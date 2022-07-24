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"Деньги пропил за две недели, его детей воспитываю я", - мать воевавшего против Украины российского оккупанта жалуется на сына. ФОТО

41-летний Фанис Зарифуллин из-за проблем с алкоголем потерял работу и именно поэтому пошел добровольцем воевать против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Idel.Реалии".

По словам его матери Фариды, сын два месяца участвовал в боях против Украины. Семья проживает в Агрыжском районе Татарстана.

Женщина рассказала, что после возвращения из Украины Фанис увиделся с родителями только один раз: он непрестанно пьет.

Деньги пропил за две недели, его детей воспитываю я, - мать воевавшего против Украины российского оккупанта жалуется на сына 01

Фанис Зарифуллин (слева).

"Сын женат уже второй раз. Первая жена, как он сам, сильно выпивала. 14-летнего сына и 15-летнюю дочь больше я воспитываю - особенно когда родители нетрезвы. Органы опеки даже угрожали лишением родительских прав, лучше уж пусть они со мной будут" , – отметила 64-летняя женщина.

Деньги пропил за две недели, его детей воспитываю я, - мать воевавшего против Украины российского оккупанта жалуется на сына 02

Фарида Зарифуллина

По словам Фариды, ей пришлось помочь сыну с деньгами, чтобы тот смог пойти добровольцем воевать против Украины.

"Денег у него тогда вообще не было, вот и вспомнил о матери. Когда он впервые шел добровольцем, всю одежду, всю еду купили мы сами. Наша с мужем вся пенсия пошла на эти расходы. Пришлось купить вплоть до сменной одежды, мыла, принадлежностей для бритья, консервов... Обещал, что расплатится с нами по возвращении - но где там, ни копейки не вернул", - продолжила она.

Женщина рассказывает, что ее сын был на войне два месяца: ушел 22 апреля, а вернулся в конце июня.

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"За это время он получил 227 тысяч рублей. Сын пропил и растратил эти деньги за две недели. Сейчас у него на счету осталось чуть больше 700 рублей. Детям дал, может, тысяч десять", - говорит Фарида.

Она вспоминает, что раньше сын вообще не пил, а "за спиртное взялся после того, как отслужил в Чечне".

Автор: 

армия РФ (19375) россия (95683)


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Топ комментарии
+61
краще би здох, подумала мамаша... авто купили би
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24.07.2022 10:59
+51
Кацап звичайний.
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24.07.2022 10:55
+37
Мамаша теж бабла не пожаліла синочку- алкашу на війну з Украіною !

Щоб ви всі там подохли , тварюки недорозвинені 😠
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24.07.2022 11:08
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Кацап звичайний.
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24.07.2022 10:55 Ответить
краще би здох, подумала мамаша... авто купили би
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24.07.2022 10:59 Ответить
плевать !!!
мы шо должны абрыдаться????
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24.07.2022 11:01 Ответить
Вообще не понятно о чем новость,там поголовно такие ******,так что за каждого рассказывать эти душещипательные истории?
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24.07.2022 12:05 Ответить
Хотела наклейку "Спасибо сыну за машину". Не срослось.
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25.07.2022 21:42 Ответить
А навіщо нам ця слезлива історія та хай с дохнуть скоріш усім виводко
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24.07.2022 11:01 Ответить
Якщо згадати перебудовно-постперебудовний час, то ветерани афганської війни склали кістяк організованої злочинності СРСР-Росії. І називали їх, до речі, "афганці".
А цих, "ветеранів", які за кілька років знову поставлять Росію раком, як називатимуть - "українці" напевно?
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24.07.2022 11:01 Ответить
Скоріше - "хахли"
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24.07.2022 11:07 Ответить
якщо хтось з них виживе - дізнаємось
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24.07.2022 11:08 Ответить
"Дабравольци"
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24.07.2022 11:24 Ответить
Спецоператори
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24.07.2022 12:17 Ответить
Хроники кацапских дегенератов.
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24.07.2022 11:04 Ответить
"Родина мешкає у Агризькому району Татарстану." (с) - огризок людини. За два місяці нехіло заробив. Цікаво, як довго центробанк курс пристойний малювати зможе
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24.07.2022 11:06 Ответить
Долго , поехали в продажу удобрения и зерно.
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24.07.2022 11:31 Ответить
"Харошего" сина виховала.
Тепер і онуків "хароших" виховує!
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24.07.2022 11:06 Ответить
Скоро вернется ваш сынуля. Будете ему еще стакан держать и жопу вытирать https://t.me/torreddo/898
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24.07.2022 11:08 Ответить
Ага, вернется. Белой "Ладой". Или извещением, что "Ваш сын исчез из расположения части, возможно дезертирство. Объявлен розыск (сынок таки да "исчез" - через трубу походного крематория).
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24.07.2022 11:27 Ответить
Мамаша теж бабла не пожаліла синочку- алкашу на війну з Украіною !

