Последствия ночных обстрелов Чугуева: оккупанты били из ЗРК С-300. ФОТОрепортаж
Прошлой ночью оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру города Чугуев на Харьковщине.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Дом культуры, где в подвале скрывались люди, фактически уничтожен оккупантами. Три человека спасатели уже освободили из-под завалов, но в подвале еще находились люди, все службы продолжают работать. Кроме того, поврежденные жилые дома, образовательное учреждение, попадание по открытым территориям",- говорится в сообщении.
По данным полиции, предварительно обстрел был произведен зенитно-ракетным комплексом С-300.
Часть из запущенного с территории России - сбили наши Вооруженные Силы Украины.
Топ комментарии
+7 Александр Иванов #442761
показать весь комментарий25.07.2022 10:31
+6 Лео Польд #390888
показать весь комментарий25.07.2022 10:39
+5 stanis nasvaiko
показать весь комментарий25.07.2022 10:44
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Александр Иванов #442761
показать весь комментарий25.07.2022 10:31 Ответить Мне нравится 7
Анатолий К #427424
показать весь комментарий25.07.2022 11:05 Ответить Мне нравится 4
Лео Польд #390888
показать весь комментарий25.07.2022 10:39 Ответить Мне нравится 6
Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий25.07.2022 10:41 Ответить Мне нравится 4
stanis nasvaiko
показать весь комментарий25.07.2022 10:44 Ответить Мне нравится 5
Igor Hvorost
показать весь комментарий25.07.2022 10:49 Ответить Мне нравится 0
Петро Якимчук #487385
показать весь комментарий25.07.2022 11:05 Ответить Мне нравится 1
Igor Hvorost
показать весь комментарий25.07.2022 10:51 Ответить Мне нравится 0
Андрей Савельев #527187
показать весь комментарий25.07.2022 11:07 Ответить Мне нравится 0
Pavlo Korotenko
показать весь комментарий25.07.2022 11:37 Ответить Мне нравится 1
ViktorXP
показать весь комментарий25.07.2022 12:23 Ответить Мне нравится 1
Недо Перепил
показать весь комментарий25.07.2022 14:53 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль