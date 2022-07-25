Последствия ночных обстрелов Чугуева: оккупанты били из ЗРК С-300. ФОТОрепортаж

Прошлой ночью оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру города Чугуев на Харьковщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Дом культуры, где в подвале скрывались люди, фактически уничтожен оккупантами. Три человека спасатели уже освободили из-под завалов, но в подвале еще находились люди, все службы продолжают работать. Кроме того, поврежденные жилые дома, образовательное учреждение, попадание по открытым территориям",- говорится в сообщении.

По данным полиции, предварительно обстрел был произведен зенитно-ракетным комплексом С-300.

Часть из запущенного с территории России - сбили наши Вооруженные Силы Украины.

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