Ночью оккупанты сбросили авиабомбу на Бахмут, повреждено 5 домов. По Авдеевке нанесен ракетный удар, - Кириленко. ФОТОрепортаж

Постоянные обстрелы по всей линии фронта в Донецкой области продолжаются. Наиболее активно россияне стреляют в Бахмутском районе: страдают Бахмутская, Светлодарская и Соледарская общины.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВО Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, ночью россияне сбросили авиабомбу на Бахмут - без пострадавших, но повреждено по меньшей мере 5 домов. Под утро враг обстрелял город из пушек – известно об одном раненом.

"Всю ночь было громко в Светлодарской громаде: враг стреляет по окрестностям тамошних сел. Информация о пострадавших не поступала, однако повреждены частные дома в селах Кодема и Дачи", - информирует глава региона.

Также Кириленко отмечает, что в Соледаре в результате ночных и утренних обстрелов погиб по меньшей мере 1 человек, повреждены три дома, сгорели два гаража, перебиты электроснабжения. Также под постоянным огнем окрестности сел Яковлевка и Бахмутское – там без жертв.

"Около полуночи россияне нанесли очередной ракетный удар по Авдеевке. Немного погодя - обстреляли город из артиллерии. Снаряды прилетели в жилые кварталы, информацию о пострадавших и объемах разрушений уточняем. Также под российскими обстрелами города в относительном тылу. Сегодня это Краматорск и Константиновка", - добавляет он.

Сообщается, что в Краматорске россияне повредили один жилой дом. В Константиновке произошло два обстрела - снаряды упали вблизи жилых домов и кафе. Объемы разрушений устанавливаются. Информация о пострадавших не поступала.

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"Все преступления тщательно фиксируем! Россияне за все будут отвечать!", - резюмирует Кириленко.

















