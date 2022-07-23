"В усыпальных вагонах РЖД с кондиционерами": ОК "Південь" показало передачу РФ тел ликвидированных оккупантов. ФОТОрепортаж
Украина передала РФ тела ликвидированных российских оккупантов.
Об этом сообщило ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.
"Так рашисты возвращаются домой с жаркого юга Украины. Без вагонов РЖД (рашистской железной дороги) никак! Очевидно, в усыпальных вагонах с кондиционерами…" - говорится в сообщении.
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нам ще мразоту возити та й возити !
Зі зручностями та вигодами!
Що й казати - російський сервіс!
Дємбєля, дємбєля, дємбєля
І куда нє взгляні в еті лєтніє дні
Всюду в чьорних пакетах ані...
Домовитися про передачу, щоб не стріляли, а потім тупо з насипного вантажного вагона, як лайно висипати на кордоні, зняти на відео і транслювати на Роісю.
Якщо зовсім безпечно, то на кордоні білорусі. Цим уйобкам теж корисно подивитися буде.
орки тащатся от таких фотографий
Мечта оккупанта.
"Мечты сбываются.
Газпром."
С полочки в вагоне рефрежираторе, в обычный тентований урал насыпью!...
А дальше наверно на открытую площадку за деревенским моргом в штабеля....
Но как их "комфортно" везла ржд, даже в Украиину везли как скот, а назад- каждого пополчки! - но хватит...
В английском языке - зоопарк
На кацапском - дохлый скот