"В усыпальных вагонах РЖД с кондиционерами": ОК "Південь" показало передачу РФ тел ликвидированных оккупантов. ФОТОрепортаж

Украина передала РФ тела ликвидированных российских оккупантов.

Об этом сообщило ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Так рашисты возвращаются домой с жаркого юга Украины. Без вагонов РЖД (рашистской железной дороги) никак! Очевидно, в усыпальных вагонах с кондиционерами…" - говорится в сообщении.

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