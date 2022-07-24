За сутки россияне обстреляли шесть громад на Сумщине, погиб человек, - Живицкий. ФОТОрепортаж

За сутки россияне 12 раз обстреливали Сумщину, выпустив более 170 разных боеприпасов. Вследствие обстрелов погиб местный житель.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава ОВА Сумщины Дмитрий Живицкий.

Отмечается, что под вражеским огнем оказались Шалыгинская, Николаевская, Белопольская, Хотинская, Юнаковская, Краснопольская громады.

По Николаевской громаде в полдень два военных самолета с территории врага выпустили 10 ракет. В одном из сел разрушены жилой дом и хозяйственные постройки в двух домохозяйствах мирных жителей.

Отмечается, что у людей побиты огороды и окна, однако без жертв.

Живицкий сообщил, что в 15:00 россияне обстреляли из минометов село Белопольской громады, и 69-летний местный фермер погиб. Также уничтожены 2 трактора и сельхозхозяйство.

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