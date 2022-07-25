В результате ночных обстрелов Никопольского района Днепропетровщины повреждены 14 частных домов и газопровод, - Нацполиция. ФОТО
Полиция Днепропетровской области фиксирует очередные преступления войск РФ против мирного населения в Никопольском районе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Национальной полиции Украины.
"Сегодня ночью российские войска несколько раз накрыли огнем из РСЗО две громады Никопольского района - Мировскую и Марганецкую. В настоящее время известно о повреждении 14 частных домов и газопровода. Окончательная информация по разрушениям, повреждениям и пострадавшим уточняется", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на местах происшествия работают правоохранители, документирующие последствия обстрелов.
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Поїдьте хоча б на Краснопільський цвинтар і порахуйте тих хто зупинив орків далеко за межами області та подивіться в якому стані могили "тичасово невідомих" і вам одразу стане зрозумілим ставлення міської влади до полеглих воїнів.
А то у нас то блаЗень герой то філатов з корбаном.
А ця гризня класичний жабогадюкінг.
а Запоріжжя та Херсон - поруч на півдні
і саме південь ПРОСРАЛА ЗеШобла
Ось тут і побудували 4 пояси оборони
Дніпропетровської області