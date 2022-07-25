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Новости Фото Война
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Сообщено о подозрении жителю Киева, который передавал врагу данные о военных и теробороне, - прокуратура. ФОТО

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении 41-летнему жителю Киева по факту несанкционированного распространения информации о размещении Вооруженных сил Украины и Территориальной обороны, совершенное в условиях военного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

По данным следствия, с апреля 2022 подозреваемый по собственной инициативе собирал данные о местах дислокации военнослужащих Вооруженных сил Украины и Территориальной обороны г. Киева, а также осуществлял фотосъемку мест их расположения.

"Используя мессенджер Telegram, злоумышленник передал указанную информацию гражданке РФ, которая находилась на временно оккупированной территории Донецкой области как специальный корреспондент одного из российских СМИ, аккредитованного в так называемом "Министерстве информации ДНР", - говорится в сообщении.

В целях сокрытия противоправной деятельности подозреваемый использовал разные номера мобильной связи, а также осуществлял переписку с гражданкой РФ с применением условных слов-паролей.

Смотрите: СБУ задержали хакера, который похищал базы данных украинских банков и продавал их спецслужбам РФ и разоблачили российского агента в Донецкой области. ФОТО

Сообщено о подозрении жителю Киева, который передавал врагу данные о военных и теробороне, - прокуратура 01
Сообщено о подозрении жителю Киева, который передавал врагу данные о военных и теробороне, - прокуратура 02
Сообщено о подозрении жителю Киева, который передавал врагу данные о военных и теробороне, - прокуратура 03

В ходе обыска у фигуранта изъяли мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

В настоящее время проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления.

Досудебное расследование осуществляется следователями ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

Киев (25542) прокуратура (5013) шпионаж (1388) коллаборационизм (870)


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Топ комментарии
+21
Нужно писать ФИО и место проживания этих ублюдков!
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25.07.2022 12:30
+10
Та ви що!!?? У нього ж ' дітки мабуть є, і жена. То ж вони можуть ні за що постраждати! А ще може мать і отєц...
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25.07.2022 12:36
+10
От скажіть, чому їм закривають лиця? Країна має знати своїх "героїв".
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25.07.2022 12:41
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Нужно писать ФИО и место проживания этих ублюдков!
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25.07.2022 12:30 Ответить
у цього місце проживання років на 10+ трохи зміниться
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25.07.2022 12:31 Ответить
это помощник ермака
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25.07.2022 12:49 Ответить
Та ви що!!?? У нього ж ' дітки мабуть є, і жена. То ж вони можуть ні за що постраждати! А ще може мать і отєц...
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25.07.2022 12:36 Ответить
Пропоную розташовувати місця утримання цих покидькив за координатами, які вони передали.
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25.07.2022 12:38 Ответить
На гіляку !!! Не фіг кормити !!!
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25.07.2022 12:39 Ответить
От скажіть, чому їм закривають лиця? Країна має знати своїх "героїв".
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25.07.2022 12:41 Ответить
і я про це може ще десь засвітився то люди скажуть хіба що підсадна качка тоді зрозуміло, фейк
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25.07.2022 15:15 Ответить
Два года условно как пить дать.
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25.07.2022 12:44 Ответить
донецкий рассадник по всей Украине
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25.07.2022 12:46 Ответить
До заробленого бабла додаються і нари як бонус.
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25.07.2022 12:46 Ответить
І шо? Книжку присудять почитати?
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25.07.2022 12:46 Ответить
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25.07.2022 12:56 Ответить
Чотаржу
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25.07.2022 15:13 Ответить
Таких треба або зразу вішати, або на копальні доки не здохне.
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25.07.2022 12:58 Ответить
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25.07.2022 13:05 Ответить
А навіщо їм рила ретушують ? Щоб завтра випустити ?
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25.07.2022 13:05 Ответить
Нужно показательно наказать эту тварь и надолго. Ато из-за этих мразей в феврале-марте при штурме рашистами Киева погибло сотни наших людей которым такие мрази стреляли из многоэтажек в спину.
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25.07.2022 13:09 Ответить
Гайдай про безуглу:
«Вона приїхала в поліцейський відділок, із кимось листувалася, декілька дзвінків зробила, потім цей поліцейський відділок накрило повністю артилерією.»
А коли арештують безуглу?
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25.07.2022 13:38 Ответить
Поки цих козлів не будуть вішати публічно,діла не буде.
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25.07.2022 15:34 Ответить
Вішати їх публічно не будуть ніколи, на жаль, і ти це знаєш. А от якби вони зникали якось безслідно, то це було б справедливо.
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25.07.2022 16:20 Ответить
Це треба реально бути тупим, щоб думати, що СБУ не читає всі повідомлення у воєнний час.
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29.07.2022 11:34 Ответить
 
 