Сообщено о подозрении бывшему таможеннику, перешедшему на сторону врага в Старобельске, - прокуратура. ФОТО
При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении бывшему таможеннику в государственной измене, совершенном в условиях военного положения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
По данным следствия, в мае 2022 года подозреваемый, будучи в должности государственного инспектора таможенного поста "Танюшевка" Луганской таможни Гостаможслужбы Украины, перешел на сторону врага и начал оказывать поддержку оккупационной администрации Российской Федерации на территории временно оккупированного города Старобельска Луганской области.
В частности, подозреваемый принимал участие в торжественных мероприятиях, организованных 9 мая 2022 года представителями оккупационной администрации Российской Федерации в мемориальном комплексе "Героям" временно оккупированного Старобельска.
Досудебное расследование осуществляется следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве по материалам ГУ "Д" ДЗНД СБУ.
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