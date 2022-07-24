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Последствия обстрела Донетчины: войска РФ ударили по детсаду, разрушены частные дома. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска продолжают уничтожать инфраструктуру Донетчины.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"Еще две школы разрушили российские оккупанты в Донецкой области сегодня утром - в Константиновке и Бахмуте. Кроме того, в Новодмитровке от рашистского огня пострадал детский сад", - отметил он.

Также около 5 утра российская ракета ударила по окрестностям Кураховской громады – разрушила частный дом.

"Не прекращаются обстрелы Северска, Марьинки и Красногоровки - повреждены частные дома и хозяйственные объекты. О пострадавших в настоящее время информация не поступала", - добавил Кириленко.

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Последствия обстрела Донетчины: войска РФ ударили по детсаду, разрушены частные дома 01
Последствия обстрела Донетчины: войска РФ ударили по детсаду, разрушены частные дома 02
Последствия обстрела Донетчины: войска РФ ударили по детсаду, разрушены частные дома 03
Последствия обстрела Донетчины: войска РФ ударили по детсаду, разрушены частные дома 04
Последствия обстрела Донетчины: войска РФ ударили по детсаду, разрушены частные дома 05
Последствия обстрела Донетчины: войска РФ ударили по детсаду, разрушены частные дома 06
Последствия обстрела Донетчины: войска РФ ударили по детсаду, разрушены частные дома 07

Автор: 

обстрел (27366) Донецкая область (9767) Кириленко Павел (638)


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