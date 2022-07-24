Оккупанты обстреляли 9 населенных пунктов Донетчины. Есть убитые. Среди раненых – ребенок. ФОТО

Российские войска за сутки нанесли по Донетчине 15 ударов. Враг направил огонь на жилые дома. Есть убитые и раненые.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

"Под ударами находились города Авдеевка, Бахмут, Торецк, Константиновка, Курахово, пгт Острое и Курдюмовка, села Веселое и Каменка. Россияне били из авиации, артиллерии, ракетных установок, РСЗО "Ураган" и "Град", - говорится в сообщении.

Разрушены и повреждены 23 гражданских объекта: 18 жилых домов, две школы, гаражи, хозяйственные сооружения. Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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