"Деньги пропил за две недели, его детей воспитываю я", - мать воевавшего против Украины российского оккупанта жалуется на сына. ФОТО
41-летний Фанис Зарифуллин из-за проблем с алкоголем потерял работу и именно поэтому пошел добровольцем воевать против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Idel.Реалии".
По словам его матери Фариды, сын два месяца участвовал в боях против Украины. Семья проживает в Агрыжском районе Татарстана.
Женщина рассказала, что после возвращения из Украины Фанис увиделся с родителями только один раз: он непрестанно пьет.
"Сын женат уже второй раз. Первая жена, как он сам, сильно выпивала. 14-летнего сына и 15-летнюю дочь больше я воспитываю - особенно когда родители нетрезвы. Органы опеки даже угрожали лишением родительских прав, лучше уж пусть они со мной будут" , – отметила 64-летняя женщина.
По словам Фариды, ей пришлось помочь сыну с деньгами, чтобы тот смог пойти добровольцем воевать против Украины.
"Денег у него тогда вообще не было, вот и вспомнил о матери. Когда он впервые шел добровольцем, всю одежду, всю еду купили мы сами. Наша с мужем вся пенсия пошла на эти расходы. Пришлось купить вплоть до сменной одежды, мыла, принадлежностей для бритья, консервов... Обещал, что расплатится с нами по возвращении - но где там, ни копейки не вернул", - продолжила она.
Женщина рассказывает, что ее сын был на войне два месяца: ушел 22 апреля, а вернулся в конце июня.
"За это время он получил 227 тысяч рублей. Сын пропил и растратил эти деньги за две недели. Сейчас у него на счету осталось чуть больше 700 рублей. Детям дал, может, тысяч десять", - говорит Фарида.
Она вспоминает, что раньше сын вообще не пил, а "за спиртное взялся после того, как отслужил в Чечне".
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мы шо должны абрыдаться????
А цих, "ветеранів", які за кілька років знову поставлять Росію раком, як називатимуть - "українці" напевно?
Тепер і онуків "хароших" виховує!
Щоб ви всі там подохли , тварюки недорозвинені 😠
"За словами Фаріди, їй довелося допомогти синові з грошима, щоб той зміг таки піти добровольцем воювати проти України."
Тварюка виховала одну тварюку, тепер виховує ще двох ********* тієї тварюки. "Святая женщіна"...Боже, яка сумна історія, зараз розридаюся та може грошей їм вишлю.
Нічого, те 14-річне вже через пару років піде воювати десь за раіссю і може бабусі віддячить якщо не згниє десь за тисячі кілометрів від дому.
А що, на війні держава своїх бійців не забезпечує одягом і їжею? Дикунство, навіть для орків.
чи то, типу татарське, чЬудо - чорті шо, а не Мусульманин?
водку можно
ни жидкости для разжигания примусов и мытья стёкол, ни клей БФ, ласково называемый этим народом "Борисом Фёдоровичем", ни сапожная вакса, ни антифриз не причиняют этим подобиям людей ни малейшего вреда, а лишь только укрепляют на генном уровне их иммунитет ко всему, что нормального человека убило бы на месте.
кстати, именно татары говорят: "нам, татарам, всё равно, что пулемёт, что водка - лишь бы с ног валило"
Звичайне кацапська бидло без знання татарської мови