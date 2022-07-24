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Новости Фото Война
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Во время сельхозработ на окраине Харькова подорвался трактор, погиб мужчина, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В результате взрыва погиб тракторист. Транспортное средство загорелось и возник пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"В поле, в окрестностях Харькова, во время проведения сельскохозяйственных работ на неизвестном взрывоопасном предмете подорвался трактор. В результате взрыва тракторист, мужчина 1982 г.р. погиб на месте, а транспортное средство загорелось", - говорится в сообщении.

Работники ГСЧС прибыли на место и потушили пожар.

Спасатели просят аграриев быть внимательными и помнить об опасности, поскольку часть полей, лесных массивов и других земельных участков из-за активных боевых действий остается не обследованными.

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Во время сельхозработ на окраине Харькова подорвался трактор, погиб мужчина, - ГСЧС 01

Во время сельхозработ на окраине Харькова подорвался трактор, погиб мужчина, - ГСЧС 02
Во время сельхозработ на окраине Харькова подорвался трактор, погиб мужчина, - ГСЧС 03

Автор: 

Харьков (7520) ГСЧС (4985)


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Топ комментарии
+22
Кровавый хлеб у нас добывают. Чтобы накормить голодающих чирийских и иранских мальчиков в трусиках, родители которых настолько заняты войной против Украины что самим некогда сеять хлеб.
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24.07.2022 14:57
+5
Вот эта мразь на фото реально ограбила вас наполовину,при этом поет про какие то полипшення ситуации,не моргнув даже глазом ,одним словом-зеленая падаль!
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24.07.2022 15:09
+3
саджайте вже тих бурятів на трактори
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24.07.2022 15:00
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Кровавый хлеб у нас добывают. Чтобы накормить голодающих чирийских и иранских мальчиков в трусиках, родители которых настолько заняты войной против Украины что самим некогда сеять хлеб.
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24.07.2022 14:57 Ответить
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24.07.2022 14:58 Ответить
Вот эта мразь на фото реально ограбила вас наполовину,при этом поет про какие то полипшення ситуации,не моргнув даже глазом ,одним словом-зеленая падаль!
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24.07.2022 15:09 Ответить
саджайте вже тих бурятів на трактори
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24.07.2022 15:00 Ответить
Гарна ідея. Хочеш амністію? Сідай на трактор та працюй. Спробуєш втекти - пристрелять
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24.07.2022 20:17 Ответить
с.ки, здохніть усі кацапи, паразити Світу
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24.07.2022 15:34 Ответить
добре рвонуло, трактор на 4 метри відкинуло вправо, праву полуось відірвало повністю. Порвало бак і трактор загорівся. Скоріше всього тракторист загинув моментально ( я надіюсь). Бо якщо зламав шийні хребці то втратив можливість рухатися і горів заживо.
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24.07.2022 16:08 Ответить
__то чого плэнные сапери,та танкисты рф пакети збирають в пунктах врэменного видпочинку .(?!) Пiтанiе та хлiб украiнське iдять.__
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24.07.2022 16:12 Ответить
Ех, відпочив би в неділлю, може б наступного дня мимо міни проїхав. Але все одно б не він, так хтось інший. Якщо це москальська закладка. Бо там кошено. І хто косив, не наїхав чомусь.
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24.07.2022 16:14 Ответить
Поля между Жуками и Б.Даниловкой. Бои там были ********** и прилеты до сих пор регулярные.
Вот и кому там взбрело в голову сельхозработы проводить?
Ковыряться в полях сейчас можно разве что в южном полукруге от города, где-то от Рогани и до Солоницевки, имхо, и то очень осторожно.
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24.07.2022 17:09 Ответить
Мабуть снаряд не розірваний, скоріш за все район аеропорта Харкова.
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26.07.2022 02:34 Ответить
 
 