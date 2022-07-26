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В Запорожской области оккупанты обстреляли гражданские инфраструктурные объекты в 5 населенных пунктах, - ОВА (обновлено). ФОТОрепортаж

запоріжжя

Российские войска продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру в прифронтовых районах области.

Об этом сообщают на странице Запорожской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Враг продолжает удерживать занятые рубежи в области. За прошедшие сутки российские войска совершили 63 обстрела позиций украинских защитников по танкам, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии столкновения.

Полицейские зафиксировали обстрелы со стороны врага в районах населенных пунктов Юльевка, Юрковка, Каменское, Новокарловка, Орехов. В правоохранительные органы поступило 10 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов оккупантами.

Зафиксирован обстрел помещения дома культуры и местной библиотеки в Юльевке, также повреждены десять частных домов поселка. Информация о травмированных в селах Юрковка и Юльевка не поступала.

Из оккупированных Россией районов области эвакуировались в Запорожье 1942 гражданина, из них 512 детей.

В Запорожской области оккупанты обстреляли гражданские инфраструктурные объекты в 5 населенных пунктах, - ОВА (обновлено) 01

В Запорожской области оккупанты обстреляли гражданские инфраструктурные объекты в 5 населенных пунктах, - ОВА (обновлено) 02
В Запорожской области оккупанты обстреляли гражданские инфраструктурные объекты в 5 населенных пунктах, - ОВА (обновлено) 03

Автор: 

армия РФ (19318) обстрел (27275) эвакуация (2077) Запорожская область (3100)


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В України тільки один вихід - це завдавати ударів у відповідь по кацапських містах, і вбивати кацапське населення.
Метод старий та надійний - ударом на удар.
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26.07.2022 09:42 Ответить
 
 