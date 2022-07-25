Сообщено о подозрении жителю Киева, который передавал врагу данные о военных и теробороне, - прокуратура. ФОТО

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении 41-летнему жителю Киева по факту несанкционированного распространения информации о размещении Вооруженных сил Украины и Территориальной обороны, совершенное в условиях военного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

По данным следствия, с апреля 2022 подозреваемый по собственной инициативе собирал данные о местах дислокации военнослужащих Вооруженных сил Украины и Территориальной обороны г. Киева, а также осуществлял фотосъемку мест их расположения.

"Используя мессенджер Telegram, злоумышленник передал указанную информацию гражданке РФ, которая находилась на временно оккупированной территории Донецкой области как специальный корреспондент одного из российских СМИ, аккредитованного в так называемом "Министерстве информации ДНР", - говорится в сообщении.

В целях сокрытия противоправной деятельности подозреваемый использовал разные номера мобильной связи, а также осуществлял переписку с гражданкой РФ с применением условных слов-паролей.

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В ходе обыска у фигуранта изъяли мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

В настоящее время проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления.

Досудебное расследование осуществляется следователями ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.