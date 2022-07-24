"Деньги пропил за две недели, его детей воспитываю я", - мать воевавшего против Украины российского оккупанта жалуется на сына. ФОТО

41-летний Фанис Зарифуллин из-за проблем с алкоголем потерял работу и именно поэтому пошел добровольцем воевать против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Idel.Реалии".

По словам его матери Фариды, сын два месяца участвовал в боях против Украины. Семья проживает в Агрыжском районе Татарстана.

Женщина рассказала, что после возвращения из Украины Фанис увиделся с родителями только один раз: он непрестанно пьет.





Фанис Зарифуллин (слева).

"Сын женат уже второй раз. Первая жена, как он сам, сильно выпивала. 14-летнего сына и 15-летнюю дочь больше я воспитываю - особенно когда родители нетрезвы. Органы опеки даже угрожали лишением родительских прав, лучше уж пусть они со мной будут" , – отметила 64-летняя женщина.





Фарида Зарифуллина

По словам Фариды, ей пришлось помочь сыну с деньгами, чтобы тот смог пойти добровольцем воевать против Украины.

"Денег у него тогда вообще не было, вот и вспомнил о матери. Когда он впервые шел добровольцем, всю одежду, всю еду купили мы сами. Наша с мужем вся пенсия пошла на эти расходы. Пришлось купить вплоть до сменной одежды, мыла, принадлежностей для бритья, консервов... Обещал, что расплатится с нами по возвращении - но где там, ни копейки не вернул", - продолжила она.

Женщина рассказывает, что ее сын был на войне два месяца: ушел 22 апреля, а вернулся в конце июня.

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"За это время он получил 227 тысяч рублей. Сын пропил и растратил эти деньги за две недели. Сейчас у него на счету осталось чуть больше 700 рублей. Детям дал, может, тысяч десять", - говорит Фарида.

Она вспоминает, что раньше сын вообще не пил, а "за спиртное взялся после того, как отслужил в Чечне".