, є похорон (можливо) значить загинув в Україніе ж це операція і загиблих немає?. Тому користь все таки є. (хоч якась).
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23.07.2022 23:19 Ответить
альо, вагони не віддавайте!

нам ще мразоту возити та й возити !
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23.07.2022 19:34 Ответить
Так це ж кацапськi труповiзки..на них ще в сезон ********* з батькiвщини агрохамла до мордору возять ..Там i мити нiчого не потрiбно- мокши ********** "с душком"...
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23.07.2022 21:14 Ответить
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23.07.2022 21:36 Ответить
Русосвиней везуть на скотомогильник
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23.07.2022 19:35 Ответить
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23.07.2022 19:36 Ответить
Похоже коенвеер Автоваза немного поработает. 30 минут.
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23.07.2022 19:37 Ответить
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23.07.2022 21:42 Ответить
куясе! плацкартом ехали! я думал в общем.......
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23.07.2022 19:38 Ответить
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23.07.2022 19:39 Ответить
свежинькие. 17,05,22
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23.07.2022 19:39 Ответить
Ти диви, як рашистики повертаються додому в сім'ї, з комфортом всі в спальних вагоНАХ)
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23.07.2022 19:40 Ответить
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23.07.2022 19:42 Ответить
Хай каZапы зловтішаються з того, що з України добрива вивозять
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23.07.2022 19:43 Ответить
На що тiльки гади не iдуть,щоб залишити нас без гарного врожаю..
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23.07.2022 21:18 Ответить
М-м-м!
Зі зручностями та вигодами!
Що й казати - російський сервіс!
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23.07.2022 19:44 Ответить
Уєжают в сваі іпєня
Дємбєля, дємбєля, дємбєля
І куда нє взгляні в еті лєтніє дні
Всюду в чьорних пакетах ані...
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23.07.2022 19:44 Ответить
Земля им бетоном! Бабы еще нарожают!...
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23.07.2022 19:45 Ответить
А марлю натягнули, щоб мухи не злітались?
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23.07.2022 19:46 Ответить
Порядна муха на таке гівно не сяде
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23.07.2022 19:49 Ответить
Ну, це якщо муха аристократичного походження, але пересічна, а тим більше муха з низькою соціальною відповідальністю - ці довго розмірковувати не будуть...
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23.07.2022 20:02 Ответить
То не марля То вони сітку натягли, щоб ніхто не бачив що саме з вагонів вивантажують Та й щоб менше вітер гуляв - там же такий "духан" стоїть - не зважаючи на рефрижератор! (Моя вчилася обслуговувать подібні вагони(оператор промислових холодильних установок) - так казала що їх кожні кілька місяців на профілактичну мийку гнать потрібно Бо починали смердіть після сукровиці)
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23.07.2022 20:51 Ответить
Это ж сколько "автомобилей" лада калина едет в страну-помойку, к счастливым семьям.
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23.07.2022 19:47 Ответить
ВАЗ начал работать в 3 смены и без выходных.
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24.07.2022 04:36 Ответить
Красівоє! Але витрачати стільки ресурсів для передачі лапатніков - нерентабельно
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23.07.2022 19:49 Ответить
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23.07.2022 19:50 Ответить
нераціонально загружені вагони, насипом влізло б більше в 5-10 раз. чи то такий принцип взаємності?
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23.07.2022 19:55 Ответить
СВ-вагон, комфорт и сервис на высшем уровне
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23.07.2022 19:55 Ответить
А чому не можна тупо на кордоні з Курськом чи Бєлгородом його звалити купою?

Домовитися про передачу, щоб не стріляли, а потім тупо з насипного вантажного вагона, як лайно висипати на кордоні, зняти на відео і транслювати на Роісю.

