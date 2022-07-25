Сичеславские десантники выстрелом из ПЗРК "Игла" сбили вражеский боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор". ФОТО

Сичеславские десантники точным выстрелом из ПЗРК "Игла" "приземлили" вражеского Аллигатора - боевой вертолет Ка - 52.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

"Украинское сафари продолжается! Сичеславские десантники точным выстрелом из ПЗРК "Игла" "приземлили" вражеского Аллигатора - боевой вертолет Ка - 52! Это новейшая единица российской боевой авиации, выпускаемая с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие. Стоимость Ка-52 составляет более 16 миллионов долларов США", - говорится в сообщении.



