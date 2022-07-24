Во время сельхозработ на окраине Харькова подорвался трактор, погиб мужчина, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
В результате взрыва погиб тракторист. Транспортное средство загорелось и возник пожар.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"В поле, в окрестностях Харькова, во время проведения сельскохозяйственных работ на неизвестном взрывоопасном предмете подорвался трактор. В результате взрыва тракторист, мужчина 1982 г.р. погиб на месте, а транспортное средство загорелось", - говорится в сообщении.
Работники ГСЧС прибыли на место и потушили пожар.
Спасатели просят аграриев быть внимательными и помнить об опасности, поскольку часть полей, лесных массивов и других земельных участков из-за активных боевых действий остается не обследованными.
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Вот и кому там взбрело в голову сельхозработы проводить?
Ковыряться в полях сейчас можно разве что в южном полукруге от города, где-то от Рогани и до Солоницевки, имхо, и то очень осторожно.