Щоб ви всі там подохли , тварюки недорозвинені 😠
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24.07.2022 11:08 Ответить
Всі згодні, навіть власна свиноматка, що краще би здох.
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24.07.2022 11:10 Ответить
"14-річного сина та 15-річну дочку більше я виховую - особливо коли батьки нетверезі"

"За словами Фаріди, їй довелося допомогти синові з грошима, щоб той зміг таки піти добровольцем воювати проти України."

Тварюка виховала одну тварюку, тепер виховує ще двох ********* тієї тварюки. "Святая женщіна"...Боже, яка сумна історія, зараз розридаюся та може грошей їм вишлю.
Нічого, те 14-річне вже через пару років піде воювати десь за раіссю і може бабусі віддячить якщо не згниє десь за тисячі кілометрів від дому.
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24.07.2022 11:12 Ответить
Слёзы мешают мне говорить .
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24.07.2022 11:16 Ответить
это лучший комментарий!
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25.07.2022 09:57 Ответить
русские ватные тролли очень любят вспоминать одеяла с оспой, как пример коварства англосаксов. При этом совершенно не замечая колоды в собственном глазу, - спаивание всех нерусских народов, по сути превращая их в русских доводя водкой до скотского состояния.
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24.07.2022 11:17 Ответить
Ещё нарожай...
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24.07.2022 11:21 Ответить
Ха..Вы гляньте на **** этой старой татарской твари.Там уже и дырка заросла.
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24.07.2022 11:35 Ответить
"Коли він уперше йшов добровольцем, весь одяг, всю їжу купили ми самі. Наша з чоловіком вся пенсія пішла на ці витрати."

А що, на війні держава своїх бійців не забезпечує одягом і їжею? Дикунство, навіть для орків.
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24.07.2022 11:23 Ответить
Жигу пропив...
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24.07.2022 11:30 Ответить
А міг би здохнуть - подарувать батькам ладу!
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24.07.2022 11:31 Ответить
..а хіба мусульмани п"ють?..
чи то, типу татарське, чЬудо - чорті шо, а не Мусульманин?
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24.07.2022 11:33 Ответить
В татарстані іслам марксистсько-ленінський
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24.07.2022 12:10 Ответить
Марксісько-лєніньсько-сталінскій.
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24.07.2022 12:19 Ответить
Так, "рускій татарін" - це чудо. Таке ж саме, як "рускій бурят", "рускій калмик"... Втім, як і "рускій єврєй".
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24.07.2022 12:16 Ответить
коран запрещает пить вино.
водку можно
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25.07.2022 09:59 Ответить
Надо организовать неограниченные поставки в рашку денатурата. Будет лучше биологического оружия, про которое столько кричали россияне.
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24.07.2022 11:44 Ответить
бесполезно.
ни жидкости для разжигания примусов и мытья стёкол, ни клей БФ, ласково называемый этим народом "Борисом Фёдоровичем", ни сапожная вакса, ни антифриз не причиняют этим подобиям людей ни малейшего вреда, а лишь только укрепляют на генном уровне их иммунитет ко всему, что нормального человека убило бы на месте.
кстати, именно татары говорят: "нам, татарам, всё равно, что пулемёт, что водка - лишь бы с ног валило"
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25.07.2022 10:07 Ответить
Нє павізло мамаше... А могла би і на Ладі-Калині білій їздити вже!
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24.07.2022 11:46 Ответить
Та пусть он лучше пьёт… украинцам только легче будет если вся рашистские алкашня повыздыхает…. Вот вам культурная рашка, родина Толстого Достоевского и Тургенева, и там таких лаптеногие дебило до 70%. Вы ещё хотите в рузький мир?
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24.07.2022 11:55 Ответить
ну, його ім'я все говорить про нього пЄніс
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24.07.2022 11:58 Ответить
Мамаша, не пожалейте денег, соберите ему ещё и пусть побольше пьет! Такое дерьмо не должно ходить по земле, ЗСУ немного не доработали с ним, думаю бог все исправит!
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24.07.2022 11:58 Ответить
Стьопа, у побажаннях ти правий. Лише в одному ти помиляешся: продовжуеш вживати мову ворога, що мацковит1в дуже вт1шае
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26.07.2022 01:12 Ответить
Цей поц був Фаніс Заріфуллін. а став Фаніс Заріфуллінов
Звичайне кацапська бидло без знання татарської мови
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24.07.2022 12:20 Ответить
смысл в том, что идут воевать отстои общества, остальные пока косят.
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24.07.2022 12:29 Ответить
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24.07.2022 13:16 Ответить
Есть пороки, связанные со знанием, с усердием, с храбростью, с проницательностью, с ловкостью и хитростью; но что касается пьянства, то это порок насквозь телесный и материальный. Поэтому самый грубый из всех ныне существующих народов - тот, у которого особенно распространен этот порок. Мишель Монтень
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24.07.2022 13:48 Ответить
Читаешь эти выдержки из жизни животных, уже даже не злит и не веселит такая инфа, рвотные позывы разве что иногда...... В сотый раз хочется заорать "Дякую тобі Боже, що я не москаль!!!"
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25.07.2022 18:21 Ответить
Нажаль, ти ще трохи москаль, бо ще вживаеш мову москал1в без потреби.
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26.07.2022 01:17 Ответить
 
 