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Последствия ночных обстрелов Чугуева: оккупанты били из ЗРК С-300. ФОТОрепортаж

Прошлой ночью оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру города Чугуев на Харьковщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Дом культуры, где в подвале скрывались люди, фактически уничтожен оккупантами. Три человека спасатели уже освободили из-под завалов, но в подвале еще находились люди, все службы продолжают работать. Кроме того, поврежденные жилые дома, образовательное учреждение, попадание по открытым территориям",- говорится в сообщении.

По данным полиции, предварительно обстрел был произведен зенитно-ракетным комплексом С-300.

Часть из запущенного с территории России - сбили наши Вооруженные Силы Украины.

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Последствия ночных обстрелов Чугуева: оккупанты били из ЗРК С-300 01
Последствия ночных обстрелов Чугуева: оккупанты били из ЗРК С-300 02
Последствия ночных обстрелов Чугуева: оккупанты били из ЗРК С-300 03
Последствия ночных обстрелов Чугуева: оккупанты били из ЗРК С-300 04
Последствия ночных обстрелов Чугуева: оккупанты били из ЗРК С-300 05
Последствия ночных обстрелов Чугуева: оккупанты били из ЗРК С-300 06
Последствия ночных обстрелов Чугуева: оккупанты били из ЗРК С-300 07

армия РФ (19249) обстрел (27202) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (560)


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Топ комментарии
+7
Твари, и те кто сдает расположение хуже тварей.
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25.07.2022 10:31
+6
Те кто сдает расположение 15 лет, пожизнено, или народный суд Линча на выбор
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25.07.2022 10:39
+5
Коли російське бидло викинуть з України, то обстрілювати Україну ракетами у бидла все одно буде можливість (а попереду опалювальний сезон!!). Тому видавити цих тварин мало! Потрібно отримати далекобійні ракети, щоб на будь-який обстріл завдавати ударів у відповідь по кацапстану.
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25.07.2022 10:44
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Твари, и те кто сдает расположение хуже тварей.
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25.07.2022 10:31 Ответить
це навіть не обговорбюється. І тварюки, нелюди, потвори ті, що обстрілюють міста і села ракетами. Не менші тварюки і ті, що всі ракетні гроші закатали в асфальт і нам немає чим відповідати і чим збивати. Кожного дня скиглимо, що то Байден не прав, то Шольц, а до свого не звертаємося, а він мав дбати про наш захист, а не Байден чи Шольц.
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25.07.2022 11:05 Ответить
Те кто сдает расположение 15 лет, пожизнено, или народный суд Линча на выбор
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25.07.2022 10:39 Ответить
Москаляку НА ГИЛЯКУ !!!

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25.07.2022 10:41 Ответить
Коли російське бидло викинуть з України, то обстрілювати Україну ракетами у бидла все одно буде можливість (а попереду опалювальний сезон!!). Тому видавити цих тварин мало! Потрібно отримати далекобійні ракети, щоб на будь-який обстріл завдавати ударів у відповідь по кацапстану.
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25.07.2022 10:44 Ответить
Я не знаю, а взагалі можна землю обстрілювати ЗРК?
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25.07.2022 10:49 Ответить
Вчора було відео як на Півдні роздовбали в мотлох кацапську ЗРК С-300 яка обстрілювала Миколаїв. Якщо по Харківщині гатять з території мордору то відповіді наразі адекватної не буде.
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25.07.2022 11:05 Ответить
Ні, ну можна і цвях забити телефонною трубкою, але навіщо?
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25.07.2022 10:51 Ответить
На 3 фотке разрушенный промышленный объект о котором в тексте не упоминают но по-видимому он и был главной целью атаки а не школа или жилой дом
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25.07.2022 11:07 Ответить
Скорее на оборот. Они насколько косорылые что могут случайно и попасть.
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25.07.2022 11:37 Ответить
з яких пір будинок культури став промоб'єктом
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25.07.2022 12:23 Ответить
А що це міняє, Це Українська земля! Всяка угро-фінська гидота, яка на неї посягає має бути знищена остаточно і безповоротно! Немає місця на Землі андрофагам!
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25.07.2022 14:53 Ответить
 
 