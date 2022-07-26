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В оккупированном Мариуполе россияне ищут желающих учиться и преподавать в профессиональном колледже, - городской совет. ФОТО

маріуполь

В Мариуполе россияне планируют возобновить обучение студентов.

Об этом сообщают на странице Мариупольского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

Оккупанты в городе хотят возобновить учебный процесс в заведениях профессионально-технического образования. Появились объявления о наборе студентов в Мариупольский профессиональный колледж на обучение по специальностям: архитектура, туризм, право, управление на автотранспорте и другие. Студентам обещают выплату стипендий и получение престижной специальности.

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В то же время в соцсетях размещено объявление о поиске преподавателей, секретарей, методистов, электриков, сантехников, дворников, заведующего учебной лабораторией в этом же колледже.

"Абсурд "русского мира" в Мариуполе. Объявить вступительную кампанию для обучения и параллельно искать преподавателей, потому что учить некому. Низкий уровень образования гарантирован. Получить профессиональное обучение в оккупированном Мариуполе невозможно", - говорится в сообщении на странице горсовета.

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В оккупированном Мариуполе россияне ищут желающих учиться и преподавать в профессиональном колледже, - городской совет 01
В оккупированном Мариуполе россияне ищут желающих учиться и преподавать в профессиональном колледже, - городской совет 02

Мариуполь (5716) оккупация (10159) Донецкая область (9710)


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Специальность там будет одна- пушечное мясо
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26.07.2022 09:56 Ответить
Киву - прохфессором. Буде вчити як правильно колупатися в носі.
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26.07.2022 09:59 Ответить
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26.07.2022 10:20 Ответить
 
 