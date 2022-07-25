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В результате ночных обстрелов Никопольского района Днепропетровщины повреждены 14 частных домов и газопровод, - Нацполиция. ФОТО

Полиция Днепропетровской области фиксирует очередные преступления войск РФ против мирного населения в Никопольском районе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Национальной полиции Украины.

"Сегодня ночью российские войска несколько раз накрыли огнем из РСЗО две громады Никопольского района - Мировскую и Марганецкую. В настоящее время известно о повреждении 14 частных домов и газопровода. Окончательная информация по разрушениям, повреждениям и пострадавшим уточняется", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на местах происшествия работают правоохранители, документирующие последствия обстрелов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ ночью атаковали Никопольский, Днепровский и Криворожский районы Днепропетровщины, пострадала 10-летняя девочка, - Резниченко

В результате ночных обстрелов Никопольского района Днепропетровщины повреждены 14 частных домов и газопровод, - Нацполиция 01

В результате ночных обстрелов Никопольского района Днепропетровщины повреждены 14 частных домов и газопровод, - Нацполиция 02

В результате ночных обстрелов Никопольского района Днепропетровщины повреждены 14 частных домов и газопровод, - Нацполиция 03

обстрел (27202) Нацполиция (16471) Днепропетровская область (3956)


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Тільки психіснохворі нелюди таке витворяють з мирними людьми 😠
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25.07.2022 10:31 Ответить
нелюди.... рашисты прОклятые !
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25.07.2022 10:34 Ответить
Ми, Українці для рашо-фашистів не є мирні люди! Ми для них - Бандерівці!
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25.07.2022 10:43 Ответить
а ЗЕшобла тим часом воює з Корбаном (який є один з тих що зупинили орків за межами Дніпропетровьскої області)
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25.07.2022 11:16 Ответить
Не виправдовую зебілів, але орків зупинили за межами області ЗСУ, тероборона Чернігіва, Сум тощо.
Поїдьте хоча б на Краснопільський цвинтар і порахуйте тих хто зупинив орків далеко за межами області та подивіться в якому стані могили "тичасово невідомих" і вам одразу стане зрозумілим ставлення міської влади до полеглих воїнів.
А то у нас то блаЗень герой то філатов з корбаном.
А ця гризня класичний жабогадюкінг.
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25.07.2022 12:36 Ответить
Київ та Чернигів далеко на півночі
а Запоріжжя та Херсон - поруч на півдні
і саме південь ПРОСРАЛА ЗеШобла
Ось тут і побудували 4 пояси оборони
Дніпропетровської області
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25.07.2022 13:44 Ответить
 
 