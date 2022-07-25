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Сообщено о подозрении бывшему таможеннику, перешедшему на сторону врага в Старобельске, - прокуратура. ФОТО

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении бывшему таможеннику в государственной измене, совершенном в условиях военного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

По данным следствия, в мае 2022 года подозреваемый, будучи в должности государственного инспектора таможенного поста "Танюшевка" Луганской таможни Гостаможслужбы Украины, перешел на сторону врага и начал оказывать поддержку оккупационной администрации Российской Федерации на территории временно оккупированного города Старобельска Луганской области.

В частности, подозреваемый принимал участие в торжественных мероприятиях, организованных 9 мая 2022 года представителями оккупационной администрации Российской Федерации в мемориальном комплексе "Героям" временно оккупированного Старобельска.

Досудебное расследование осуществляется следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве по материалам ГУ "Д" ДЗНД СБУ.

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Сообщено о подозрении бывшему таможеннику, перешедшему на сторону врага в Старобельске, - прокуратура 01

прокуратура (5013) таможня (1959) коллаборационизм (870) Старобельск (15) Луганская область (6497)


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25.07.2022 11:27 Ответить
От якби воно десь ласти склеїло не по своїй волі, то була б новина. А так можна хоч щодня "повідомляти про підозру".
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25.07.2022 11:32 Ответить
Кожний на робочому місці знає і відчуває колегу. Написавши про зрадників, мають бути покарані і тих, хто проводив їх психологічну оцінку
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25.07.2022 11:33 Ответить
До одного місця ці підозри. Тільки ліквідація.
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25.07.2022 11:34 Ответить
На гілляку падлу!
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25.07.2022 15:23 Ответить
 
 