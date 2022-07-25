26 коллаборантам, согласившимся работать в так называемом "ГУ МВД Херсонской области", сообщено о подозрении. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Коллаборанты создали с оккупантами незаконный правоохранительный орган – так называемый "ГУ МВД Херсонской области" для того, чтобы проводить репрессии гражданских.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что среди 26 подозреваемых в коллаборационной деятельности (часть 7 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины) 14 человек – бывшие сотрудники органов МВД. Сотрудники СБУ идентифицировали всех коллаборантов и предателей, вступивших в оккупационный "ГУ МВД Херсонской области" в Херсонской области.

Этот незаконно созданный орган призван подавлять сопротивление и запугивать жителей временно оккупированных районов. Работники псевдоправоохранительного органа оккупационных властей оказывают психологическое давление, насилие и угрожают убийством незаконно задержанным. Зафиксированы факты похищения и пыток людей.

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Оккупанты возобновили деятельность регионального подразделения милиции "Беркут". Коллаборанты под руководством спецслужб России осуществляют вербовку "единомышленников".

В ходе оперативных действий сотрудники СБУ собрали все учредительные данные на каждого изменника, задокументировали преступную деятельность и установили места их пребывания и маршруты перемещения. По материалам СБУ, Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении 26 коллаборантам.

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