В результате ночных обстрелов Никопольского района Днепропетровщины повреждены 14 частных домов и газопровод, - Нацполиция. ФОТО

Полиция Днепропетровской области фиксирует очередные преступления войск РФ против мирного населения в Никопольском районе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Национальной полиции Украины.

"Сегодня ночью российские войска несколько раз накрыли огнем из РСЗО две громады Никопольского района - Мировскую и Марганецкую. В настоящее время известно о повреждении 14 частных домов и газопровода. Окончательная информация по разрушениям, повреждениям и пострадавшим уточняется", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на местах происшествия работают правоохранители, документирующие последствия обстрелов.

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