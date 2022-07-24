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Очередная адская ночь для рашистов в Мелитополе. Повреждена железная дорога, по которой оккупанты перевозили технику и живую силу, - Федоров. ФОТО

В Мелитопольском районе повреждена железнодорожная инфраструктура, которая использовалась оккупантами для перевозки военной техники и личного состава в направлении городов Васильевка и Токмак.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"В Мелитополе и близ города очередная адская ночь для рашистов - сразу по трем территориям", - констатирует он.

По его словам, этой ночью:

1. Раздавались взрывы и засвидетельствован дым на аэродроме Мелитополя, который оккупанты безуспешно пытаются восстановить после атак ВСУ.

2. Были слышны взрывы в восточном направлении от города – вблизи села Константиновка.

3. Повреждена железнодорожная инфраструктура в Мелитопольском районе, которая использовалась оккупантами для перевозки военной техники и личного состава в направлении городов Васильевка и Токмак. Это значительно усложняет логистику врага.

"Надеемся на сюрприз рашистам от движения сопротивления и ждем подтверждения информации", - отметил Федоров.

Читайте также: Гауляйтеры издали приказ о создании "избирательных комиссий" в оккупированном Мелитополе, - мэр Федоров

Очередная адская ночь для рашистов в Мелитополе. Повреждена железная дорога, по которой оккупанты перевозили технику и живую силу, - Федоров 01

Очередная адская ночь для рашистов в Мелитополе. Повреждена железная дорога, по которой оккупанты перевозили технику и живую силу, - Федоров 02
Очередная адская ночь для рашистов в Мелитополе. Повреждена железная дорога, по которой оккупанты перевозили технику и живую силу, - Федоров 03

Автор: 

армия РФ (19365) взрыв (6771) железная дорога (1412) Мелитополь (614) Федоров Иван (468)


