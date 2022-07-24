Вчерашний удар по Кировоградщине: от ударной волны пострадали даже дома в Кропивницком. ФОТО

Вчерашние ракетные обстрелы Кировоградщины были настолько мощными и варварскими, что от ударной волны пострадали даже дома в Кропивницком.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще вчера дал задачу их обследовать. Сделать четкий реестр того, что разрушено или пострадало от ударной волны, профессионально установить размер нанесенного ущерба. Для компенсации есть соответствующий фонд. В домах, где вылетело стекло, сразу начались работы", - отметил он.

"Семью, дом которой пострадал больше всего, не оставим без помощи. Как вариант, в первом социальном общежитии есть резервные места. Городские власти и сегодня будут работать на этом объекте", - добавляет глава региона.

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