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26 коллаборантам, согласившимся работать в так называемом "ГУ МВД Херсонской области", сообщено о подозрении. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

сбу

Коллаборанты создали с оккупантами незаконный правоохранительный орган – так называемый "ГУ МВД Херсонской области" для того, чтобы проводить репрессии гражданских.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что среди 26 подозреваемых в коллаборационной деятельности (часть 7 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины) 14 человек – бывшие сотрудники органов МВД. Сотрудники СБУ идентифицировали всех коллаборантов и предателей, вступивших в оккупационный "ГУ МВД Херсонской области" в Херсонской области.

Этот незаконно созданный орган призван подавлять сопротивление и запугивать жителей временно оккупированных районов. Работники псевдоправоохранительного органа оккупационных властей оказывают психологическое давление, насилие и угрожают убийством незаконно задержанным. Зафиксированы факты похищения и пыток людей.

Смотрите: Украинские Хаймарсы уничтожили российский ЗРК С-300 под Херсоном. ВИДЕО

Оккупанты возобновили деятельность регионального подразделения милиции "Беркут". Коллаборанты под руководством спецслужб России осуществляют вербовку "единомышленников".

В ходе оперативных действий сотрудники СБУ собрали все учредительные данные на каждого изменника, задокументировали преступную деятельность и установили места их пребывания и маршруты перемещения. По материалам СБУ, Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении 26 коллаборантам.

Читайте: С начала российского вторжения открыто более тысячи дел за коллаборационизм, - Клименко

26 коллаборантам, согласившимся работать в так называемом ГУ МВД Херсонской области, сообщено о подозрении 01
26 коллаборантам, согласившимся работать в так называемом ГУ МВД Херсонской области, сообщено о подозрении 02
26 коллаборантам, согласившимся работать в так называемом ГУ МВД Херсонской области, сообщено о подозрении 03
26 коллаборантам, согласившимся работать в так называемом ГУ МВД Херсонской области, сообщено о подозрении 04
26 коллаборантам, согласившимся работать в так называемом ГУ МВД Херсонской области, сообщено о подозрении 05
26 коллаборантам, согласившимся работать в так называемом ГУ МВД Херсонской области, сообщено о подозрении 06
26 коллаборантам, согласившимся работать в так называемом ГУ МВД Херсонской области, сообщено о подозрении 07

оккупация (10146) СБУ (19905) коллаборационизм (870) Херсонская область (4775)


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Топ комментарии
+19
Нет.Это не больные люди-это мрази.Больных можно вылечить,а этих только пристрелить.
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25.07.2022 09:57
+16
Скоро всі висітимуть на деревах і стовпах , так як зрадникам прощення
не буде 😠
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25.07.2022 09:53
+10
розіслати всім цим упирям СМС "Дякую за координати антонівського мосту" і орки самі з ними розберуться
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25.07.2022 10:05
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хворі люди
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25.07.2022 09:52 Ответить
Нет.Это не больные люди-это мрази.Больных можно вылечить,а этих только пристрелить.
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25.07.2022 09:57 Ответить
По лицам видно
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25.07.2022 10:03 Ответить
Скоро всі висітимуть на деревах і стовпах , так як зрадникам прощення
не буде 😠
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25.07.2022 09:53 Ответить
А тим часом керівництво МВС дозволяє коментувати дії ЗСУ щодо наступу і все таке..Клименко з нафталіновим є@алом продовжує звітувати про успіхі поліції, а тим часом патрульна поліція на чолі з хамом і дегенератом "Жуковим-шокером" продовжує зухвало поводити себе до громадян України, займається здирництвом на дорогах. Керівництво покриває злочини і правопорушення підлеглих. Вся ця установа прогнивша і корумпована. Аваком почав, Монастирський продовжує...
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25.07.2022 10:02 Ответить
Свято место для полиционэров пусто не бывает.
Есть даже загадка на эту тему : какая скотина кормится на асфальте?
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25.07.2022 10:21 Ответить
Ні цим керував **** потім за дорученням коломойског(зеленського) развалив укроборонпром зараз міністр інфраструктури чим займается невідомо чи щось таке яке теж развале а заголом паскудник заробляе гроші на брехні готов служить і діяволу аби гроші а в загалі як і серун лещенко разом починали людина коломойского
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25.07.2022 12:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=AEEnEyMSKQo&ab_channel=LEXA%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%92%D0%91%D0%90%D0%A1%D0%A1 https://www.youtube.com/watch?v=AEEnEyMSKQo&ab_channel=LEXA%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%92%D0%91%D0%90%D0%A1%D0%A1

Поліція України -правда
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25.07.2022 10:03 Ответить
розіслати всім цим упирям СМС "Дякую за координати антонівського мосту" і орки самі з ними розберуться
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25.07.2022 10:05 Ответить
Тані , щось хитріше треба, координати і так відомі, краще щось типу грамоту від ВСУ за співпрацю, або повідомлення про запис подяки в облікову карту, або про присвоєння позачергово звання і прохання негайно видалите це СМС, або слідуюче завдання, або присвоєння оперативного псевдоніма, або код-пароль на розшифровку радіограми
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25.07.2022 11:42 Ответить
Мєнтам, таксістам та простітуткам поняття "Батьківщина, Честь, Совість" не знайоме.
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25.07.2022 10:09 Ответить
мусора э мусора....
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25.07.2022 10:10 Ответить
Да ты что? А СБУшники на строну врага не переходили, а депутаты разных уровней, а деятели гос. администраций? Только менты, да? А с другой стороны, в Мариуполе мужчины из НПУ вместе с ВСУ и НГУ не воевали?
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25.07.2022 12:41 Ответить
Всё это так и честь им и хвала но среди мусоров самый большой процент коллаборантов ,перешедших в услужение к врагу и это факт .Недавно здесь же на цензоре писали ,что в том же Мариуполе 90 сотрудников правоохранительных органов переметнулись на службу к оккупантам .Полицаи они и есть полицаи и им похер кому служить лишь бы зарплату исправно платили
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25.07.2022 13:50 Ответить
Этим прикацапленным шакалам не пидозру надо объявлять, а стрелять без суда и следствия. Только так надо поступать с предателями.
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25.07.2022 10:13 Ответить
Только отстрел подобных тварей.
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25.07.2022 10:13 Ответить
Кто бы сомневался ,что среди ментов самый большой процент предателей будет .Эти упыри будут служить любому режиму лишь бы хорошо платили
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25.07.2022 10:14 Ответить
Скільж гнид сиділо в МВС. І досі сидить і з задоволенням зрадить.
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25.07.2022 10:18 Ответить
Дуже красномовна кадрова політика реформованого МВС всі начальники та кадровики
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25.07.2022 10:28 Ответить
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25.07.2022 11:24 Ответить
А що, Монастирській чимось принципово відрізняється від Баканова і Венедиктової? Мабуть тим. що не загрожує Єрмаку і Татарову?
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25.07.2022 11:30 Ответить
А чого так мало? На Донеччині цілими райвідділками попереходили у "народную міліцію". Навіть, рекламні ролики знімають.
На звільнені Сумщині взагалі продовжують працювати. І шо? Нічого.
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25.07.2022 12:48 Ответить
В Луганской обл. около 200 чел. перешло на сторону русни.
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25.07.2022 13:05 Ответить
Мразота! Зневагу, безчестя та покарання -ось що заслуговують зрадники своєї Батьківщини. Немає їм прощення!
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25.07.2022 22:43 Ответить
 
 