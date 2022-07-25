Украинки в Чикаго провели акцию в поддержку нашего государства. ФОТОрепортаж

Они потребовали признать Россию государством-террористом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Участие в акции приняли 352 человека - именно столько детей на момент организации шествия убили оккупанты (в настоящее время их количество возросло до 358).

К мероприятию присоединились несколько сот человек. Они принесли с собой украинские флаги, фотографии с погибшими детьми от рук оккупантов.

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Они держали в руках плакаты с лозунгами в поддержку Украины и осуждением российской агрессии. Также демонстранты призвали остановить президента России Владимира Путина.