Якщо зовсім безпечно, то на кордоні білорусі. Цим уйобкам теж корисно подивитися буде.
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23.07.2022 19:56 Ответить
👍👍👍👍👍👍👍👍
орки тащатся от таких фотографий
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23.07.2022 20:02 Ответить
ты ба!! москиткой фсё им обтянули, шоб мухи та комары не кусали ))
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23.07.2022 20:06 Ответить
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23.07.2022 20:07 Ответить
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23.07.2022 20:09 Ответить
А чому маркіровки 200 нема? Я думаю це ж не одноразові вагони.
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23.07.2022 20:11 Ответить
Потому что потом в них мясо свиней из чувашии в мацкву повезут.
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23.07.2022 20:25 Ответить
А до чого тут "Чувашія"? Вагони - українські!
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23.07.2022 20:52 Ответить
Ви всьо врети, это французская заморозка 1812 года, хранили в больнице Мечникова.
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23.07.2022 20:18 Ответить
Ну мешки черные мало мне интересны. там кое что понравилось---честно, понравилось. Отсюда и вопрос в пустоту. А где же вы наши Кразюки лаптежники красавцы? Где гордость лесовывоза, тягания тралов с чем угодно итд? Найн! А Уралы хороши. Не отнять. Все **** просрали мы и проспали.
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23.07.2022 20:20 Ответить
Мало їм херсонської пшениці..вже й органічні добрива вагонами до себе тягнуть.
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23.07.2022 20:21 Ответить
Казали гарних москалів не буває..а от вам і спростування..бувають.
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23.07.2022 20:25 Ответить
Это верх безумия одной безумной нации. Недаром евреи называют их гоями, существами без души
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23.07.2022 20:28 Ответить
довбаним ********** ще й три яруси настелили в холодильнику( скидали б лайно в одну купу під самий верх, дешевше б було, на кілька вагонів, а так свиней ще з комфортом везуть, заїбала вже наша їбана толерантність!
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23.07.2022 20:28 Ответить
хтось у мішках чорненьких, а комусь і картонної коробки вистачило... ЗСУ мають працювати так, щоб у сірниковий коробок поміщалися... економія вагонів...
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23.07.2022 20:32 Ответить
Уезжают в родные края дембеля и тела салажат и куда не взгляни в эти летние дни всюду дохлые орки лежат.
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23.07.2022 20:33 Ответить
На раисии праздник - мамки очереди в банках занимают.
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23.07.2022 20:33 Ответить
Все-же нужно признать улучшения в россии есть - вагоны камфортные
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23.07.2022 20:34 Ответить
Вагони - наші! А в "Урали" кацапи "навалом" вантажать!
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23.07.2022 20:54 Ответить
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23.07.2022 20:36 Ответить
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23.07.2022 20:39 Ответить
Смердюча орда поїхала додому.
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23.07.2022 20:51 Ответить
Шось Гундяєва не видно. А так благословляв, так благословляв...
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23.07.2022 20:54 Ответить
Нормалек, наши собаки просто мясо от костей отделили, по-этому вонять не будет
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23.07.2022 20:57 Ответить
😁
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23.07.2022 21:00 Ответить
В усипальних вагінах)
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23.07.2022 21:01 Ответить
Такі фото треба в кацапських військоматах вивішувати! ))
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23.07.2022 21:08 Ответить
Гены. Привыкли в плацкарте кататься.
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23.07.2022 21:09 Ответить
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23.07.2022 21:10 Ответить
Тю..я думав купе... В воно якийсь плацкарт...
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23.07.2022 21:45 Ответить
😎👌👏👏👏
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23.07.2022 22:13 Ответить
Патерьнет! (с) Конашенков Брехун **********
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23.07.2022 22:14 Ответить
Сколько жігулєй свиноматки з хряками накуплять....
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23.07.2022 22:27 Ответить
Українці дуже акуратні. Все гарно,по поличках розклали 🤗
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23.07.2022 22:52 Ответить
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23.07.2022 23:02 Ответить
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24.07.2022 00:44 Ответить
"Чёрный Тюльпан" уже не тот.
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24.07.2022 04:30 Ответить
Домой в СВ, с трофеями.
Мечта оккупанта.

"Мечты сбываются.
Газпром."
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24.07.2022 07:48 Ответить
Кровь из глаз от показухи...
С полочки в вагоне рефрежираторе, в обычный тентований урал насыпью!...
А дальше наверно на открытую площадку за деревенским моргом в штабеля....
Но как их "комфортно" везла ржд, даже в Украиину везли как скот, а назад- каждого пополчки! - но хватит...
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24.07.2022 08:33 Ответить
Z00
В английском языке - зоопарк
На кацапском - дохлый скот
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24.07.2022 13:02 Ответить
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24.07.2022 14:15 Ответить
 
 