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Вчерашний удар по Кировоградщине: от ударной волны пострадали даже дома в Кропивницком. ФОТО

Вчерашние ракетные обстрелы Кировоградщины были настолько мощными и варварскими, что от ударной волны пострадали даже дома в Кропивницком.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще вчера дал задачу их обследовать. Сделать четкий реестр того, что разрушено или пострадало от ударной волны, профессионально установить размер нанесенного ущерба. Для компенсации есть соответствующий фонд. В домах, где вылетело стекло, сразу начались работы", - отметил он.

"Семью, дом которой пострадал больше всего, не оставим без помощи. Как вариант, в первом социальном общежитии есть резервные места. Городские власти и сегодня будут работать на этом объекте", - добавляет глава региона.

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Вчерашний удар по Кировоградщине: от ударной волны пострадали даже дома в Кропивницком 01

Автор: 

армия РФ (19375) Кропивницький (543) дома (288) Кировоградская область (633)


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Так Кропивницький обласний центр Кіровоградщини ,Карле
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24.07.2022 10:52 Ответить
кировохуядщина !сколько эта комуно-мерзость будет в Украине существовать? чи не на часi?
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24.07.2022 11:29 Ответить
Поки не внесуть зміни до КУ
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24.07.2022 11:51 Ответить
Щоб змінити назву області, треба внести зміни в основний закон України - конституцію. А будь-які зміни до конституції, то великий "гемор". Процедура дуже довга. Мабуть й ніхто не хоче працювати в тому напрямку (це до повномасштабного вторгнення рашистів). А зараз це дійсно не на часі.
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24.07.2022 12:00 Ответить
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24.07.2022 12:10 Ответить
 
 