Сичеславские десантники выстрелом из ПЗРК "Игла" сбили вражеский боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор". ФОТО
Сичеславские десантники точным выстрелом из ПЗРК "Игла" "приземлили" вражеского Аллигатора - боевой вертолет Ка - 52.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.
"Украинское сафари продолжается! Сичеславские десантники точным выстрелом из ПЗРК "Игла" "приземлили" вражеского Аллигатора - боевой вертолет Ка - 52! Это новейшая единица российской боевой авиации, выпускаемая с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие. Стоимость Ка-52 составляет более 16 миллионов долларов США", - говорится в сообщении.
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если даже дремучая "Игла" его берет......
ЗСУ так люто нищать рашистів, що навіть досвідчені найманці з рф довго тут не витримують Наприклад, цей російський найманець пройшов так звану «контртерористичну операцію рф» у Дагестані, але у боях на сході України витримав лише 2 тижні....
https://twitter.com/i/status/1551548370770186241
Героям слава!!!
«Игла» находится на вооружении армий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России , стран https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93 СНГ , а также с https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1994 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 экспортируется более чем в 30 государств, включая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F Болгарию , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Боснию и Герцеговину , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC Вьетнам , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F Сербию , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Словению , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F Хорватию , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F Черногорию , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0 Польшу , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германию , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F Финляндию , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F Индию , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA Ирак , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D1%8F Малайзию , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80 Сингапур , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F Сирию , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F Южную Корею , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F Бразилию и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Мексику .