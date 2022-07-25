РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4940 посетителей онлайн
Новости Фото
5 859 11

Украинки в Чикаго провели акцию в поддержку нашего государства. ФОТОрепортаж

Они потребовали признать Россию государством-террористом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Участие в акции приняли 352 человека - именно столько детей на момент организации шествия убили оккупанты (в настоящее время их количество возросло до 358).

К мероприятию присоединились несколько сот человек. Они принесли с собой украинские флаги, фотографии с погибшими детьми от рук оккупантов.

Смотрите: Трогательная встреча прибывших в США бойцов ВСУ для бесплатного протезирования. ВИДЕО

Они держали в руках плакаты с лозунгами в поддержку Украины и осуждением российской агрессии. Также демонстранты призвали остановить президента России Владимира Путина.

Украинки в Чикаго провели акцию в поддержку нашего государства 01
Украинки в Чикаго провели акцию в поддержку нашего государства 02
Украинки в Чикаго провели акцию в поддержку нашего государства 03
Украинки в Чикаго провели акцию в поддержку нашего государства 04
Украинки в Чикаго провели акцию в поддержку нашего государства 05
Украинки в Чикаго провели акцию в поддержку нашего государства 06
Украинки в Чикаго провели акцию в поддержку нашего государства 07

акция (2425) митинг (2556) протест (5858) США (26687) поддержка (679)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+16
Дякуємо.
показать весь комментарий
25.07.2022 11:06
+6
это не для путина, а для американских конгрессменов в качестве дополнительного аргумента для увеличения поддержки Украины.
показать весь комментарий
25.07.2022 11:57
+6
Дякуємо за підтримку і допомогу Америку і громадянам
показать весь комментарий
25.07.2022 12:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо.
показать весь комментарий
25.07.2022 11:06 Ответить
Спасибо! Жать только, что путину и путиноподобным на все это глубоко плевать!
показать весь комментарий
25.07.2022 11:53 Ответить
это не для путина, а для американских конгрессменов в качестве дополнительного аргумента для увеличения поддержки Украины.
показать весь комментарий
25.07.2022 11:57 Ответить
Зараз в мене полетить каміння невдоволення, але тут і так зрозуміло що це Маркарова з бюджетних коштів проплатила акцію, майже 400 людей отак зі всього Чикаго у яких дохріна своїх проблем, яким та далека Україна з великою вірогідністю до одного місця . Я не проти акцій, але не треба подавати так, ніби всі отак добровільно безоплатно прийшли, чесно було б сказати, що акція пройгла за підтримки такої то організації чи українського диппредставнитства.
показать весь комментарий
25.07.2022 12:00 Ответить
Американцям наших грошей не потрібно,не все вимірюється в грошах.В Чикаго велика українська громада і вони всім,чим можуть нам допомагають і безкоштовно
показать весь комментарий
25.07.2022 12:05 Ответить
Мова саме про організаторів які чогось бояться себе світити і прикриваються українською громадою в Сполучених Штатах .
показать весь комментарий
25.07.2022 13:32 Ответить
👎
показать весь комментарий
25.07.2022 14:38 Ответить
тобі не зрозуміти
показать весь комментарий
25.07.2022 12:28 Ответить
Мені в Україні під сиренами і ракетами ***** не зрозуміти а вам в Бельгії напевно добре бути патріотом та тих хто тут працює і платить податки на рідній землі повчати як правильно "родіну любіть".
показать весь комментарий
25.07.2022 13:20 Ответить
Дякуємо за підтримку і допомогу Америку і громадянам
показать весь комментарий
25.07.2022 12:00 Ответить
Дякуємо (кому) = Америці.

А єслі "благодарім", тогда (каво) = Амєріку.

Ось тут ти, москалику, і спалився. Жартую. )))
показать весь комментарий
25.07.2022 18:26 Ответить
 
 