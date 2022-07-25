Сообщено о подозрении бывшему таможеннику, перешедшему на сторону врага в Старобельске, - прокуратура. ФОТО

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении бывшему таможеннику в государственной измене, совершенном в условиях военного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

По данным следствия, в мае 2022 года подозреваемый, будучи в должности государственного инспектора таможенного поста "Танюшевка" Луганской таможни Гостаможслужбы Украины, перешел на сторону врага и начал оказывать поддержку оккупационной администрации Российской Федерации на территории временно оккупированного города Старобельска Луганской области.

В частности, подозреваемый принимал участие в торжественных мероприятиях, организованных 9 мая 2022 года представителями оккупационной администрации Российской Федерации в мемориальном комплексе "Героям" временно оккупированного Старобельска.

Досудебное расследование осуществляется следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве по материалам ГУ "Д" ДЗНД СБУ.

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