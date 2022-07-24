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Оккупанты обстреляли 9 населенных пунктов Донетчины. Есть убитые. Среди раненых – ребенок. ФОТО

Российские войска за сутки нанесли по Донетчине 15 ударов. Враг направил огонь на жилые дома. Есть убитые и раненые.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

"Под ударами находились города Авдеевка, Бахмут, Торецк, Константиновка, Курахово, пгт Острое и Курдюмовка, села Веселое и Каменка. Россияне били из авиации, артиллерии, ракетных установок, РСЗО "Ураган" и "Град", - говорится в сообщении.

Разрушены и повреждены 23 гражданских объекта: 18 жилых домов, две школы, гаражи, хозяйственные сооружения. Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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Оккупанты обстреляли 9 населенных пунктов Донетчины. Есть убитые. Среди раненых – ребенок 01
Оккупанты обстреляли 9 населенных пунктов Донетчины. Есть убитые. Среди раненых – ребенок 02
Оккупанты обстреляли 9 населенных пунктов Донетчины. Есть убитые. Среди раненых – ребенок 03

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Оккупанты обстреляли 9 населенных пунктов Донетчины. Есть убитые. Среди раненых – ребенок 04
Оккупанты обстреляли 9 населенных пунктов Донетчины. Есть убитые. Среди раненых – ребенок 05
Оккупанты обстреляли 9 населенных пунктов Донетчины. Есть убитые. Среди раненых – ребенок 06
Оккупанты обстреляли 9 населенных пунктов Донетчины. Есть убитые. Среди раненых – ребенок 07
Оккупанты обстреляли 9 населенных пунктов Донетчины. Есть убитые. Среди раненых – ребенок 08

Автор: 

обстрел (27366) Нацполиция (16498) Донецкая область (9767)


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Для чого фотографувати хату два рази з одного ракурсу?
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24.07.2022 10:51 Ответить
Ось він "русский мир" будьте прокляті кацапи і варварська терористична недодержава.
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24.07.2022 11:35 Ответить
 
 