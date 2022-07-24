Очередная адская ночь для рашистов в Мелитополе. Повреждена железная дорога, по которой оккупанты перевозили технику и живую силу, - Федоров. ФОТО

В Мелитопольском районе повреждена железнодорожная инфраструктура, которая использовалась оккупантами для перевозки военной техники и личного состава в направлении городов Васильевка и Токмак.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"В Мелитополе и близ города очередная адская ночь для рашистов - сразу по трем территориям", - констатирует он.

По его словам, этой ночью:

1. Раздавались взрывы и засвидетельствован дым на аэродроме Мелитополя, который оккупанты безуспешно пытаются восстановить после атак ВСУ.

2. Были слышны взрывы в восточном направлении от города – вблизи села Константиновка.

3. Повреждена железнодорожная инфраструктура в Мелитопольском районе, которая использовалась оккупантами для перевозки военной техники и личного состава в направлении городов Васильевка и Токмак. Это значительно усложняет логистику врага.

"Надеемся на сюрприз рашистам от движения сопротивления и ждем подтверждения информации", - отметил Федоров.

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