Украинки в Чикаго провели акцию в поддержку нашего государства. ФОТОрепортаж
Они потребовали признать Россию государством-террористом.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.
Участие в акции приняли 352 человека - именно столько детей на момент организации шествия убили оккупанты (в настоящее время их количество возросло до 358).
К мероприятию присоединились несколько сот человек. Они принесли с собой украинские флаги, фотографии с погибшими детьми от рук оккупантов.
Они держали в руках плакаты с лозунгами в поддержку Украины и осуждением российской агрессии. Также демонстранты призвали остановить президента России Владимира Путина.
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+16 Чайка Київ
показать весь комментарий25.07.2022 11:06
+6 Alex_Dimitrov
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+6 ярослав ильчишин #484478
показать весь комментарий25.07.2022 12:00
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А єслі "благодарім", тогда (каво) = Амєріку.
Ось тут ти, москалику, і спалився. Жартую. )))