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Топ комментарии
+32
Красівоє! Хаймарсам респектіще
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24.07.2022 08:59
+28
А де їх бронєгроб рельсовий?
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24.07.2022 09:00
+27
ЗСУ - респект!
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24.07.2022 09:02
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Правила форума Совет форумчан
Красівоє! Хаймарсам респектіще
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24.07.2022 08:59 Ответить
Слава ЗСУ ❤️💙💛👍👍👍👍‼️Слава партизанам ❤️💙💛‼️🔥💥🔥💯🇷🇺💩Горить у пекли рашистюги‼️
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24.07.2022 10:36 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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24.07.2022 09:00 Ответить
А де їх бронєгроб рельсовий?
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24.07.2022 09:00 Ответить
он только для киносъемок парашным ТВ
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24.07.2022 09:40 Ответить
Атправілся на машинє врємєні в 1914, к сваїм сабратіям в Австро-Угорщині і Німецькій імперії
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24.07.2022 13:10 Ответить
Щось прилетіло.
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24.07.2022 09:01 Ответить
НЛО
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25.07.2022 08:55 Ответить
ЗСУ - респект!
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24.07.2022 09:02 Ответить
Партизанам також і вони настоящі українці
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24.07.2022 09:24 Ответить
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24.07.2022 10:29 Ответить
ну так і должно бути -- бити і перевертати
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24.07.2022 09:03 Ответить
Відновлення займе не більше 2-х днів
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24.07.2022 09:03 Ответить
Які там "два дні"! Кілька годин! Приганяється ремонтний поїзд Краном знімаються ушкоджені "прольоти" Розрівнюється щебнева "подушка" Укладається новий прольот" З"єднується з основним полотном дороги Подушка утрамбовується ВСЕ! А будка і автомобільний під"їзд до залізничного переїзду на залізничний рух не впливає - їх можна відремонтувать і пізніше
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24.07.2022 09:13 Ответить
А яка у них кількість їх є? Може треба вдарити по ДЕПО де вони стоять...
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24.07.2022 09:18 Ответить
Это пристрелка на будующее,так,же как и по мосту в Херсоне.Могли бы сразу мост положить,а так пристреляно все,ждут нужного момента.
Пристрелянное очень сложно ремонтировать,да и желающих хер найдешь
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24.07.2022 09:57 Ответить
особливо тих, яким в будці сидіть
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24.07.2022 21:52 Ответить
Що це було?
Якесь НЛО? 😂
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24.07.2022 09:07 Ответить
Бодайби в наших хлопців (та дівчат) ручки не боліли!...)))
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24.07.2022 09:09 Ответить
орка туша ляже в грунт, допоможе ЗСУ!
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24.07.2022 09:13 Ответить
Орки тушками лежат
Все домой попасть хотят
Не получится и это
Колея разбита в хлам...
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24.07.2022 12:51 Ответить
Партизанен))??
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24.07.2022 09:41 Ответить
Я-я!!!
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24.07.2022 11:07 Ответить
По станциям нужно лупить, а не просто по рельсам.
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24.07.2022 09:48 Ответить
Треба знищувати, насамперед, мости та рейки. Ну, якщо вгатити та знищити приміщення станціі... Це ніяких логістичних труднощів оркам не додасть. Знищити електродроти та електропідстанції (вирубити струм)... Теж, не вихід. Електровози можна замінити тепловозами. Лишаються рейки та мости.
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24.07.2022 09:56 Ответить
Сподіваюсь, труни та місця на цвинтарях у оркостані орки собі вже замовили.
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24.07.2022 09:51 Ответить
Надіюсь що це не хаймарси,це було б дуже невдале застосування дорогих ракет, яких у нас недостатньо.
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24.07.2022 09:51 Ответить
Нет конечно,это 155мм снаряд.
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24.07.2022 09:54 Ответить
155 не достане,і їх ніхто не буде ставити на ноль.
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24.07.2022 12:13 Ответить
👍прст свято якесь )
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24.07.2022 10:08 Ответить
Це тимчасова ситуація. Полагодять за пару днів, ну хіба що цього часу буде достатньо щоб скористатися моментом.
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24.07.2022 10:14 Ответить
Ну так щоб з вагонами не можна ?
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24.07.2022 10:31 Ответить
Героям слава !!!
Бережи вас Господь
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24.07.2022 11:08 Ответить
це ж яка сила, що рейки як ножем відрізає?
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24.07.2022 11:24 Ответить
Один залп коштує 1 млн, ракети все ж не безкінечні, це не ті руйнування, які затримають орків.
Цим залпом можна було вдарити по будівлям військових адміністрацій на окупованих территоріх - ефект співплаці був би сильнішим. По колаборантам, типу усіляких поліціїв.
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24.07.2022 11:53 Ответить
дабл ваня, ти косиш під експердну Люсю?
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24.07.2022 13:47 Ответить
Слава нашим ССО!
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24.07.2022 14:09 Ответить
Нагадую ********** ... партизани окупованних запоріжської області й херсонщини згідно з положенням 1948 року Женевської конвенції (яку в реалі саме Совєти протягнули) є інтегральною часткою ЗСУ й розтріл або катування партизан рахується військовим злочином .
За тією ж конвенцією , навіть цівільні призначенці окупантів , тобто колаборціоністи є абсолютно лігітимною ціллю . В тому числі й для ліквідації . Єдиний виняток складають медичні працівники й представники незалежних й неурядових гуманітарних місій , які не визнаються за співпрацю з окупантами колаборціоністами чи окупантами . Вчителі - ні . Вчителів з країни окупанців вбивати можно . Як й пропогандистів . Журналісти захищенні Женевською конвенцією виключно якщо вони не співпрацюють з окупантами . Й артисти - теж є лігітимною ціллю , якщо незаконо через співпрацю з окупаційною владою потрапили на окуповані теріторії .
Хоча це потребує перевірки (вишеозначенне - там я впевнений) , але здається , що за тією ж Женевською конвенцією активна колаборація з окупантами теж має певний кримінальну дефініцію . Наприклад , ту же Полонську , яка перебуваючи в українському грамодянстві погодилась на "призначення посаду" окупаційного прокурора , досі верогідно , що можут арештувати десь іноземному аеропорті . Навіть якщо її б ***** призначив би послом кудись . Бо дипломатичний імунітет поширується виключно на період перебування в цьому статусі . Але не захищає від злочинів , зкоєні ранійше й розумово - пізнійше . Тому хоч й депутат , але вбивця Літвіненко , як тільки він потрапить в цівілізованну країну миттєво буде заарештований й засудженний .
А ось Жиріновський колесив по світу й екстрадицію могли зробити , а арештувати ні .
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24.07.2022 14:44 Ответить
можна було поправити вверху конструкцію ,де дроти чіпляють.
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24.07.2022 21:29 Ответить
Молодці земляки! Гарно гробанули
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27.07.2022 05:55 Ответить
 
 