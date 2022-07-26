Чтобы закрепиться на Луганщине, оккупанты сжигают населенные пункты, которые не покоряются - Гайдай. ФОТОрепортаж

Для продвижения и закрепления в направлении админграницы Луганской и Донецкой областей российские оккупанты уничтожают населенные пункты, сжигая их.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Чтобы закрепиться на Луганщине, россияне с жестокостью сжигают населенные пункты, которые не покоряются. Разбивая сразу несколько улиц, оккупанты улучшают свое тактическое положение для наступления на Донетчину.

Вчера россияне попали четырьмя ракетами, организовали два массивных артиллерийских обстрела и еще дважды применяли минометы там, где им удалось несколько приблизиться.

Вся страна видела, что оккупанты оставляют лишь пепел как от крупных городов, так и от совсем маленьких населенных пунктов. Или то, что они сделали с Врубовкой, когда нужно было быстрее прорваться в Лисичанск. Или с Новотошковским, где осталось всего 10 человек из числа местного населения, еще в апреле. Российской армии безразлично, что будет в селе или городе завтра, что они калечат жизнь даже тем, кто их ждал все эти годы", – написал он.

Кроме того, Гайдай отметил, что "уже почти месяц, как враг подошел почти на границу нашего региона, и чтобы ее пересечь жертвует всеми резервами и сжигает села на Луганщине и Донетчине. Оккупантам не нужны люди - нужен референдум, скольких бы жителей они не убили и не оставили без крыши над головой".

По его словам, за минувшие сутки отражены четыре штурма со стороны россиян, на пятом направлении бои продолжаются до сих пор.

Из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии обстрелам подверглись десятки населенных пунктов. В районах восьми из них враг задействовал авиацию.

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