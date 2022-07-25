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Ночью оккупанты сбросили авиабомбу на Бахмут, повреждено 5 домов. По Авдеевке нанесен ракетный удар, - Кириленко. ФОТОрепортаж

Постоянные обстрелы по всей линии фронта в Донецкой области продолжаются. Наиболее активно россияне стреляют в Бахмутском районе: страдают Бахмутская, Светлодарская и Соледарская общины.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВО Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, ночью россияне сбросили авиабомбу на Бахмут - без пострадавших, но повреждено по меньшей мере 5 домов. Под утро враг обстрелял город из пушек – известно об одном раненом.

"Всю ночь было громко в Светлодарской громаде: враг стреляет по окрестностям тамошних сел. Информация о пострадавших не поступала, однако повреждены частные дома в селах Кодема и Дачи", - информирует глава региона.

Также Кириленко отмечает, что в Соледаре в результате ночных и утренних обстрелов погиб по меньшей мере 1 человек, повреждены три дома, сгорели два гаража, перебиты электроснабжения. Также под постоянным огнем окрестности сел Яковлевка и Бахмутское – там без жертв.

"Около полуночи россияне нанесли очередной ракетный удар по Авдеевке. Немного погодя - обстреляли город из артиллерии. Снаряды прилетели в жилые кварталы, информацию о пострадавших и объемах разрушений уточняем. Также под российскими обстрелами города в относительном тылу. Сегодня это Краматорск и Константиновка", - добавляет он.

Сообщается, что в Краматорске россияне повредили один жилой дом. В Константиновке произошло два обстрела - снаряды упали вблизи жилых домов и кафе. Объемы разрушений устанавливаются. Информация о пострадавших не поступала.

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"Все преступления тщательно фиксируем! Россияне за все будут отвечать!", - резюмирует Кириленко.

Ночью оккупанты сбросили авиабомбу на Бахмут, повреждено 5 домов. По Авдеевке нанесен ракетный удар, - Кириленко 01
Ночью оккупанты сбросили авиабомбу на Бахмут, повреждено 5 домов. По Авдеевке нанесен ракетный удар, - Кириленко 02
Ночью оккупанты сбросили авиабомбу на Бахмут, повреждено 5 домов. По Авдеевке нанесен ракетный удар, - Кириленко 03
Ночью оккупанты сбросили авиабомбу на Бахмут, повреждено 5 домов. По Авдеевке нанесен ракетный удар, - Кириленко 04
Ночью оккупанты сбросили авиабомбу на Бахмут, повреждено 5 домов. По Авдеевке нанесен ракетный удар, - Кириленко 05
Ночью оккупанты сбросили авиабомбу на Бахмут, повреждено 5 домов. По Авдеевке нанесен ракетный удар, - Кириленко 06
Ночью оккупанты сбросили авиабомбу на Бахмут, повреждено 5 домов. По Авдеевке нанесен ракетный удар, - Кириленко 07
Ночью оккупанты сбросили авиабомбу на Бахмут, повреждено 5 домов. По Авдеевке нанесен ракетный удар, - Кириленко 08
Ночью оккупанты сбросили авиабомбу на Бахмут, повреждено 5 домов. По Авдеевке нанесен ракетный удар, - Кириленко 09

армия РФ (19249) Донецкая область (9665) бомбардировка (451) Авдеевка (2444) Кириленко Павел (638)


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Топ комментарии
+7
Отаку бомбу аби вставити в дупу Лаврова і підірвати. Але перед тим послухати, як та коняка іго-гоче.
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25.07.2022 10:55
+7
Ето фото с 250кг авиабомбой посреди комнаты нужно показывать по всему миру. Ато рашисты всем рассказывают что они с какими то нацистами воюют, а мы только оправдываемся.
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25.07.2022 10:59
+6
Так поводяться тільки кацапські варвари і безмозглі труси 😠
Чого ви добиваєтесь , русофашисти , щоби ми вам кланялись ?

Ні , ви тут всі здохните , як скажені собаки 😡
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25.07.2022 11:05
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Вы фсе врети. Раzzия по мирным обьектам не стреляет.
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25.07.2022 10:53 Ответить
Віфсьоврьотє! Затра слідком рф розкриє ту справу і доведе, що то націсти ізнутрі взорвалі!
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25.07.2022 10:53 Ответить
Отаку бомбу аби вставити в дупу Лаврова і підірвати. Але перед тим послухати, як та коняка іго-гоче.
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25.07.2022 10:55 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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25.07.2022 10:55 Ответить
Что вы панимаете. Ето как гаварит Лавров, Расийа избавляет украинцев ат Зеленскага
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25.07.2022 10:56 Ответить
Ага. Дед наверное ахерел что его Путин чуть не денацифицировал. Оказывается штаб Зеленскага был у него в комнате
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25.07.2022 11:04 Ответить
Потрібно підсилити нашу ППО, щоби надалі не допускати прориву ворожих бомбардувальників у повітряний простір над прифронтовими містами.
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25.07.2022 10:59 Ответить
Я так розумію,що в понятті чокнутих кацапських "саздатєлєй трібунала" саме це є "прєступлєніямі України на дамбазє".
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25.07.2022 10:59 Ответить
Ето фото с 250кг авиабомбой посреди комнаты нужно показывать по всему миру. Ато рашисты всем рассказывают что они с какими то нацистами воюют, а мы только оправдываемся.
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25.07.2022 10:59 Ответить
Это не бомба, это двигатель от ракеты РСЗО Ураган
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25.07.2022 18:47 Ответить
А що всі Буки Київ з боневтіком захищаю?
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25.07.2022 11:02 Ответить
чого такі бомби не падають в ізбушки Белгорода ?
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25.07.2022 11:03 Ответить
Так поводяться тільки кацапські варвари і безмозглі труси 😠
Чого ви добиваєтесь , русофашисти , щоби ми вам кланялись ?

Ні , ви тут всі здохните , як скажені собаки 😡
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25.07.2022 11:05 Ответить
 
 